Willow lanceert Social Health Score™ - De enige Social Media Metric die er echt toe doet

De Social Health Score [:tm:] vertelt je of je regelmatig genoeg post, en of je daarbij voldoende variatie brengt

GENT, BELGIUM, June 24, 2021 / EINPresswire.com / -- Willow , het populaire social media content en planning platform, kondigt de lancering aan van zijn Social Health Score™. Dankzij de Social Health Score™, kan iedere gebruiker van het platform op ieder moment te weten komen of ze voldoende zichtbaarheid creëren op social media. Dat doet het Willow platform door een score te geven op de regelmaat waarmee je post. Maar de Social Health Score™ gaat nog verder, want consistent posten is niet voldoende om je volgers gelukkig te houden. Je moet ook voldoende variëren, om te vermijden dat je een saaie, eenzijdige social media feed creëert. Daarom rapporteert de Social Health Score™ ook op de content mix: de mate waarin je varieert in het soort content dat je brengt - denk aan blogs, vacatures, promotie van producten of services, medewerkers in de kijker zetten, of simpelweg een quote posten.Over de Social Health Score™De Social Health Score™ is eenvoudig te interpreteren en zorgt ervoor dat je je herpakt als je even een steek liet vallen, en volhoudt wanneer je goed bezig bent. Het is de eerste metric die duimpjes geeft aan de persoon die week in week uit de posts plaatst, in plaats van aan de content die gepost wordt.Willow lanceerde de metric eerder in maart en bouwt daarmee verder aan het platform dat algemeen bekend staat als de meest gebruiksvriendelijke marketing automation software in de markt. Dat ligt volledig in lijn met de bestaansreden van Willow: social media marketing toegankelijk maken. Zorgen dat je als bedrijf of solopreneur kan scoren op social media, zonder dat je er uren aan spendeert, duizenden euro's per maand aan uitgeeft via een agency, of iemand aan boord hebt met een PhD in Marketing.“Weten wat, wanneer en hoe te posten op social media is niet voor iedereen zo gemakkelijk als het lijkt.” Zegt Willow COO, Steven van Kerkhoven. “Wij helpen onze klanten een gezonde en professionele social media aanwezigheid op te bouwen, zonder teveel tijd of geld te spenderen. Veel kleine bedrijven en solopreneurs willen wel zelfstandig content kunnen inplannen, maar hebben vaak nog een zetje nodig. Iets of iemand die hen zegt of ze goed bezig zijn. En wat de juiste manier is om iets te plaatsen. Ons eenvoudig automation platform stelt hen daartoe in staat en de Social Health Metric rapporteert rechtstreeks of ze goed bezig zijn. Heb je daaraan niet genoeg? Dan kan je ook met één van onze coaches in zee gaan. Samen bekijk je dan maandelijks de content kalender en de strategie."Hoe de Social Health Score je succes op social media boost"Bij Willow geloven we dat jouw succes op social media afhangt van een aantal factoren. Als zodanig vertelt Willow's Social Health Score™ je op basis van drie kritische factoren hoe goed je het doet.”Volgens Willow zijn dit deze drie factoren:1. Consistentie: regelmatig posten en week-in-week-uit dezelfde toon aanhouden;2. Content Mix: het posten van een uitgebalanceerde mix aan content zodat je publiek geïnteresseerd blijft;3. Betrokken werknemers: ervoor zorgen dat werknemers zich bezighouden met jouw content en deze regelmatig posten op hun eigen social media.De Social Health Score™ laat gebruikers toe om de automation software van Willow meer en meer op zelfstandige basis te gaan gebruiken. Er zit als het ware een intelligentie in die aan jou rapporteert. Toch is het team van social media coaches niet overbodig. “De meeste van onze huidige klanten stellen hun maandelijkse check-ins met onze coaches erg op prijs”, zegt CEO Ludwig Dumont. “Onze experts helpen hen de juiste structuur voor hun sociale media te creëren, de content mix te verbeteren en adviseren hoe ze werknemers kunnen betrekken voor meer social engagement."De social media expert“Willow startte ooit met de formule 'tool + coaching'. Je nam een abonnement op de software en daar kwam automatisch een coach bij. Met de groei van Willow, zowel in Europa als Amerika, groeide ook de behoefte aan een 'tool-only' versie van Willow's aanbod," zegt Ilse Velema, Head of Growth. “Niet iedereen heeft de coach nodig. Het is interessant om daarbij het verschil in technische vaardigheid tussen landen te ontdekken. Toen ik bij Willow begon, merkte ik dat de meeste coaching sessies werden geboekt door bedrijven in Europese landen, in plaats van door Amerikaanse bedrijven. Het lijkt erop dat personal brands en kleinere bedrijven in de VS in grotere mate social media expertise in huis hebben en alleen een eenvoudige tool nodig hebben om efficiënt social content te creëren en te plannen. Dankzij de toevoeging van de Social Health Score™ , helpen we hen de gezondheid van hun kanalen te begrijpen, zonder tussenkomst van een externe expert."Met deze 'nieuwe manier van werken' zullen de experts van Willow op verzoek beschikbaar zijn voor coaching. Hiermee helpen ze social media-starters in maandelijkse sessies om alles te leren over social media. De sessies zijn gevuld met bruikbaar advies en tips, ondersteuning voor social mediastrategieën en toegang tot training documentatie, allemaal in functie van het bereiken van een objectief.“We zijn heel erg trots op ons team dat nauw heeft samengewerkt om een tool te creëren die is geïnspireerd door onze klanten en gebouwd is om autonomie te bieden op het Willow platform”, zegt Velema. “De feedback tot nu toe is heel positief, en we zouden graag zien dat meer mensen de tool proberen om hun sociale gezondheid echt te begrijpen.”Momenteel biedt Willow het gloednieuwe platform 14 dagen gratis aan. Na deze 14 dagen kunnen gebruikers besluiten om verder te gaan met een "Personal Brand" of "Small Business" pakket voor respectievelijk €79, - per maand en €119, - per maand.Voor meer informatie, bezoek www.willow.co Over WillowWillow is een social media content, planning en scheduling tool die is ontworpen om professionele dienstverleners en ondernemers te helpen met social media post inspiratie, vooruit te plannen en zichzelf neer te zetten als thought leader. Het bedrijf combineert technologie en persoonlijke coaching om klanten te helpen hun sociale media naar een hoger niveau te brengen.