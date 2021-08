Beekeeper AG choisit Mila AG comme partenaire de services de formation sur sa plate-forme mobile

Un médecin de première ligne utilise la plateforme Beekeeper. Une capture d'écran de la section Tâches de l'apiculteur. Un travailleur de première ligne utilisant la plateforme mobile Beekeeper.

Les équipes de Mila organiseront et formeront des ateliers d'intégration pour les clients Apiculteurs employant des travailleurs de première ligne.

Nous sommes honorés du fait que Beekeeper ait choisi Mila comme partenaire pour ses services de formation et qu’elle nous ait confié sa clientèle internationale” — Christian Viatte, PDG et cofondateur de Mila, Inc.

ZüRICH, SWITZERLAND, August 10, 2021 / EINPresswire.com / -- Mila Inc., le leader européen de l’assistance technique à la demande, et Beekeeper , la première plate-forme de collaboration mobile, conçue tout particulièrement pour les travailleurs de première ligne, viennent d’annoncer un partenariat. Beekeeper a choisi Mila comme fournisseur de services exclusif pour ses clients exerçant dans divers secteurs, comme l’hébergement, la fabrication, les soins de santé, les aidants, la construction et d'autres secteurs employant des effectifs mobiles.Les sociétés dotées d'un grand nombre d’employés mobiles rencontrent des difficultés à les tenir aussi bien informés que le reste de l’organisation. La plate-forme mobile sécurisée de Beekeeper, accessible à la fois par des appareils mobiles et de bureau, fait le lien entre les canaux de communication et de fonctionnement. Les opérations sont simplifiées, tandis que les employés restent connectés et impliqués.« Nous sommes honorés du fait que Beekeeper ait choisi Mila comme partenaire pour ses services de formation et qu’elle nous ait confié sa clientèle internationale, affirme Christian Viatte, PDG et cofondateur de Mila, Inc. Du fait de notre statut de fournisseur de services, affichant une présence dans cinq pays, nous savons que la communication avec les employés, au sein d’effectifs mobiles importants, est essentielle pour la cohésion et la satisfaction des collaborateurs, ainsi que pour assurer des relations efficaces avec la clientèle. »Les effectifs collaboratifs de Mila, qui jouissent d'une excellente réputation, proposeront aux nouveaux clients de Beekeeper des ateliers d’intégration de base, mais aussi des formations plus approfondies en atelier, sur plusieurs sessions. Les deux sociétés travaillent de concert afin que Mila puisse proposer les services Beekeeper à sa base internationale de PME, l’objectif étant également que les services d'assistance technique de Mila soient accessibles dans l’application Beekeeper, à destination de ses clients.La collaboration démarrera en Suisse, pays où se situent les sièges des deux sociétés. Pour en savoir plus sur les ateliers d'intégration de Beekeeper par Mila, veuillez consulter le site www.mila.com/en-ch/brands/beekeeper/ À propos de MilaDepuis 2016, Mila fournit une assistance technique de proximité en temps réel, contrôlée et à la demande. Mila s'est développée depuis la Suisse vers de nouveaux marchés, grâce à un réseau de partenariats solides avec les détaillants et les entreprises, offrant des services en Allemagne, en Autriche, en France et au Royaume-Uni.