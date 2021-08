Dates Set for RI Senate District 3 Special Election

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is providing the following schedule for an upcoming special election in Rhode Island Senate District 3 to fill former Senator Gayle Goldin's vacant seat. Senator Goldin resigned Tuesday to accept a position in the Biden-Harris administration. Senate District 3 represents Providence's East Side and Fox Point.

"Senator Goldin was a steadfast advocate for caregivers, women's rights, reproductive health, and much more. I was also honored to work with her on modernizing Rhode Island's election laws," said Secretary Gorbea. "She showed the impact a state Senate seat can have on a local and statewide level. I encourage all eligible voters in District 3 to take part in choosing her successor."

SPECIAL ELECTION CALENDAR

• August 26-27, 2021: Deadline for candidates to file declarations of candidacy with the Providence Board of Canvassers

• September 5, 2021: Last day to register to vote in the primary

• September 14, 2021: Last day to submit a mail ballot application for the primary

• September 15 – October 4, 2021: Early in-person voting period for the primary

• October 5, 2021: PRIMARY (if necessary) – Polls open 7 a.m. to 8 p.m.

• October 3, 2021: Last day to register to vote in the special election

• October 12, 2021: Last day to submit a mail ballot application for the election

• October 13 – November 1, 2021: Early in-person voting period for the election

• November 2, 2021: ELECTION DAY – Polls open 7 a.m. to 8 p.m.

IMPORTANT MAIL BALLOT NOTE: The executive order that waived the requirement for voters to obtain a notarization or two witness signatures on their mail ballot envelope has expired. This means that a notarization or two witness signatures are again required to vote by mail.

Secure drop boxes will be available for voters to drop off completed mail ballots at Providence City Hall, the Board of Elections' headquarters (2000 Plainfield Pike, Cranston), and the Secretary of State's Election Division (148 West River St, Providence) through 8:00 p.m. on November 2.

###

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 19 de agosto de 2021 Número de contacto de prensa de la Secretaría de Estado: Nick Domings - 401.330.3189

Fechas programadas para la Elección Especial del Distrito 3 del Senado de Rhode Island

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, presenta el siguiente calendario para la próxima Elección Especial en el Distrito 3 del Senado de Rhode Island para ocupar el puesto vacante de la ex-senadora Gayle Goldin. La senadora Goldin renunció a su cargo este martes para aceptar un puesto en la administración presidencial de Biden-Harris. El Distrito 3 del Senado representa el lado este de Providence y Fox Point.

"La Senadora Goldin fue una defensora firme para los cuidadores, los derechos de las mujeres, la salud reproductiva, y mucho más. También tuve el honor de trabajar con ella en la modernización de las leyes electorales de Rhode Island", dijo la Secretaria Gorbea. "Ella demostró el impacto que puede tener un puesto del Senado Estatal a nivel local y estatal. Animo a todos los votantes elegibles del Distrito 3 a participar en la elección de su sucesor."

Calendario de la Elección Especial • 26 - 27 de agosto de 2021: Fecha límite para que los candidatos presenten sus declaraciones de candidatura ante la junta local de elecciones de Providence.

• 5 de septiembre de 2021: Último día para inscribirse para votar en la Elección Primaria.

• 14 de septiembre de 2021: Último día para presentar una solicitud para votar por correo en la Elección Primaria.

• 15 de septiembre - 4 de octubre de 2021: Período de votación por adelantado en persona para la Elección Primaria.

• 5 de octubre de 2021: ELECCIÓN PRIMARIA (si es necesario) - Las urnas abren desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.

• 3 de octubre de 2021: Último día para inscribirse para votar en la Elección Especial

• 12 de octubre de 2021: Último día para presentar una solicitud para votar por correo en la Elección Especial

• 13 de octubre - 1 de noviembre de 2021: Período de votación por adelantado en persona para la Elección Especial

• 2 de noviembre de 2021: DÍA DE LA ELECCIÓN - Las urnas abren desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.

NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS REQUISITOS PARA VOTAR POR CORREO: La orden ejecutiva que prescindió del requisito de obtener una notarización o las firmas de dos testigos en el sobre de las papeletas de votación por correo se ha expirado. Esto significa que ahora sí será necesario una notarización o las firmas de dos testigos para votar por correo.

Habrá buzones electorales seguros para que los votantes puedan depositar las papeletas de votación por correo completadas en el Ayuntamiento Local de Providence, en la oficina central de la Junta Estatal de Elecciones (2000 Plainfield Pike, Cranston), y en la División de Elecciones de la Secretaría de Estado (148 West River St, Providence) hasta las 8:00 p.m. del 2 de noviembre de 2021.

###