Impact verkündet eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar

Impact

Die SaaS-Plattform erzielt 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz

BERLIN, DEUTSCHLAND, July 14, 2021 / EINPresswire.com / -- Impact , die weltweit führende SaaS-Plattform für Partnership Automation, gibt heute eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wird von der Qatar Investment Authority (QIA) und Providence Public angeführt. Mit dieser strategischen Investition steigt die Bewertung von Impact auf 1,5 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen als erster Anbieter einer Partnership-Automation-Plattform diesen Meilenstein erreicht. Impact hat außerdem 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR) überschritten und festigt damit seine Führungsposition in der Kategorie Performance-Partnerschaften.Die jüngste Finanzierungsrunde ermöglicht es Impact, seine Investitionen in Innovationen im Bereich der Partnership Automation zu beschleunigen, die Anzahl der Channel-Partnerschaften zu erhöhen und seine GTM-Strategie für Werbetreibende, Agenturen und Publisher weltweit zu skalieren. Dies wiederum wird das Wachstum für alle Markt-Akteure der Partnership Economy fördern und beschleunigen. Zu den bestehenden Investoren von Impact gehören PSG und Silversmith Capital Partners.Die Verbraucher leben in einer digitalen Welt und haben mehr Kontrolle darüber, wie sie mit Marken interagieren. Darüber hinaus ist ihr Misstrauen gegen traditionelle Formen der Werbung weiter gewachsen: 69% der Verbraucher geben an, dass sie traditioneller Werbung nicht mehr vertrauen. Dieser Wandel hat Unternehmen dazu veranlasst, sich Partnerschaften zuzuwenden, um Verbraucher auf anderen Wegen zu erreichen. Impact ist die vertrauenswürdige SaaS-Plattform, die es Publishern, Marken und Agenturen ermöglicht, Performance-Partnerschaften zu managen und zu optimieren. Affiliate, Influencer, Commerce Content Publisher, B2B und mehr - alles in einer einzigen Plattform."Marken sind auf der Suche nach neuen und authentischen Wegen, um Verbraucher zu erreichen, mehr als je zuvor, da die traditionellen Werbemethoden zunehmend teurer geworden sind", sagt David A. Yovanno, CEO von Impact. "Partnerschaften schaffen einen Weg zum modernen Verbraucher, indem sie eine Art natürliche Verbindung in Form von vertrauenswürdigen Informationen, Bewertungen und Empfehlungen herstellen, und zwar unter Berücksichtigung der Verbrauchererfahrung. Impact sorgt für diese Verbindung zwischen Brand, Publisher und Verbraucher und treibt damit ein erhebliches Wachstum an produktiven Partnerschaften an.”Die Presseankündigung folgt auf die Akquisitionen von Affluent, Trackonomics und Activate durch Impact in den letzten zwölf Monaten und zeigt, wie Impact die Affiliate-Landschaft verändern will. Im März dieses Jahres wurde Impact zertifizierter App-Partner für Influencer- und Affiliate-Marketing für Shopify Plus.Die beeindruckende Kundenliste von Impact, zu der sechs der Top 10 Retailer in den USA gehören, ist im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent gewachsen. Führende Marken wie Shopify, Uber und Walmart verlassen sich auf die SaaS-Lösung von Impact, um ihre Performance-Partnerschaften zu managen. Impact zählt aktuell mehr als 1600 Kunden. Impact wurde für seine branchenführende Technologie im letzten Jahr außerdem mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt, darunter:- Best Marketing Technology Solution Global (ExchangeWire’s The Wires)- Best Influencer Discovery Platform (Influencer Marketing Awards)- Best Performance Technology (Performance Marketing Awards)- Best Technology (International Performance Marketing Awards)Um mehr darüber zu erfahren, wie Impact Werbetreibenden dabei hilft, Unternehmenswachstum durch Partnerschaften zu erzielen, besuchen Sie unsere Webseite: https://impact.com/ Über Impact:Impact ist die weltweit führende Plattform (SaaS) für Partnership Automation™ und Treiber der neuen Partnership Economy. Impact beschleunigt das Unternehmenswachstum durch die Automatisierung des Partnership Lifecycles: von der Entdeckung wertvoller Partner über dynamische Vertragsmodelle & globaler Zahlungsabwicklung bis hin zum Engagement, Tracking, Fraud-Protection und Optimierung sämtlicher Performance Partnerschaften wie Affiliates, Influencer, Content Publisher, App- und B2B-Kooperationen, Markenbotschafter, Charity und Loyalty Programme oder Sponsorships. Impacts Partnership Cloud™ verwaltet über 45 Milliarden Euro an E-Commerce-Verkäufen und 2 Milliarden Euro an Partnerschafts-Zahlungen. Impact steigert das Umsatzwachstum für globale Unternehmen wie N26, Ticketmaster, Flixbus, Lenovo, HelloFresh uvm. Impact wurde 2008 in Santa Barbara, Kalifornien, gegründet und ist inzwischen auf über 500 Mitarbeiter und 1.600 Kunden weltweit gewachsen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.impact.com Kontakt:Fanni Tihanyi, Marketing Manager DACHfanni.tihanyi@impact.com