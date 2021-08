Electro Scan, 대한민국 독점 판매 및 라이선스 계약 체결

Electro Scan Inc.는 한국 서울과 창원에 사무실을 두고 있는 Sein Engineering Co., Ltd.와 한국 파트너십을 발표했습니다. Electro Scan과의 파트너십을 추구하는 핵심 요소는 싱크홀의 주요 원인인 접합부, 탭 연결부 및 파이프 벽에서 누출 위치를 정확히 찾아내는 기술의 능력이었습니다. Electro Scan의 특허 기술은 1cm 정확도 내에서 결함을 정확하게 찾아내고 초당 리터 및 분당 갤런 단위로 각 누출의 심각성을 결정합니다. Electro Scan의 특허 기술로 파이프의 누출 위치를 찾고 측정합니다. 트렌치 없는 재활을 위한 CIPP(Cure-In-Place Pipe)의 광범위한 사용은 누출, 핀홀 및 라이너 투과성에 대한 조기 경고 QA/QC에 대한 수요를 증가시킵니다.

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, August 24, 2021 / EINPresswire.com / -- 캘리포니아에 본사를 둔 Electro Scan Inc. 는 오늘 대한민국(한국) 경남 창원시에 있는 Sein Engineering Co., Ltd.와 제품 배송, 서비스형 소프트웨어(서비스로서의 소프트웨어)를 포함하는 독점 판매 및 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. SaaS) 클라우드 라이선스, TaaS(서비스로서의 기술) 현장 장비, 라이선스, 교육 및 지원.Electro Scan Inc.의 회장 겸 CEO인 Chuck Hansen은 "세인 엔지니어링과 협력하여 우리 제품을 한국 시장에 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다.2007년에 설립된 (주)세인엔지니어링은 한국의 하수 및 수질 평가 및 트렌치리스 파이프 재건 분야의 선두 업체입니다.김규열 사장은 "2014년 IFAT 컨퍼런스에서 독일 뮌헨에서 처음으로 Electro Scan 기술을 보았고 그 이점을 즉시 보았습니다."라고 말했습니다.김규율은 "한국이 탄력 있고 지속 가능한 인프라를 구축하기 위해 스마트 기술을 구현하는 데 중점을 두고 있기 때문에 누수 감지 및 수밀성 테스트를 위한 Electro Scan이 적시에 적절한 제품을 도입하게 되었습니다."라고 말했습니다.세계은행에 따르면 한국의 인구는 5,170만 명으로 영국의 5,620만 명에 약간 못 미친다. 그러나 한국은 평균 다운로드 속도가 초당 33.5메가비트로 세계에서 가장 빠른 무선 속도를 가지고 있습니다. 2위 홍콩의 평균 속도의 거의 3배입니다. 이 나라는 또한 100% 광대역 접속이 가능하며 92%가 인터넷 접속이 가능합니다.2,413킬로미터(1,499마일)의 해안선으로 대부분이 물로 둘러싸여 있는 한국은 기후 변화와 해일의 증가하는 문제를 이해하고 있습니다.1962년에는 1970년대 중반에야 등장한 폐수 수집 및 처리 시설은 말할 것도 없고, 1962년 한국인의 18%만이 상수도 연결과 관리되는 하수도가 없었습니다.오늘날 한국은 약 204,000km의 상수도관을 관리하고 있으며, 인구의 99.11%가 수돗물을 이용할 수 있고 175,000km의 하수 및 우수 배수관이 있습니다.스마트 기술을 도입하여 하수관과 수도관을 관리하는 것은 되돌릴 수 없습니다.예를 들어, 불과 몇 년 전만 해도 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 보고서에 대한 일관되지 않고 부정확한 수동 보고가 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)을 사용하여 프레임 단위로 자동 처리하는 전 세계적으로 12개 이상의 신생 기업이 부화했습니다. 결함을 카탈로그화하기 위한 프레임 이미지.2021년 6월, 서울디지털재단(SDF)은 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 카메라 사용에 대한 일관된 보고를 제공하기 위해 서울시(SMG)를 위해 AI 기반 하수도 결함 감지 시스템을 개발했다고 보고되었습니다. 거의 9,000km에 달하는 공공 하수도를 검사하는 데 사용됩니다.그러나 CCTV가 파이프 벽을 관통하는 균열로 인한 표면 균열을 정확하게 판단할 수 없고, 파이프 조인트가 제대로 밀봉되고 수밀되었는지 판단할 수 없으며, 특히 수리 또는 보수가 수밀인지 판단할 수 없다는 지적이 나오면 새롭게 라이닝된 트렌치리스 파이프, 음향(듣기) 또는 시각적(보기) 결함에 의존하지 않는 새로운 기술에 대한 탐색은 계속되었습니다.1cm(0.4인치) 이내의 결함을 자동으로 찾고 분당 갤런 또는 초당 리터 단위로 누출률을 정량화할 수 있는 Electro Scan 기술은 인프라 거버넌스 및 관리의 판도를 바꿀 것입니다.명확하고 편향되지 않으며 반복 가능한 정밀도를 제공할 수 있는 Electro Scan은 올바른 자산 수리 및 복구 전략을 선택하는 데 필요한 정보를 제공하고 더 중요하게는사용 수명이 다하지 않은 파이프라인의 교체를 방지합니다. Electro Scan 데이터에 적용된 AI를 통해 스마트 유틸리티는 누수가 파이프 벽, 조인트 또는 탭 연결에 있는지 자동으로 판단하여 자동화된 파이프 수리 및 교체 결정을 몇 초 안에 완료할 수 있습니다.전자 스캔 필드 작동유튜브 동영상창원시에 본사를 둔 세인엔지니어링은 최근 미국재료시험협회(ASTM) 표준 F2550에 따라 전자 스캔 기술의 전국적인 보급을 지원하기 위해 수도권에 새로운 사무실을 개설했습니다.본부세인엔지니어링294 사하라, 교환대한민국 경남 창원시전화: +82 31 908 401, +82 10 3887 4422이메일: sein8021@gmail.com수도권세인엔지니어링문진기 비전타워 100호 707호경기도 고양시 덕양구 화중로 031-908-401전화: +82 10 4500 2533, +82 31 817 2533파트너십의 일환으로 수상 경력에 빛나는 아마존 웹 서비스(AWS)와 영업 회사인 페인트 등 개발 플랫폼을 활용하여 Electro Scan의 CriticalSewers클라우드 애플리케이션 및 관련 현장 데이터 수집 애플리케이션의 한국어 버전이 제공됩니다.Electro Scan의 API(응용 프로그래밍 인터페이스)는 InnovyzeInfoAsset Planner와의 원활한 통합에도 사용할 수 있습니다.ELECTRO SCAN INC. 소개Electro Scan Inc.와 전액 출자 자회사인 Electro Scan(UK) Ltd.는 물 및 폐수 파이프라인 산업을 위한 기계 지능 파이프라인 평가, 위치, 품질 보증 제품 및 서비스의 선두 공급업체입니다. 이 회사는 고유 장비를 설계, 개발 및 판매하여 일반적으로 레거시 검사 방법으로는 찾을 수 없는 누출을 자동으로 찾고, 측정하고 보고하는 현장 서비스 및 클라우드 기반 애플리케이션을 제공합니다. LinkedIn에서 Electro Scan Inc.를 팔로우하세요.