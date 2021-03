Nexcopy Lock License est une clé USB en lecture seulement que vous pouvez déverrouiller en lecture/écriture.

Lock License, by Nexcopy Inc.

Nexcopy Lock License est une clé USB protégée en écriture que l'on peut déverrouiller avec un mot de passe personnalisé pour faire de la lecture/écriture.

LAKE FOREST, CA, UNITED STATES, March 15, 2021 / EINPresswire.com / -- Nexcopy bouleverse le marché avec la clé USB Lock License. Une clé USB qui est par défaut un dispositif protégé en lecture seule ou en écriture. Le dispositif accepte un mot de passe de l'utilisateur pour déverrouiller le système par le biais du logiciel Lock License de Nexcopy . Cette nouvelle approche redonne le choix à l'utilisateur lorsqu'une clé USB est accessible en écriture."Le changement fondamental dans le fonctionnement de notre clé devrait attirer l'attention de ceux qui recherchent des clés USB en lecture seule" dit Greg Morris, CEO de Nexcopy Inc. "Ce qui est unique dans l'approche Lock License, c'est qu'à chaque fois que le courant est coupé sur le dispositif, par exemple lors d'une déconnexion, la clé USB est automatiquement protégée en écriture. Il s'agit de la meilleure défense de première ligne contre les logiciels malveillants ou les virus qui s'installent sur une clé USB à l'insu de l'utilisateur. Il est impossible d'infecter une clé USB si le dispositif est protégé en écriture. "Les clés USB Lock License nécessitent un mot de passe lors de leur première utilisation. Ce mot de passe est utilisé pour déverrouiller la protection en écriture et faire de la clé USB un dispositif de lecture/écriture. Cette fonction fournit une solution personnalisée pour chaque entreprise qui utilise la technologie Lock License. Il n'est pas nécessaire de régler la protection en écriture après le déverrouillage, car il suffit de couper l'alimentation du dispositif pour que la clé USB se retrouve dans son état par défaut : Un dispositif en lecture seule.La clé USB de protection en écriture Nexcopy Lock License présente les caractéristiques suivantes :# L'état par défaut du disque est en lecture seule, c'est-à-dire protégé en écriture.# Un mot de passe est créé par l'utilisateur pour supprimer la protection en écriture.# Aucun mot de passe n'est requis pour lire le disque, il se comporte comme un périphérique WORM normal.# Interface utilisateur graphique (GUI) pour définir le mot de passe et supprimer la protection en écriture.# Utilitaire de ligne de commande pour une intégration personnalisée afin de supprimer la protection en écriture.# Pas de mot de passe ou de fonction de Nexcopy pour déverrouiller le disque.# Disponible en technologie USB 2.0 et 3.0, avec des capacités allant de 2 Go à 128 Go.Stan McCrosky, responsable des ventes, commente : "Les fabricants de systèmes de contrôle pour les compagnies de distribution d'eau, d'électricité et de pétrole ont besoin d'une solution comme celle-ci. La possibilité de charger un logiciel ou un micrologiciel sur un dispositif USB à lecture seule basé sur le matériel offre aux entreprises de contrôle des systèmes un niveau de sécurité incroyable pour le déploiement sur le terrain via USB. Plus important encore, l'utilitaire de ligne de commande offre aux fabricants un moyen sûr de déverrouiller le lecteur et de mettre à jour le contenu à distance sans craindre que le lecteur reste en lecture/écriture. Il est tout simplement impossible que le disque reste accessible en écriture". conclue McCrosky.La clé USB Lock License est simple à mettre en pratique. Les étapes comprennent :# Connecter l'USB à un ordinateur Windows# Ouvrez l'interface graphique ou l'utilitaire de ligne de commande pour supprimer la protection en écriture.# Attribuez un mot de passe à utiliser lors de la suppression de la protection en écriture.# Chargement des données du lecteur selon les besoins# Éjectez le lecteur de l'ordinateur une fois le processus de copie terminé.# À ce stade, la clé USB est protégée en écriture au niveau du contrôleur du matériel.# Le lecteur Lock License peut être lu (utilisé) par n'importe quel dispositif sur n'importe quelle plate-forme.# Le mot de passe n'est pas nécessaire pour lire les données du lecteur.# Le mot de passe n'est utilisé que lors de la suppression de la protection en écriture pour rendre la clé USB accessible en lecture/écriture.Les supports Lock License de Nexcopy sont disponibles en technologie USB 2.0 et USB 3.0 et leur capacité varie de 2 à 128 Go. Nexcopy propose six styles de corps pour les supports Lock License avec une large gamme de couleurs de corps disponibles pour chaque style, toutes disponibles pour un marquage personnalisé. Les six styles de corps comprennent Oxford ; un lecteur de style pivotant sans capuchon. Newport ; une forme rectangulaire classique avec capuchon. Lexington ; un style rectangulaire classique avec des bords arrondis et un capuchon. Augusta ; un modèle plus court avec une grande boucle pour la lanière. Huntington et Geneva qui utilise un corps en aluminium pour plus de durabilité et également mieux adapté au marquage par gravure laser.Le lecteur pivotant de style Oxford est le support que Nexcopy a en stock pour une impression et une expédition le jour même. Nexcopy a en stock des supports USB 2.0 de capacité 2GB et 4GB et des supports USB 3.0 de capacité 8GB, 16GB, 32Gb, 64GB et 128GB. Le support Oxford en stock est un corps noir avec un clip pivotant blanc avec impression en couleur via l'imprimante Nexcopy Logo-EZ USB flash drive.L'utilitaire de verrouillage de la license est disponible en téléchargement sur la page de support de Nexcopy. L'utilitaire nécessite une clé USB sous licence Nexcopy. La protection en écriture Lock License USB n'est pas une solution universelle pour n'importe quelle clé USB, une clé Nexcopy est nécessaire afin de profiter de la sécurité accrue qu'offre cette technologie.