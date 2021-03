Concours Cac40 - Gagne un Lingot 1 Kg Argent 999.9

Concours Trading Cac40 - Lingot 1 Kg Argent 999.9

PARIS, IDF, FRANCE, March 16, 2021 / EINPresswire.com / -- STRATEGGYZ, Stratégies de vos investissementsVous avez jusqu'au 21 Mars 2021, 23h59 pour donner votre prévision de clôture du CAC40 à fin Avril 2021.Le gagnant ou la gagnante aura indiqué le cours de clôture du CAC40 à fin Avril 2021, le plus proche possible. Le prix est un Lingot de 1Kg d'Argent 999.9Ce concours est ouvert à tous, du véritable trader au débutant, boursicoteur, investisseur, analyste, dirigeant... La seule obligation est d’avoir plus de 18 ans.« Tout le monde peut participer : ...homme, femme, et même… Super héros » souligne Bruno Boggiani ( CEO de STRATEGGYZ ) dans sa vidéo promotionnelle à l’humour décalé !Bruno Boggiani a fait appel à Jonathan Smadja alias Trado (Tradosaure) et Patrick Riguet ( DojiStar ), les plus populaires des réseaux sociaux dans le trading.« Il est important de prendre en considération la complémentarité de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale et le money management dans le trading, surtout quand les fondamentaux ne sont plus représentatifs dans les cours boursiers.» Nous explique Bruno Boggiani.Trado démocratise l’analyse technique avec grande bienveillance et beaucoup de pédagogie pour les traders et professionnels de la finance.Son œuvre se compose de 1200 pages et des dizaines d’heures de vidéo pédagogiques.Trado est Certified Financial Technician LI délivré par l’IFTA (International Federation Of Technical Analysts) et membre de l’Association Française et Australienne des Analystes Techniques.Patrick Riguet, est trader compte propre et dirige la société Doji Star, spécialisée dans l’ichimoku et les chandeliers japonais. C’est un expert de l’analyse technique, Certifié AMF (autorité des marchés financiers), titulaire du livret de conseiller en investissements financiers et fédère une forte communauté de traders.« En effet, nos formations sont très prisées et il faut récompenser le meilleur ! » conclut Bruno BoggianiContact presse :STRATEGGYZcontact@strateggyz.comTél : +33 (0)1 40 20 13 13