Wild Goose Filling lance une nouvelle technologie d’encannage à contre-pression

Une innovation polyvalente en matière de remplissage qui permet de s’adapter à toute une variété de boissons et de produits

LOUISVILLE, COLORADO, USA, March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- Wild Goose Filling présente le système d’encannage à contre-pression Wild Goose Fusion™ , un système de conditionnement de boissons polyvalent conçu avec des technologies innovantes de remplissage à contre-pression. Le système permet un encannage polyvalent et entièrement automatisé de boissons artisanales dans une large gamme de types de produits et de conditions, y compris avec des niveaux plus élevés de gazéification, de pression et de température.Les technologies de remplissage à contre-pression brevetées de Wild Goose combinent les innovations en matière de remplissage rapide de Wild Goose avec la bande passante polyvalente du remplissage sous pression. Contrairement aux systèmes à contre-pression classiques du marché, Wild Goose Fusion protège la qualité du produit conditionné et ne nécessite ni bol, ni tambour à pression. Cette conception unique offre une encanneuse légère et agile avec des cycles de remplissage rapides, une faible teneur en oxygène dissous pour préserver la durée de conservation des boissons, un fonctionnement sûr, un temps de nettoyage minimal et de faibles coûts d'exploitation."Notre objectif est de fournir des systèmes de remplissage capables de relever les défis uniques de chaque fabricant de boissons artisanales", a déclaré Aaron Gomolak, président de Wild Goose Filling. "Le système évolué de remplissage à contre-pression Fusion, qui est le plus innovant de l'industrie aujourd'hui, a été développé en interne et est exclusif à Wild Goose. Que nos clients aient besoin d'une mise en canette ou en bouteille, la plus rapide, nous pouvons répondre aux besoins de n'importe quel client en proposant depuis notre plus petit système Gosling™ jusqu’à notre série la plus rapide Evolution WG10. Nous sommes fiers de proposer les meilleures solutions en matière d'équipement à nos clients, avec l'appui de notre équipe mondiale d'experts en service à la clientèle, qui est sans égale".La ligne d’encannage Fusion peut traiter pratiquement toutes les boissons artisanales, y compris l'eau de Seltz, la bière, les RTD, les sodas, le kombucha, le vin, les boissons au cannabis et bien d'autres encore. Les producteurs de boissons peuvent également passer d'un format de canette à un autre et d'un type de couvercle à l'autre sur la machine réglable afin d'élargir leur gamme de produits.Un logiciel de pointe constitue l'épine dorsale du tout nouveau système d'exploitation de Wild Goose, offrant ainsi des performances sophistiquées et précises. Une interface utilisateur simplifiée avec écran tactile numérique et affichage haute résolution rend le contrôle du système intuitif et convivial. De futures mises à jour du logiciel et de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées à distance via Internet à votre système existant, vous donnant ainsi un accès immédiat aux avancées de la prochaine génération de Wild Goose.Tout comme les systèmes d’encannage Wild Goose Evolution Series™ , populaires et évolutifs, le système d’encannage à contre-pression Fusion peut s'adapter à la demande pour un encombrement identique. La machine passe de 2 à 4, voire à 6 têtes de remplissage, ce qui permet d'augmenter la vitesse pour répondre à la future échelle de production.Le système d’encannage à contre-pression Wild Goose Fusion™ est disponible dès maintenant pour les producteurs de boissons du monde entier. Voici une vidéo du système Fusion : www.WildGooseFilling.eu À propos du Wild Goose FillingAvec plus de 2600 systèmes de mise en canette et en bouteille installés dans 65 pays, les machines de remplissage personnalisées de Wild Goose Filling s'adressent aux producteurs de bière, de cidre, d’eau de Seltz, de vin et d'autres boissons prêtes à boire. Wild Goose a été le pionnier des premiers systèmes de mise en canette et en bouteille existants sur le marché, en innovant une technologie brevetée qui maintient les niveaux de qualité les plus élevés pour les boissons conditionnées. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des équipements depuis son siège social à Louisville, dans le Colorado. Les bureaux de Wild Goose aux Pays-Bas et en Espagne offrent des services supplémentaires de vente, de service et stockage, ainsi que le réseau de partenaires mondiaux de la société.Pour plus d'informations sur Wild Goose Filling, visitez le site www.WildGooseFilling.eu

Système Wild Goose Fusion™ d’encannage à contre-pression