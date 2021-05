Max El-Mann: Los Riesgos de Trabajo serán más manejables con el uso de "wearables".

Share This Article

En la mira hacía la reactivación económica, Max El-Mann Arazi analiza el uso de "wearables" en sitios de construcción para evitar riesgos de trabajo.

"Los administradores de seguridad pueden saber si un empleado está sufriendo potencialmente de agotamiento excesivo. Lo cual es vital para enfocarnos en la calidad de vida del trabajador” — Max El-Mann Arazi

CALIFORNIA, LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS, May 27, 2021 / EINPresswire.com / -- La tecnología de los “wearables” está teniendo un alto impacto en la construcción. Ahora no solo son accesorios sino equipos de protección personal (EPP) ya comunes Estados Unidos junto con otros aditamentos propios de la construcción como cascos, guantes, chalecos de seguridad y botas de trabajo.“Básicamente estos aparatos en la industria de la construcción nos están mostrando en pruebas de campo que hemos ido realizando que son muy útiles. Están siendo equipados con biometría y sensores ambientales, GPS y rastreadores de ubicación, Wi-Fi, detectores de voltaje y otros sensores para monitorear los movimientos de los trabajadores, movimientos repetitivos, posturas e incluso caídas. Algo que posiblemente revolucionará la industria” dijeron en conferencia telefónica Max El-Mann Arazi y Andre El-Mann Arazi, directivos de Fibra Uno (FUNO).“Los sensores portátiles integrados con biometría pueden rastrear la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otros signos vitales de un individuo y notificar inmediatamente a los administradores de seguridad si un empleado está sufriendo potencialmente de agotamiento excesivo. Lo cual es vital para no solo enfocarnos en eficiencia sino también en la calidad de vida del trabajador” recalcó Max El-Mann Arazi.El llamamiento para poder acceder fácilmente a este tipo de información sobre los trabajadores se ha disparado desde el inicio de la pandemia, ya que los directores de proyecto y los supervisores del sitio buscan formas de detectar medidas precozmente para evitar la propagación del virus y evitar retrasos en los proyectos causados por la falta de trabajo de demasiados trabajadores, ya sea por contraer COVID-19 o tener que poner en cuarentena debido a una posible exposición.La seguridad es siempre un elemento en la mira de la industria la construcción. Y con razón, esta industria es una de las más susceptibles a lesiones de trabajadores cada año y es probable que sea donde un “wearable” tenga el mayor impacto en la construcción. Ser capaz de monitorear y rastrear a los trabajadores puede ayudar mucho a adoptar un enfoque más proactivo de la seguridad de los trabajadores. A medida que las empresas constructoras continúan navegando por las aguas turbulentas de la entrega de proyectos en 2021 durante una pandemia, los wearables serán una manera de agilizar el proceso de reactivación económica.

