Omar García Harfuch: "No hay grupo criminal que pueda hacernos frente"

Omar García Harfuch Secretario de Seguridad Ciudadana reconoce labor de policías.

Omar García Harfuch entregó junto con representantes del Congreso de la CDMX la medalla al Mérito Policiaco a 130 elementos de diversas corporaciones.

“Ustedes con sus labores diarias, han dejado claro el mensaje a la delincuencia que no ha habido un grupo delincuencial o un líder de alguna célula delictiva que ustedes no puedan detener”.” — Omar Garcia Harfuch

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, May 12, 2021 / EINPresswire.com / -- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, entregó junto con representantes del Congreso de la Ciudad de México la Medalla al Mérito Policiaco a 130 elementos de diversas corporaciones por su labor destacada en el cumplimiento de su deber.Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana quién desde el 4 de Octubre de 2019 ostenta este cargo dio cuenta de la labor de vigilancia e investigación que todos los días se realiza en la ciudad gracias a los elementos policiacos."El trabajo de la policía siempre ha sido un trabajo difícil y complicado, muy criticado” mencionó Omar García Harfuch por lo que, consideró, acciones como las realizadas por los oficiales que recibieron la Medalla al Mérito Policial, “ponen en alto el nombre de nuestras instituciones”.Durante la gestión de Omar García Harfuch los índices de delincuencia han ido a la baja a pesar de que alrededor del mundo en países como Brasil o Argentina, debido a la pandemia, estos se hayan disparado a la alta.Durante la entrega a 130 policías de la Medalla al Mérito Policial 2020, Omar García Harfuch reconoció por igual la labor de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que él encabeza, así como de trabajadores de la Fiscalía de Seguridad de Justicia, añadiendo que ambas trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Labor compleja debido a que en crisis económicas como estas los delitos contra el patrimonio tienden a dispararse pero durante su gestión han sido mantenidos a raya, lo que ha propiciado una pronta y segura reactivación económica para empresarios y consumidores.Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, hizo también un reconocimiento al Congreso, por las leyes expedidas en diciembre pasado que otorgaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por primera vez la facultad de investigar delitos: "Agradecemos mucho al Congreso que nos dio las herramientas, en diciembre de 2019 y le otorgó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la facultad investigación que ha traducido la inteligencia a actos de investigación que van directo a las carpetas de investigación para evitar la puerta giratoria en detenidos peligrosos y relevantes”.El reconocimiento se entregó a 22 mujeres y 24 hombres de la PDI, mientras que de la SSC lo recibieron 9 mujeres y 75 hombres.En la sesión, realizada de manera semipresencial y virtual desde el pleno del legislativo y en el auditorio de la Universidad de la Policía de la SSC se entregaron los reconocimientos. En el mismo la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo, Leticia Varela Martínez, hizo el pase de lista de los 130 policías de la SSC y de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ condecorados, entre ellos ocho que murieron en cumplimiento de sus funciones, en tanto que los grupos parlamentarios, en sus posicionamientos, reconocieron al personal de ambas corporaciones que se han mantenido activos durante la emergencia sanitaria por Covid-19.Edgar González Ortiz y Rafael Alegría Ocampo, fueron dos de los elementos fueron reconocidos de forma póstuma ya que perdieron la vida repeliendo la agresión en el atentado del pasado 26 de junio del 2020 contra el propio Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch por parte de células del crimen organizado de México y Colombia. Cabe destacar que el propio Secretario García Harfuch resultó herido pero después de estar en estado crítico logró salvar la vida.Por otra parte, el Secretario Omar García Harfuch destacó que el grupo de oficiales galardonados representan el ejemplo de lo que deberían de ser la mayoría de los policías, y aseguró que:“Ustedes con sus labores diarias, investigaciones, operaciones e investigaciones de gabinete y campo han dejado claro el mensaje a la delincuencia que no ha habido un grupo delincuencial o un líder de alguna célula delictiva que ustedes no puedan detener”.

