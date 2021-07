Giám đốc điều hành Jonathan Greene của FVP Trade đã giành được giải thưởng CEO of Year 2021

Share This Article

LONDON, UNITED KINGDOM, July 30, 2021 / EINPresswire.com / -- Ông Jonathan Greene của FVP Trade vừa được tạp chí CEO Monthly trao giải thưởng CEO of Year 2021.Giải thưởng danh giá này có thể là điều mà ông Greene không ngờ tới, nhưng với những đồng nghiệp đã sát cánh cùng ông trong những năm qua thì điều này không có gì bất ngờ cả.Stacey Wright, Giám đốc Nhân sự tại FVP, cho biết: “Tôi rất mừng khi ông Greene nhận được giải thưởng này. Sự có mặt của ông đã mang đến bầu không khí làm việc và nguồn năng lượng rất tích cực. Ông luôn là một trong những người tới công ty sớm nhất và cũng luôn là người ra về cuối cùng. Thật tuyệt vời khi mà những nỗ lực và sự chăm chỉ của ông cuối cùng cũng đã được công nhận xứng đáng! ”Tạp chí CEO Monthly đã đăng một bài báo toàn trang về ông Greene, mô tả chi tiết từ sự khởi đầu khiêm tốn của ông với tư cách là một nhân viên ngân hàng mới vào nghề, cho đến những ngày làm việc tại Kleinwort Benson, quãng thời gian hợp nhất với SG Hambros và cách ông dẫn dắt FVP Trade thành công trong đại dịch.Ông Greene cho biết: “Thành thật mà nói thì bài báo có hơi quá lời một chút. Mặc dù tôi biết rằng họ phỏng vấn để tìm hiểu về bản thân và sự nghiệp của mình, nhưng tôi thật sự không nghĩ tới việc sẽ được nhận giải thưởng này. Đây quả thật là một vinh dự lớn lao và tôi muốn dành điều này cho toàn bộ đội nhóm của mình cũng như những đồng nghiệp ở FVP Trade. Điều này nghe có vẻ sẽ hơi sáo rỗng, nhưng tôi không thể không nhấn mạnh tầm quan trong khi có được một đội ngũ tuyệt vời luôn cùng đồng hành với mình. Họ đã luôn làm việc hết mình mỗi ngày để hỗ trợ cũng như giúp tôi giảm bớt áp lực trong công việc.Đọc toàn bộ bài viết ở đây: ceo-review.com issue-7-2021 Về FVP TradeFVP Trade được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một công ty môi giới CFD trực tuyến, thuộc sở hữu của FVP Holdings. Công ty được dẫn dắt bởi cựu giám đốc điều hành Kleinwort Benson, ông Jonathan Greene, và đã trở thành một trong những nhà cung cấp CFD phát triển nhanh nhất trên toàn cầu trong những năm gần đây. Lợi thế kinh doanh cốt lõi của công ty nằm ở tốc độ xử lý cực nhanh, đa dạng các loại sản phẩm để giao dịch, cũng như được quản lý toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư của khách hàng. Các nhà giao dịch có thể giao dịch nhiều loại sản phẩm tài chính như ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số và CFD tiền điện tử trên nền tảng giao dịch đã đạt được rất nhiều giải thưởng này.FVP Trade Ltd được đăng ký và đặt trụ sở chính tại BVI và có nhiều văn phòng tại khắp 30 thành phố trên toàn cầu. FVP Trade được quy định bởi ASIC (001289584), NFA (0536360) và Canada FINTRAC (M21364520).