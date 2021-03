Wild Goose Filling inaugura la nuova tecnologia di inlattinamento a contropressione

Wild Goose Filling Wild Goose Filling presenta il sistema di inlattinamento a contropressione Wild Goose Fusion™, un sistema di confezionamento per bevande multiuso progettato con innovative e nuove tecnologie di riempimento a contropressione. Il sistema Wild Goose Fusion™ fornisce un inlattinamento versatile e completamente automatizzato di bevande artigianali per un'ampia gamma di tipi e condizioni di prodotto.

La versatile innovazione di riempimento per le bevande artigianali si adatta a un'ampia varietà di prodotti

LOUISVILLE, COLORADO, USA, March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- Wild Goose Filling presenta il sistema di inlattinamento a contropressione Wild Goose Fusion™ , un sistema di confezionamento per bevande multiuso progettato con innovative e nuove tecnologie di riempimento a contropressione. Il sistema fornisce un inlattinamento versatile e completamente automatizzato di bevande artigianali per un'ampia gamma di tipi e condizioni di prodotto, inclusi i livelli di carbonatazione, di pressione e di temperatura più elevati.Le tecnologie proprietarie di riempimento a contropressione di Wild Goose combinano le nostre innovazioni di versamento rapido, con le versatili possibilità di riempimento pressurizzato. A differenza dei tradizionali sistemi a contropressione sul mercato, Wild Goose Fusion protegge la qualità del prodotto confezionato senza necessità di un contenitore a pressione o di un fusto. Questo design unico offre una lattinatrice leggera e agile con cicli di riempimento rapidi e livelli di ossigeno disciolto bassi, per preservare la durata di conservazione delle bevande, un funzionamento sicuro, tempi di pulizia minimi e costi operativi ridotti.“Il nostro obiettivo è fornire sistemi di riempimento in grado di gestire le sfide di ogni produttore di bevande artigianali” ha dichiarato Aaron Gomolak, Presidente di Wild Goose Filling. “Il progressivo sistema a contropressione Fusion, il sistema di riempimento più innovativo del settore oggigiorno, è stato sviluppato internamente ed è esclusivo di Wild Goose. Che i nostri clienti abbiano bisogno di inlattinare o imbottigliare, dalla nostra piccola Gosling™ alla nostra ultraveloce Evolution Series WG10, possiamo adattarci a qualsiasi cliente. Siamo orgogliosi di offrire le migliori soluzioni e attrezzature, supportati dal nostro impareggiabile staff di esperti di assistenza globale”.La linea di inlattinamento Fusion si adatta praticamente a qualsiasi bevanda artigianale, inclusi seltzer, birra, cocktail pronti da bere, bibite gassate, kombucha, vino, bevande alla cannabis e molto altro ancora. I produttori di bevande possono anche passare da una dimensione di lattina all'altra o da un tipo di coperchio all'altro con la stessa macchina per ampliare il loro catalogo di prodotti.Il software all'avanguardia rappresenta la spina dorsale del nuovo sistema operativo di Wild Goose, offrendo il controllo immediato di ogni operazione della macchina. La linea di inlattinamento Fusion incorpora i più recenti controlli digitali e un'interfaccia touch sceen ad alta risoluzione per offrire un'esperienza intuitiva e di facile utilizzo.Come i popolari sistemi di inlattinamento Wild Goose Evolution Series™ aggiornabili, anche il sistema di inlattinamento a contropressione Fusion può crescere con la domanda di produzione occupando le stesse dimensioni ridotte. La macchina passa da 2 a 4 o a 6 testine di riempimento, aumentando la velocità per soddisfare il futuro volume di produzione.Il sistema di inlattinamento a contropressione Wild Goose Fusion™ è già disponibile per i produttori di bevande di tutto il mondo. Guarda un video sul sistema Fusion qui: https://wildgoosefilling.eu/ Info su Wild Goose FillingCon oltre 2.600 sistemi di inlattinamento e imbottigliamento installati in 65 paesi, le lattinatrici personalizzate di Wild Goose Filling sono pensate per i produttori di birra, sidro, hard seltzer, vino e altre bevande pronte da bere. Wild Goose ha aperto la strada ai primi sistemi di inlattinamento e imbottigliamento artigianali sul mercato, innovando una tecnologia brevettata che mantiene i più alti livelli di qualità per le bevande confezionate. L'azienda progetta, ingegnerizza e produce le attrezzature nella sua sede a Louisville, in Colorado. Insieme alla sua rete di partner globali, gli uffici di Wild Goose nei Paesi Bassi e in Spagna offrono vendita, servizio e assistenza al magazzino.Per ulteriori informazioni su Wild Goose Filling, visita www.WildGooseFilling.eu

Sistema di inlattinamento a contropressione Wild Goose Fusion™ | Wild Goose Filling