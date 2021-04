Max El Mann Arazi de Fibra Uno redobla esfuerzos en la industria inmobiliaria y tecnológica durante la pandemia.

Share This Article

El fin de la pandemia marca nuevas oportunidades para la industria inmobiliaria. Max El Mann Arazi, directivo de Fibra Uno explica por qué.

México es un destino predilecto por grandes mercados como el europeo, el asiático y el estadounidense. La labor por parte del gobierno ha sido muy favorecedora para atraer nuevas inversiones” — Max El Mann Arazi

CIUDAD DE MéXICO, MéXICO, April 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Max Elmann Arazi: La importancia del esfuerzo del Gobierno de México para acelerar la vacunación Max El Mann , directivo de Fibra Uno coincidio con lo señalado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera respecto a la correlación entre la reactivación económica y la vacunación: “Sin duda hemos visto caras felices y esperanzadas entre nuestros trabajadores a lo largo del periodo nacional de vacunación. El país está volviendo a renacer.En días pasados el Secretario de Hacienda afirmó que la rapidez de aplicación de la vacuna es la clave para la reactivación económica. Herrera declaró: “Mientras nosotros podamos traer vacunas mucho más rápido, vamos a lograr dos cosas muy importantes: garantizar la salud de todos los mexicanos y, también, estar en condiciones de regresar a una normalidad económica mucho más rápido”, dijo en un video divulgado en redes sociales, según destacó el Periódico El Economista.La Ciudad de México superó este viernes el millón de personas de 60 años y más con la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, luego de que empezaron las jornadas de vacunación en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las más pobladas de la capital.Por su parte. Max El Mann Arazi , Directivo de Fibra Uno enfatizó en que es momento de enfocarse en los cambios tecnológicos que seguirán posterior a la pandemia. La tecnología será fundamental, así como generar mejores experiencias presenciales a los consumidores. Claro que sin olvidar que en los próximos años el tema de la higiene y salud seguirá presente.“La telemedicina es el último eslabón que faltaba para hacer completamente productiva la cadena de consumo. Desafortunadamente el Covid vino a empujar este tipo de tecnologías pero en el futuro salvarán millones de vidas en industrias como la nuestra: la construcción.”A medida que la pandemia COVID-19 arrasó el planeta, los sistemas de salud recurrieron a herramientas digitales para predecir la propagación de la enfermedad, analizar enormes cantidades de datos y diagnosticar y tratar a los pacientes de forma remota. La medicina virtual y la telesalud han proporcionado una manera de garantizar la distancia física y prevenir la propagación de la infección entre los trabajadores sanitarios y los pacientes.Max El Mann Arazi además agrega: "Como sociedad, en gran medida no estábamos preparados", dijo. "Los proveedores de servicios de Internet alrededor del mundo no estaban preparados para la carga y las aplicaciones de videoconferencia no estaban preparadas para la demanda."El brote empujó a la industria de la salud a centrarse en mejorar estas tecnologías, y ahora la atención médica virtual está prosperando y sólo se espera que crezca y mejore.El turismo en México por su parte se espera que evolucione rápidamente en la segunda parte del año toda vez que el mercado de los EUA es uno de sus principales consumidores.Max El Mann tiene confianza en el futuro de Fibra Uno en México: “En esta pandemia vimos como México es un destino predilecto por grandes mercados como el europeo, el asiático y el estadounidense. La labor por parte del gobierno ha sido muy favorecedora para atraer nuevas inversiones a nuestro sector” sentenció.

