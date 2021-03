EasyMile Recrute de Nouveaux Talents pour ses Futurs Projets

EasyMile, fournisseur leader de logiciels pour véhicules autonomes, lance une campagne de recrutement au sein de ses équipes de R&D.

TOULOUSE, FRANCE, March 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- EasyMile, fournisseur leader de logiciels pour véhicules autonomes pour le transport de passagers et la manutention de matériel, lance une campagne de recrutement au sein de ses équipes de recherche et développement dans les domaines de la robotique et de la sûreté de fonctionnement de systèmes embarqués.

L'entreprise poursuit sa trajectoire de croissance avec la gamme de plates-formes de véhicules et de solutions qu'elle propose en constante expansion. Un certain nombre de postes sont disponibles dans les domaines de la robotique, de la vision par ordinateur, de la dynamique des véhicules, du développement et des tests de logiciels de sûreté de fonctionnement de systèmes embarqués.

Les candidats possédant des compétences clés dans ces domaines sont encouragés à postuler aux postes vacants au siège de la société à Toulouse, France. Les offres d’emplois sont destinés aux jeunes diplômés en technique et / ou en ingénierie, niveau bac +5 (y compris les doctorants), avec une expérience réussie de 2 ou 3 ans, ainsi qu’aux professionnels plus expérimentés.

«EasyMile est un lieu de croissance et de réussite avec une grande culture. En plus de l'expertise technique, nous recherchons des valeurs telles que: l'ambition, la créativité et la persévérance. Nous valorisons l'innovation, la collaboration et la réalisation de nos engagements », déclare Benoit Perrin, directeur général d'EasyMile. « Si vous souhaitez vous challenger grâce à une technologie de pointe et à d'excellents coéquipiers, experts de la technologie autonome, rejoignez-nous! »

EasyMile est un leader dans ses deux principaux secteurs de croissance: la manutention et le transport de passagers, grâce notamment à des partenariats avec TLD et IVECO, respectivement leaders du marché du transport de marchandises et du transport de passagers. L’entreprise détient également 60% des parts de marché mondiale des navettes autonomes. Il a récemment annoncé un projet conjoint sur la technologie des véhicules automatisés avec Stellantis (Peugeot-Chrysler-Fiat), le quatrième constructeur automobile mondial, et possède d'autres plates-formes de véhicules en développement.

Ses collaborateurs toulousains bénéficient d'une qualité de vie élevée dans la ville préférée des cadres français pour travailler et vivre.

Les offres peuvent être trouvées ici.