EasyMile lève 55 millions d'euros pour faire évoluer commercialement ses solutions autonomes

EasyMile Growing Portfolio

TOULOUSE, FRANCE, April 28, 2021 /EINPresswire.com/ -- EasyMile, premier fournisseur de logiciels pour véhicules autonomes pour le transport de passagers et la manutention, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé une levée de fond de série B d’un montant de 55 millions d'euros menée par Searchlight Capital Partners, L.P. («Searchlight»), société internationale d’investissement privé, avec McWin et NextStage AM. Tous les investisseurs historiques d'EasyMile, y compris Alstom, Bpifrance et Continental, ont également participé.

EasyMile a réussi au cours des sept dernières années à développer sa technologie et à établir des partenariats avec des fabricants d'équipement d'origine (OEM) de premier plan.

Cette nouvelle levée de fond, sursouscrite, marque la phase de croissance du plan de développement du fournisseur de technologie. Elle lui permettra de faire évoluer ses solutions sur le plan commercial, et facilitera l’aboutissement de sa roadmap produits et technologique, tout en accélérant son expansion internationale et son service client.

Leader mondial dans ses deux domaines de croissance

EasyMile est leader dans ses deux principaux secteurs de croissance: le transport de marchandises et le transport de passagers. Des partenariats ont été signés avec des partenaires de choix comme TLD, avec qui l’entreprise a développé le tracteur de manutention autonome TractEasy.

L’entreprise est aussi le leader mondial des navettes autonomes, avec 60% du marché mondial et plus de 180 véhicules commercialisés dans plus de 30 pays. EasyMile a récemment annoncé une collaboration sur le développement d’un van autonome avec Stellantis (Peugeot-Chrysler-Fiat), le quatrième constructeur automobile mondial, et travaille actuellement sur le développement d'autres plates-formes.

Le fondateur et Président d'EasyMile, Gilbert Gagnaire, a déclaré que la société utiliserait les fonds pour poursuivre sa trajectoire de croissance: “Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions livrer dans des délais raisonnables et nous avons établi des partenariats avec des leaders sur des marchés de niche qui sont désormais abordables”.

A court et moyen terme, l'entreprise se concentrera sur des solutions autonomes de manutention et de transport de passagers sur des sites privés, tout en continuant à répondre au besoin de transport public sur routes ouvertes, sur le plus long terme.

Il ajoute: “La participation des investisseurs historiques d'EasyMile à cette levée est le témoignage d’une forte confiance dans notre plan d'expansion, et nous sommes très heureux d'accueillir Searchlight, McWin et NextStage AM et sommes impatients d'accélérer notre croissance grâce à leur expertise.”

Pour Benoit Perrin, Directeur Général d’EasyMile, il s’agit de la dernière étape du développement stratégique de la société pour lui permettre une commercialisation de sa technologie et de ses solutions.

“Cette levée de fond valide la stratégie d’EasyMile et nous permettra de finaliser notre développement technique et de financer notre stratégie de commercialisation. Nous porterons la technologie à un niveau industriel et fournirons un véritable service commercial”, a-t-il déclaré.

Ralf Ackermann, associé chez Searchlight Capital, a ajouté: “Nous sommes ravis d’investir dans EasyMile à ce stade crucial du développement de l’entreprise. Après avoir observé son approche robuste, axée sur la qualité et sa technologie de pointe, nous sommes convaincus que la société est bien placée pour évoluer commercialement et nous sommes ravis de faire partie de ce voyage.”

Tao Partner a accompagné EasyMile en tant que conseiller financier.

Retrouver le Communiqué de presse complet ici

Télécharger les photos ici

À propos d'EasyMile

EasyMile fournit des logiciels et des solutions complètes pour le transport autonome de passagers et de marchandises, et est le premier fournisseur de navettes autonomes au monde. L’entreprise s'associe à des fabricants de premier ordre pour autonomiser leurs véhicules grâce à une technologie primée, déployable aujourd’hui en sites réels et apportant de réels bénéfices.

Depuis 2014, EasyMile a déjà déployé des véhicules autonomes sur plus de 300 sites, dans plus de 30 pays, sur plus de 800 000 km.

Avec plusieurs opérations d’envergure à travers le monde, EasyMile a été la première entreprise à déployer des services totalement autonomes de niveau 4. C'est également le premier fournisseur de solutions pour véhicules autonomes à être certifié ISO 9001:2015.

EasyMile compte plus de 250 collaborateurs répartis sur cinq sites (Toulouse, Berlin, Denver, Singapour et Adélaïde), doublant ainsi ses effectifs tous les 2 ans.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.easymile.com

À propos de Searchlight Capital, L.P.

Searchlight est une société d'investissement privée internationale avec plus de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et possède des bureaux à New York, Londres et Toronto.

Searchlight cherche à investir dans des entreprises où son capital à long terme et son soutien stratégique accélèrent la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.searchlightcap.com.

À propos de la Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 49 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr