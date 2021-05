sentiment Iván Duque - ReputationUP

BRASILIA, BRASILE, May 6, 2021 / EINPresswire.com / -- Reputação Online De Iván Duque Após A Retirada Da Reforma Tributária [CASO DE ESTUDO]Um estudo de ReputationUP analisou a reputação online de Iván Duque, atual presidente da Colômbia. Através dessa análise, conhecemos o sentimento e a percepção de Iván Duque após a elaboração e posterior retirada da reforma tributária. A análise completa foi publicada no site ReputationUP.Os parâmetros examinados são os seguintes:Resultados;Sentiment:Tendência de sentimento;Temas positivos e negativos;Temas online;Emoções.O que é a reforma fiscal?A proposta de lei prevê a cobrança do IVA, que é de 19%, sobre as taxas de serviços públicos de energia, água e saneamento, gás doméstico e alimentos considerados prioritários. Após quatro dias de fortes manifestações em todo o país, a tensão nas ruas e os abusos das autoridades foram tornados públicos através de vídeos amadores publicados em redes sociais. A notícia deu a volta ao mundo e essa notoriedade forçou Duque a retirar a reforma em 2 de maio.Por que os protestos continuam após a retirada da reforma?As manifestações mostram a insatisfação dos cidadãos com o atual governo de Duque. Suas marchas e protestos exigem:Uma economia mais igualitária, a Colômbia é o país com a maior desigualdade da América Latina: 42,5% da população é pobre, que vive com menos de 331.668 pesos colombianos por mês (cerca de 75 euros). Novas reformas da polícia nacional, devido à violência perpetrada por este órgão nacional, trazidas à luz durante as últimas horas nas redes sociais através da hashtag #SOScolombia. A Saúde, que aparentemente foi incluída na nova reforma e parece proporcionar mais benefícios às empresas do que aos utilizadores. Nas últimas horas, vídeos e imagens fortes de confrontos entre manifestantes e policiais se tornaram virais em todo o mundo. Depois que o governo deu a ordem para militarizar as ruas do país, os confrontos não param. Há pelo menos 26 homicídios por tiroteio policial documentados até agora.Iván Duque: el análiseO presidente da Colômbia foi prejudicado, não só pela introdução de uma reforma tributária, mas também pela violência causada por entidades governamentais. A ONG Temblores registou até 940 casos de violência policial durante os cinco dias de protesto, 672 detenções arbitrárias, 92 casos de violência física ou tortura pela polícia e 4 vítimas de violência sexual. Além disso, em 3 de maio, Alberto Carrasquilla anunciou sua renúncia como ministro, através de uma declaração do Ministério da Fazenda. Parece que sua renúncia se deve ao fato de que ele foi um dos principais defensores da controversa reforma tributária.O sentimentO sentiment calcula a porcentagem de sentimento, positivo ou negativo, gerado pelos usuários nas redes sociais.O Centro de Estudos de ReputationUp também calculou o sentimento líquido gerado por Iván Duque na Internet. Esta é a percentagem líquida, medida numa escala de -100 a 100. Os resultados podem ser verificados no gráfico seguinte. O sentiment negativo é de 68%. Quanto ao positivo, é apenas 1,4%. Isto gera um sentimento líquido de -96%. Por causa dos protestos, o sentimento líquido caiu, em um único dia, de 100,2%. A evolução dos resultados refere-se às interações em um determinado período. Nas últimas horas foram produzidos quase 26.000 resultados.EmoçõesQuanto às emoções que o perfil analisado desperta, os resultados são os seguintes:78,5%, raiva.10,1%, tristeza.0,0%, alegría.9,5%, medo.ConclusõesO Centro de estudos de ReputationUP, uma empresa líder em gestão de reputação online, analisou a reputação online de Iván Duque, Presidente da Colômbia. A análise efetuada permite retirar as seguintes conclusões: O sentiment negativo (68%) de Iván Duque é maior do que o sentiment positivo (1,4%). Este sentimento produziu um sentiment líquido de -96%.O sentimento de Duque ainda é negativo e a porcentagem negativa pode até aumentar. Entre as emoções, a raiva predomina.Mais informação:Reputationup.comprensa@reputationup.comSara CamposDigital PR Manager Reputation UPsaracampos@reputationup.com