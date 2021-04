Online-Reputation Von Coinbase Nach Seinem Börsengang [FALLSTUDIE]

COINBASE sentiment - ReputationUP

CASTELLóN DE LA PLANA, CASTELLON, SPAIN, April 28, 2021 / EINPresswire.com / -- Eine ReputationUP -Studie hat die Online-Reputation von Coinbase analysiert, dem ersten Kryptowährung-Unternehmen, das an die Börse gebracht wurde.In dieser Studie haben wir den Grad der öffentlichen Meinung anhand der Beziehung zwischen Coinbase und Nasdaq untersucht. Die vollständige Analyse wurde auf der ReputationUP-Website veröffentlicht.Die folgenden Parameter wurden untersucht:Ergebnisse;Stimmung;Positive und negative Themen;Schlüsselfaktoren der Stimmung.Entwicklung der KryptowährungInvestieren in Crypto-Coins ist bereits eine weltweit verbreitete Praxis geworden. Tatsächlich haben viele Unternehmen wie Tesla damit begonnen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.Coinbase, eine Kryptowährungs-Handelsplattform, die vor einigen Tagen als erstes Krypto-Unternehmen an die Börse ging, markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Kryptowelt-Markt.Coinbase (COIN) Notierung am Nasdaq: Der Bitcoin Kurs erreicht einen neuen Rekord von rund 60.000 US-Dollar.Coinbase: die AnalyseUm diese Datenanalyse vorzubereiten, konzentrierte sich das ReputationUP Study Center auf den Tag des Börsengangs von Coinbase, am 14. April.ErgebnisseDer Leistungstrend bezieht sich auf Interaktionen auf einen bestimmten Zeitraum. Folgende Konzepte wurden berücksichtigt::Beiträge;Like;Bewertungen;Teilen;Fotos;Videos;Artikel;Tags;Hashtags.17.600 Ergebnisse wurden im Internet, in Bezug mit dem Börsengang von Coinbase am 14. April aufgezeichnet.Diese Daten zeigen einen Anstieg von 341,2% gegenüber dem vorherigen Tag.StimmungEs geht um den Prozentsatz der positiven oder negativen Stimmung der Benutzer durch die sozialen Netzwerke.Das ReputationUP Study Center berechnete auch die von Coinbase im Internet erzeugte Nettostimmung. In diesem Fall wurde der Netto-Prozentsatz auf einer Skala zwischen -100 und 100 gemessen.Solche Daten sind in den folgenden Diagrammen lesbar.Die positive (6,3%) und negative (7,1%) Stimmung sind ausgeglichen. Die Nettostimmung beträgt -6%.SchlussfolgerungenDas Study Center von ReputationUP, führendes Unternehmen für Online-Reputationsmanagement, hat die Online-Reputation von der ersten Krypto-Firma Coinbase analysiert, die an der Nasdaq gelistet wurde.Aus dieser Studie können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:Der Börsengang von Coinbase an die Nasdaq hat zu einer Zunahme der Online-Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Unternehmen geführt.Die Stimmung an Coinbase ist sowohl positiv als auch negativ. Eine positive Stimmung ist von wesentlicher Bedeutung für die Aktivitäten eines Unternehmens, einer Organisation, einer öffentlichen Person usw....Mehr Informationen:Reputationup.compress@reputationup.comSara CamposDigital PR Manager ReputationUPsaracampos@reputationup.com