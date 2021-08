Jose Eshkenazi: El éxito de la Selección México en Tokio 2020 es una buena señal para el Mundial 2022.

Share This Article

LA CONDESA, CDMX, MEXICO, August 9, 2021 / EINPresswire.com / -- El empresario líder en marketing deportivo Jose Eshkenazi señaló que la medalla de bronce de la Selección Mexicana en las Olimpiadas de Tokio 2020 es una buena señal para el Mundial a realizarse el próximo año en Quatar.“Sin duda haber enfrentado derrotas y victorias en un torneo de alta relevancia nos confirma que nuestros jugadores pueden enfrentar situaciones críticas y que han alcanzado mayores niveles de concentración. El deporte de alto rendimiento exige superar adversidades y nuestra selección lo logró.” El Directivo de Soccer Media , empresa líder en publicidad, expresó: “Nosotros en Soccer Media como una empresa dedicada al marketing deportivo, estos triunfos nos permiten comprobar con nuestros clientes la importancia de la marca Selección Mexicana. Selección Mexicana es la marca líder en el país y la marca que crea las mayores conexiones emocionales.”No tengo duda de que vamos a clasificar al Mundial Quatar 2022 con un equipo más preparado y listo para darle alegrías a nuestra afición, destacó Jose Eshkenazi.Por otra parte, hay que comentar la entrega del equipo japonés su fuerza y su emotividad al finalizar el encuentro nos muestra un gran equipo y que la Selección Mexicana se enfrentó a un contrincante de gran nivel motivado por ser el país organizador de los juegos olímpicos.También se debe reconocer el trabajo de nuestro entrenador en la Selección Mexicana Olímpica, Jimmy Lozano. Durante todo el torneo mantuvo un liderazgo ante situaciones críticas y mostro que también es un gran ser humano. Un momento muy emotivo al final del encuentro con su esposa nos confirman la calidad de ser humano que es.Respecto a los resultados de México en las pasadas olimpiadas afirmó: Como he señalado antes no podemos administrar el deporte con la única función de ganar medallas. No podemos quitar recursos de tareas del estado que resuelven los problemas del día día solo para salir bonitos en una tabla de medallas. Considero razonable explorar la idea de extender las medallas al cuarto o quinto lugar para lograr que más países se vuelvan parte del evento. Por ejemplo EUA, China, Japón, Inglaterra, Rusia, Australia. Países Bajos, Francia y Alemania alcanzaron mas de 30 medallas. Es decir acumularon el 54% de todas las medallas que se entregaron. Alexa Morena por supuesto que merecía un mejor reconocimiento por su 4to lugar. Adicionalmente si se quiere lograr una mayor rentabilidad en países con menor capacidad o recursos para estimular el deporte las Olimpiadas se deberían realizar cada dos años repitiendo sede para amortizar los costos de operación. Así podríamos diseñar mejor los programas dedicados al deporte con resultados cada dos años y mediáticamente se tendría acceso a más recursos.Finalmente, el empresario de Soccer Media, compañía líder en marketing deportivo en México nos compartió que como empresa están listos para entregar los mejores servicios a sus clientes toda vez que inicia la etapa final de clasificación al Mundial 2022. Jose Eshkenazi Smeke es un altruista y empresario mexicano experto en Marketing Deportivo con una amplia experiencia en el sector.Soccer Media es la empresa líder en publicidad virtual en México enfocada en futbol soccer, Selección Nacional y en Reality Shows. Sus oficinas están Ciudad de México, pero sus operaciones abarcan todo México y otras ciudades en el mundo.

