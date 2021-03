Les télécommunications aux Émirats Arabes Unis : de grands progrès en 2020

L'Autorité de réglementation des télécommunications et du gouvernement numérique: Les télécommunications aux Émirats Arabes Unis : de grands progrès en 2020

L'année 2020 a revêtu un caractère exceptionnel à tous les niveaux et a été riche en développements inattendus et en défis inédits. ” — Son Excellence Hamad Obaid Al Mansoori

DUBAI, UAE, March 11, 2021 / EINPresswire.com / --• Les Émirats arabes unis viennent au premier rang des pays du Golfe, de la région arabe et de l'Asie occidentale, mais aussi au septième rang du classement des infrastructures de télécommunications à l'échelle mondiale.• Les Émirats arabes unis sont en tête de l'indice d'abonnement à la téléphonie mobile et de l'indice d'abonnement à l'Internet à haut débit mobile.• Les Émirats arabes unis ont toujours le premier rang en ce qui concerne la 5G, la cinquième génération de services commerciaux mobiles dans le pays.Dans son rapport, L'Autorité de réglementation des télécommunications et du gouvernement numérique a souligné que l'année 2020 avait été marquée par une forte hausse à la fois de la part de la demande en matière de télécommunications et de celle des services Internet. Ce développement témoigne également de l'état de préparation du secteur et de la détermination de l'Autorité à se projeter résolument vers l'avenir, grâce à la mise en œuvre optimale de toutes les technologies modernes, qui permettront de remporter de plus grands succès tant au niveau local et régional que mondial.En effet, si l'on en croit l'enquête 2020 de l'ONU consacrée au gouvernement électronique, ce pays se situe à la première place dans le Golfe, dans la région arabe et en Asie occidentale, tandis que l'indice des infrastructures de télécommunications le place au septième rang mondial. Quant à l'indice des services intelligents, les Émirats arabes unis se distinguent par leur première place dans la région du Golfe, la région arabe et l'Asie occidentale, mais aussi par leur huitième place dans le monde.En utilisant des technologies émergentes et avancées et en mettant en œuvre des programmes de transformation numérique tels que Smart Dubai, Blockchain et Artificial Intelligence Strategy, l'enquête a confirmé la détermination des Émirats arabes unis à se doter de services qui répondent aux besoins et aux aspirations de la population, ce qui est parfaitement aligné avec les directives des Dirigeants de la sagesse, à savoir engager les différents volets sur la voie de la prestation de services faciles et interactifs qui concourent au bonheur de la population.Tout au long de l'année 2020, les Émirats arabes unis ont su conserver leur première place au classement mondial des abonnements à la téléphonie mobile et sont même passés de la deuxième à la première place dans l'indice des abonnements à l'internet mobile à haut débit. Les Émirats arabes unis se positionnent en outre à la première place dans le monde arabe et au niveau régional dans l'indice des technologies de l'information et de la communication, ainsi que dans l'indice relatif à l'accès à l'internet et à l'utilisation de l'internet.Au regard du volume de l'ensemble des utilisateurs d'Internet, les Émirats arabes unis sont parvenus à se hisser à la cinquième place mondiale et à enregistrer un véritable pas en avant, passant de la 68ème place mondiale à la 29ème place dans l'indice des abonnements fixes à la large bande. Il faut souligner que les Émirats arabes unis ont été classés premiers dans la région arabe dans l'indice des noms de domaine Internet locaux, qui utilise le symbole (ae). Ces indicateurs permettent de déterminer le rendement de l'enregistrement de domaines dans d'autres pays et donnent des précisions sur le volume des mouvements et l'interaction technologique.Au chapitre du lancement et de l'utilisation de la 5G - le réseau de cinquième génération, les Émirats arabes unis figuraient au premier rang dans la région arabe et faisaient partie du quatrième groupe mondial, au regard du Global Connectivity Index publié par Carphone Warehouse, spécialisé dans l'évaluation comparative des technologies.Une autre performance, les Émirats arabes unis apparaissent en tête au Moyen-Orient en ce qui concerne le passage à la version 6 du protocole Internet (IPv6), comme en témoignent les statistiques publiées par Ripe NCC, Akamai Technologies et Google. La transition vers l'IPv6 a favorisé la fourniture de meilleurs services par les fournisseurs de services Internet en ayant un fort retentissement sur la mise en œuvre des technologies 5G pour les réseaux de téléphonie mobile et la transformation numérique. En raison de la pénurie de protocoles Internet et de l'incapacité de l'IPv4 à répondre à la demande croissante à la lumière de la croissance rapide de l'Internet, l'IPv6 était indispensable.Il ressort du rapport ODIN publié par l'Open Data Watch, qui regroupe 187 pays, que les Émirats arabes unis prennent la 16ème place au niveau mondial, faisant un bond de 51 places à la fois par rapport à 2018. Sur cet indice, les Émirats arabes unis ont fait mieux que des pays tels que les États-Unis, la Corée, la Suisse, la France, l'Espagne, le Japon et le Royaume-Uni. Toujours selon le rapport, deux critères majeurs, à savoir l'ouverture et la couverture complète, ont été retenus pour classer les pays en fonction de l'ouverture des sites de données.Son Excellence Hamad Obaid Al Mansoori, directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications, a déclaré : "L'année 2020 a revêtu un caractère exceptionnel à tous les niveaux et a été riche en développements inattendus et en défis inédits. On a assisté à un accroissement des besoins en services Internet, depuis le verrouillage de la plupart des pays et la suspension presque totale des mouvements de transport jusqu'à la dépendance à l'égard d'Internet pour les affaires, l'éducation, la communication et les services gouvernementaux. Face à cette demande accrue, la pression sur les réseaux s'est accrue, rendant nécessaires les infrastructures et les technologies les plus modernes pour faire face à ce développement soudain. Les Émirats arabes unis ont affirmé leur leadership dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans celui des technologies de la communication, L'Autorité de réglementation des télécommunications et du gouvernement numérique ayant confirmé sa réelle faculté à obtenir des résultats remarquables. Nous sommes en effet fiers de ce moment de réflexion stratégique et de développement continu sous les auspices de notre direction éclairée".Site internet : www.tra.gov.ae Pour lire le communiqué de presse complet, rendez-vous sur Arab Newswire