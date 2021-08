FVP Trade công bố trở thành đối tác chính thức với Blackburn Rovers

Share This Article

LONDON, UNITED KINGDOM, August 9, 2021 / EINPresswire.com / -- FVP Trade vui mừng thông báo rằng họ đã trở thành đối tác chính thức của Blackburn Rovers F.C. cho mùa giải mới. Việc này sẽ được đăng trên trang web chính thức của câu lạc bộ cùng với sự hiện diện của thương hiệu trên các quảng cáo xung quanh sân vận động với vai trò là nhà tài trợ truyền thông.Ông Jonathan Greene, Giám đốc điều hành của FVP Trade, cho biết thêm: “Chúng tôi rất vui mừng được gia nhập đại gia đình Blackburn Rovers và chờ đón một mùa giải thịnh vượng. Đây là câu lạc bộ có bề dày lịch sử và chúng tôi mong muốn tạo được mối quan hệ đối tác bền chặt trong nhiều năm tới ”.Marc Mitchell, Giám đốc Đối tác & Bán hàng Thương mại tại Rovers, cho biết: “FVP Trade là nhà môi giới CFD được quy định hàng đầu thế giới, đã giành được nhiều giải thưởng trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2020 họ đã giành giải “Best Trade Execution Service and best ECN STP Brokerage”. Họ luôn phấn đấu, luôn phát triển và hướng mình đến sự vĩ đại. Chúng tôi thực sự rất muốn được hợp tác với họ trong mùa giải 2021-22 ”.Trong năm 2021 FVP Trade đã tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng sự hiện diện của mình ở các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, tuy nhiên Keith Walker, Giám đốc Tiếp thị của công ty, vẫn luôn đặt mục tiêu về việc FVP cuối cùng sẽ thống trị các thị trường toàn cầu. “Chúng tôi rất vui mừng khi trở thành đối tác chính thức của Blackburn Rovers. Thỏa thuận này sẽ nâng cao nhận thức về thương hiệu của công ty trên toàn thế giới và cho phép nhiều nhà giao dịch biết thêm về FVP Trade. Là một công ty môi giới được quy định toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng công nghệ tốt nhất, dịch vụ khách hàng chất lượng và sự an toàn quỹ. Điều này sẽ giúp khách hàng yên tâm giao dịch trong thị trường tài chính, bất kể họ đang sống ở đâu ”.Để biết thêm chi tiết xin click ở đây Hoặc truy cập www.fvptrade.com