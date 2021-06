DONY "tung" khẩu trang vải kháng khuẩn in logo cho công ty: chống nắng, bụi, chuẩn Châu Âu, unisex

Dony Mask meet all the rigorous requirements for global export and use. DONY MASK - premium Covid antibacterial cloth face mask (washable, reusable) with CE, FDA, TUV Reach, DGA Certification DONY Reusable and Antibacterial Face Mask Launches in Europe after Increased Demanded for Eco-Friendly Civilian Masks

Công ty DONY là cơ sở sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn cao cấp in logo cho doanh nghiệp làm quà tặng nhân viên, công nhân, học sinh với tiêu chuẩn Châu Âu.

Khẩu trang do Dony sản xuất mang đến sự bảo vệ không ngờ và rất thoải mái khi đeo. Chúng tôi có nhà phân phối độc quyền tại Úc, New Zealand, Bỉ, Malaysia, UAE, Canada, KSA, Kuwait, Oman, Bahrain.” — Henry Pham, CEO of DONY Garment Company

HO CHI MINH, VIETNAM, May 30, 2021 / EINPresswire.com / -- Trong thời điểm dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, việc đeo khẩu trang là bắt buộc để tự bảo vệ chính mình và cộng đồng. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh của mình bằng khẩu trang in logo.Dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội của các doanh nghiệp. Khẩu trang in logo thương hiệu doanh nghiệp là giải pháp vàng nhằm quảng bá tên tuổi và hình ảnh hiệu quả, lại tốn không nhiều chi phí như các phương pháp marketing truyền thống khác.Sản phẩm khẩu trang làm quà tặng vừa thiết thực lại hợp lý, đúng thời điểm và mang nhiều ý nghĩa dành cho các khách hàng, đối tác, các hoạt động quyên góp thiện nguyện. Khẩu trang in logo doanh nghiệp là phương pháp marketing hiệu quả và ấn tượng – cơ hội cho thương hiệu của bạn được biết đến thông qua người dùng khẩu trang.Đeo khẩu trang là bắt buộc và cần thiết trong mùa dịch để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Công ty may mặc Dony là đơn vị tiên phong sản xuất khẩu trang vải, đã xuất khẩu nhiều lô hàng đi các nước châu Âu và Mỹ, đạt chất lượng chuẩn quốc tế, có kiểm định rõ ràng với quy trình khép kín từ A đến Z.Thay vì tặng những món quà thông thường, khẩu trang chính là sản phẩm được các doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng trong thời điểm này. Đây là món quà vừa thiết thực lại có nhiều ý nghĩa về mặt marketing cho thương hiệu. Người dân đã dần chuyển sang sử dụng khẩu trang vải thay vì loại khẩu trang y tế loại cũ trước đây vì những lý do như: giảm thải rác thải ô nhiễm môi trường, an toàn với sức khỏe vì không có hạt vi nhựa, kháng khuẩn hoàn toàn,…Khẩu trang vải được sản xuất tại Dony có nhiều mẫu mã, chất liệu để doanh nghiệp lựa chọn.Ngoài ra, Dony cũng thường xuyên sản xuất khẩu trang in logo mẫu mã đẹp, màu sắc hình in chuẩn. Vì vậy, chúng tôi luôn được tin tưởng đặt lại đơn hàng mới liên tục trong những năm qua.+ Dony nhận đặt từ khẩu trang in logo doanh nghiệp chỉ từ 500 chiếc.+ Logo in màu sắc tươi sáng, độ bền cao, không bong tróc sau nhiều lần giặt.+ Khẩu trang do Dony thiết kế miễn phí, thoải mái lựa chọn chất liệu và bao bì.Khẩu trang in logo doanh nghiệp có thể dùng làm quà tặng, quà biếu, quà khuyến mại cho khách hàng và các đối tác của bạn. Bất cứ khi nào người dùng sử dụng khẩu trang, họ đều nhớ tới doanh nghiệp của bạn và đem thương hiệu tới những nơi mà họ đi qua, những người họ gặp gỡ. Vì vậy, chất lượng khẩu trang rất quan trọng. Khẩu trang chất lượng tốt sẽ gắn liền với ấn tượng của bạn trong mắt khách hàng và đối tác.Dony luôn có sẵn các mẫu khẩu trang đa dạng cho doanh nghiệp lựa chọn như vải mè, vải dù,… 2 lớp lót kháng khuẩn và kháng giọt bắn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm có thể giặt từ 30 tới 60 lần, tái sử dụng nhiều lần giúp giảm việc xả thải ra môi trường, đồng thời tiết kiệm cho người dùng.Khẩu trang không đơn thuần là vật bảo vệ sức khỏe người dùng, mà còn là nơi quảng bá thương hiệu, nơi truyền bá những thông điệp ý nghĩa, hay đơn giản là một câu slogan, một câu nói tích cực giúp lan tỏa năng lượng tích cực vào những ngày dài đấu tranh với dịch bệnh này.Hiện tại, DONY đã có nhà phân phối độc quyền tại 10 nước là Australia, New Zealand, Belgium, Malaysia, UAE, Canada, KSA, Kuwait, Oman, Bahrain.Sản phẩm khẩu trang tại DONY có đầy đủ các chứng nhận chất lượng đảm bảo an toàn như FDA, C.E, DGA, TGA, SASO, ISO 9001, 13485, 14001, TUV Reach, CFS, Intertek Testing (chống nước, chống giọt bắn, chống nắng UPF 50+ và kháng khuẩn đến 99.9% thậm chí ở lần giặt thứ 60.

