Jose Eshkenazi: “La audiencia deportiva digital está en el Dark Social”.

La diversificación de audiencias ha obligado a líderes como Jose Eshkenazi a encontrar alternativas innovadoras en digital para generar leads de calidad.

Dark Social es algo muy importante para SoccerMedia Solutions, ya que representa la audiencia más participativa de deportes, pero menos rastreable” — Jose Eshkenazi

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, May 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Los millones de usuarios que buscan información deportiva por internet no siempre son registrados por los sitios o por google. "Dark Social es algo muy importante para SoccerMedia Solutions, ya que representa la audiencia más participativa de deportes, pero menos rastreable” explicó José Eshkenazi, ex-publicista y director de Soccer Media Solutions.“Todo el tráfico del sitio web que no se puede atribuir con precisión es una oportunidad de captación para nosotros" responde Josi Eshkenazi . Este tráfico se produce cuando los usuarios se envían enlaces entre sí a través de whatsapp, instagram o correo electrónico. Entonces las herramientas de análisis se ven abrumadas "El usuario de repente llega a la puerta de los sitios web y de repente no tiene quien sea su asesor" comentó Emilio Larrea. “Y lo que no se puede analizar, no se puede (bien) utilizar para el marketing” responde José Eshkenazi. Adidas entendió el fenómeno como una oportunidad e inició una emocionante campaña en Dark Social con Adidas Tango Squads. La difusión de la información se llevó a cabo principalmente a través de servicios de mensajería y grupos sociales. Campañas como estas pueden ser replicadas con mayor éxito en función de que las audiencias de Dark Social puedan ser guiadas a través de campañas creativas.Actualmente la diversificación de audiencias es la principal prioridad del mundo del marketing deportivo. Personas alrededor del mundo buscan seguir a su equipo en cualquier deporte o liga a través de cualquier plataforma. El seguimiento a los mismos se ha vuelto un reto que Soccer Media Solutions y Jose Eshkenazi han descifrado a partir de un concepto desconocido para el marketing tradicional como lo es: Dark Social.“Soccer Media Solutions es pionero al respecto y esperamos a lo largo del siguiente año, tener todavía más proyectos al respecto. Las apuestas por ejemplo, representan una millonada y ese público se moviliza principalmente en servicios de mensajería” comentó Josi Eshkenazi.

