Online-Ruf Von Iván Duque Nach Rückzug Der Steuerreform [FALLSTUDIE]

BERLIN, BERLIN, DEUTSCHLAND, May 6, 2021 / EINPresswire.com / -- Eine Studie von ReputationUP hat den Online-Ruf von Iván Duque analysiert, dem derzeitigen kolumbianischen Präsidenten. Durch diese Analyse kennen wir die Stimmung und Wahrnehmung gegenüber Iván Duque als Folge der Ausarbeitung und der anschließenden Zurücknahme der Steuerreform. Die vollständige Analyse wurde auf der ReputationUP-Website veröffentlicht.Die folgenden Parameter wurden untersucht:Suchergebnisse;Stimmung;Stimmungstrend;Positive und negative Themen;Online-Themen;Emotionen.Was ist die Steuerreform?Der Gesetzentwurf sieht die Erhebung der Mehrwertsteuer in Höhe von 19% auf die Sätze der öffentlichen Dienstleistungen für Energie, Wasser und Abwasser, Gas und Lebensmittel vor, die als vorrangig angesehen werden. Nach vier Tage langen starker Protesten im ganzen Land wurden die Spannungen auf den Straßen und die Sicherheitskräfte Gewalt durch Amateurvideos in sozialen Netzwerken öffentlich gemacht. Die Nachricht ging um die Welt und folglich wurde Duque gezwungen, die Reform am 2. Mai zurückzuziehen.Warum dauern die Proteste auch nach dem Rückzug der Reform an?Die Demonstrationen spiegeln die Unzufriedenheit der Bürger mit der derzeitigen Regierung Duque wider. Krawalle und Proteste fordern:Ein gerechtes Wirtschaftssystem, Kolumbien ist das Land mit der größten Ungleichheit in Lateinamerika: 42,5% der Bevölkerung sind arm, was bedeutet, dass sie von weniger als 331.668 kolumbianischen Pesos pro Monat (ca. 75 Euro) leben. Neue Reformen der nationalen Polizei, aufgrund der Gewalt, die von dieser nationalen Einrichtung ausgeübt wird und die jeder in den letzten Stunden in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #SOSColombia sehen kann. Gesundheitsreform, das offenbar in die neue Reform einbezogen wurde, aber den Unternehmen offenbar mehr Vorteile bietet als den Bürgern. In den letzten Stunden, starke Videos und Bilder von Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gingen viral um die ganze Welt. Nachdem die Regierung den Befehl gegeben hat, zur Militarisierung der Straßen des Landes, hören die Zusammenstöße nicht auf. Bisher wurden mindestens 26 Polizeischüsse dokumentiert.Iván Duque: Die StimmungsanalyseDer kolumbianische Präsident wurde nicht nur durch die Einführung einer Steuerreform, sondern auch durch die Gewalt von Regierungsbehörden geschädigt. In den fünf Protest Tagen verzeichnete die NRO Temblores bis zu 940 Fälle von Polizeigewalt, 672 willkürliche Verhaftungen, 92 Fälle von körperlicher Gewalt oder Folter durch die Polizisten und 4 Opfer sexueller Missbrauch. Am 3. Mai gab Alberto Carrasquilla durch eine Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums den Rücktritt von seinem Amt bekannt. Es scheint, dass sein Rücktritt auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass er einer der Hauptbefurworter der umstrittenen Steuerreform war.StimmungEs geht um den Prozentsatz der positiven oder negativen Stimmung, der von Benutzern in sozialen Netzwerken erzeugt wird. Das ReputationUP Study Center berechnete auch die im Internet erzeugte Nettostimmung auf Iván Duque. Dies ist der Netto-Prozentsatz, der auf einer Skala zwischen -100 und 100 gemessen wird. Er wird in den folgenden Diagrammen angezeigt.Der negative Sentiment-Score beträgt 68%. Während die positive Stimmung ist nur 1,4%. Dies erzeugt eine Nettostimmung von -96%. Aufgrund der Protesten ist die Nettostimmung an einem Tag um 100,2% gesunken. Der Leistungstrend bezieht sich auf Interaktionen über einen bestimmten Zeitraum. Während der letzten Stunden wurden fast 26.000 Ergebnisse gefunden.EmotionenHier sind die Ergebnisse der Emotionsanalyse zum untersuchten Profil:78,5%, Wut.10,1%, Traurigkeit.0,0%, Freude.9,5%, Angst.SchlussfolgerungenDas Study Center von ReputationUP, führend im Online-Reputationsmanagement, hat den Online-Ruf vom kolumbianischen Präsidenten Iván Duque analysiert. Aus dieser Analyse können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden: Der negative Stimmungswert (68%) gegenüber Iván Duque ist höher als der positive Stimmungswert (1,4%). Dies hat eine Nettostimmung von -96% erzeugt. Duques Stimmung ist immer noch negativ und der negative Prozentsatz könnte sogar steigen. Was Emotionen betrifft, ist Wut das vorherrschende Gefühl.Mehr Informationen:Reputationup.comprensa@reputationup.comSara CamposDigital PR Manager Reputation UPsaracampos@reputationup.com