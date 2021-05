Top 5 Business Influencers: Análise Do Sentiment e Da Reputação Online [CASO DE ESTUDO]

Sentiment iJustine. ReputationUP

CASTELLó DE LA PLANA, CASTELLóN, ESPAñA, May 13, 2021 / EINPresswire.com / -- Um estudo de Reputationup analisou a reputação online dos Business Influencers mais importantes do mundo.Através de um ranking investigamos, em profundidade, qual é a imagem online desses influenciadores no setor empresarial. A análise completa foi publicada no site ReputationUP.Os parâmetros examinados são os seguintes:Resultados;Temas positivos e negativos.Forbes: os business influencersA revista Forbes publica periodicamente uma lista dos influenciadores mais importantes do mundo, divididos por tema, medindo seus seguidores e interações.A seguir estão os cinco primeiros nomes na lista da Forbes, que é composta por dez tech&business influencers. Na contagem de seguidores, todas as redes sociais usadas isoladamente (Instagram, Facebook, Youtube e Twitter) são levadas em conta.Lewis Hilsenteger: 23.661.400 seguidores ;Marques Brownlee: 22.134.492 seguidores ;Gary Vaynerchuk: 17.860.006 seguidores ;Linus Sebastian: 17.500.000 seguidores;Justine Ezarik: 12.036.942 seguidores .Business influencers: a análiseO Centro de Estudos de ReputationUP analisou a reputação online dos cinco principais business influencer do ranking. Assim, a semana de 1 a 6 de Maio foi tomada em consideração.A ideia era descobrir se o número de seguidores era diretamente proporcional à reputação online desses influenciadores. Abaixo seguem os resultados relativos ao primeiro e quinto do ranking da Forbes.Os resultadosA evolução dos resultados refere-se às interações registradas em um determinado período. Devem ser considerados os seguintes aspetos entre as interações:Menções;Likes;Comentários;Compartilhamentos;Foto;Vídeo;Artigos;Tags;Hashtags.Entre os cinco influenciadores há um total de 18.900 resultados, em uma semana.Os resultados de Marques Brownlee são muito superiores aos dos outros business influencer. 57,7% dos dados dizem respeito a ele.A segunda nos resultados é iJustine, com 19,5%.O sentimentO sentiment calcula a percentagem de sentimento, positivo ou negativo, gerada pelos utilizadores nas redes sociais. O Centro de Estudos de ReputationUP também calculou o sentiment líquido gerado por influenciadores na Internet.Este valor refere-se à percentagem líquida, medida numa escala de -100 a 100. O resultado pode ser visto nos seguintes gráficos.O sentiment positivo de Lewis Hilsenteger é 14,9. Enquanto o negativo é de 2,6%. O sentiment líquido é, portanto, 69,9%.iJustine tem o maior sentiment positivo (47,7%) entre os cinco. Seu sentiment negativo é de 12,3% e, o líquido, de 58,9%.ConclusõesO Centro de Etudos de ReputationUP, uma empresa líder em gerenciamento de reputação online, analisou a reputação online de business influencer com o maior número de seguidores nas redes sociaisDesta análise podem retirar-se as seguintes conclusões:Exceto por Lewis Hilsenteger, os outros influenciadores analisados têm um sentiment negativo semelhante;O sentiment negativo de Lewis Hilsenteger é de apenas 2,6%.iJustine è a business influencer com o maior sentiment positivo (47,7%);Lewis Hilsenteger, Marques Brownlee e iJustine têm os melhores sentiments. Entre eles, Lewis Hilsenteger vence.Mais informação:Reputationup.comprensa@reputationup.comSara CamposDigital PR Manager Reputation UPsaracampos@reputationup.com