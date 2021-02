Journée de la science : ONUDC et des femmes scientifiques incitent à revoir l’enseignement des filles

La science de l’information Simonetta Di Pippo (Directrice, UNOOSA) Maria Melchior (Directrice de recherche, l'INSERM)

Journée internationale des femmes et des filles de science : ONUDC évoque avec des femmes scientifiques de renom l’accueil de plus de filles dans les sciences.

Le manque d’égalité des chances à l’école contribue aux disparités en matière de niveau de vie et de santé plus tard dans la vie.” — Maria Melchior (l'INSERM)

VIENNA, AUSTRIA, February 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Pour marquer cette journée, l’ONUDC/Écoutez d’abord s’est entretenu avec d’éminentes représentantes du monde scientifique ou institutionnel sur l’importance de l’éducation, la nécessité d’intégrer plus de filles dans les filières scientifiques et la façon dont les enfants peuvent accéder à une information fiable en toute sécurité.En cette période de pandémie de Covid-19, le monde entier s’appuie plus que jamais sur la technologie et sur Internet pour se tenir informé et connecté, mais aussi pour travailler et étudier. Cependant, les filles ne bénéficient en général pas du même accès à l’éducation que les garçons. Selon l’UNESCO, 132 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées et seulement 66% des pays ont atteint une parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire.L’astrophysicienne italienne Simonetta Di Pippo est directrice du Bureau des affaires spatiales des Nations unies ( UNOOSA ). Elle s’inquiète de la façon dont les responsables politiques s’emparent du sujet. « Plus les enfants (garçons et filles !) étudient dans les filières scientifiques, plus une approche globale du développement durable est viable. » Elle craint que cela ne soit pas claire pour tous les responsables politiques et souligne que l’infrastructure numérique est une question clé dans nombre de pays en développement. « L’UNOOSA met au point des activités préalables destinées à réduire cette fracture numérique et aider les jeunes filles à accéder à l’éducation de manière sûre et fiable, particulièrement dans les pays en développement, » précise-t-elle.Maria Melchior est épidémiologiste, directrice de recherche à l'Institut d'épidémiologie et de santé publique Pierre Louis de l’INSERM /Sorbonne Université. Elle s’intéresse aux déterminants sociaux et familiaux de la santé mentale et des conduites addictives. Maria Melchior explique : « Les inégalités d’accès à l’éducation entre garçons et filles demeurent importantes, en particulier dans les sciences. Le manque d’égalité des chances à l’école contribue aux disparités en matière de niveau de vie et de santé plus tard dans la vie. Les effets du niveau d’éducation des femmes se font même sentir sur les générations suivantes, tant l’éducation des mères est un facteur déterminant du développement, de la santé et du comportement des enfants. »Sur le terrain au Kenya, la géologue, membre du CTBTO Youth Group Magdalene Wanyaga constate en direct les effets de la Covid-19 sur les filles et les jeunes femmes. « Ici, pendant la pandémie de Covid-19, de nombreuses écolières du primaire tombent enceintes; cela devient la norme, » observe-t-elle. « Nous devons permettre aux jeunes filles d’acquérir des connaissances, pour leur faire comprendre qu’elles sont capables de tout entreprendre. La connaissance est la première étape pour se protéger. » Rester à l’école est un facteur essentiel de la prévention d’usage de drogues.Dr. Nora D. Volkow est psychiatre et neuroscientifique, directrice du National Institute on Drug Abuse (NIDA) aux États-Unis depuis 2003. Time Magazine l’a classée parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Elle soutient l’idée que l’éducation joue un rôle clé dans la résilience et la réduction des comportements à risques chez les enfants et les adolescents, y compris l’usage de drogues. Mais c’est le soutien des parents qui demeure la première ligne de défense des enfants. Dans un message vidéo enregistré cette année, Dr. Volkow partage ses vues sur le sujet : « Nous savons que les filles sont plus sensibles aux effets nocifs du stress que les garçons. Les parents devraient prendre conscience de l’importance de créer des systèmes de soutiens sociaux qui aident les enfants émotionnellement et les empêchent de se sentir seuls pendant cette pandémie. Cela veut dire, plus d’implication des parents. Mais si vous n’avez pas les ressources nécessaires pour accorder assez d’attention à vos enfants, parce que vous jonglez avec deux ou trois boulots pour survivre, alors vos enfants sont exposés à un risque plus important d’usage de substances ou de troubles mentaux. Nous nous devons d’apporter notre soutien pour améliorer la situation de ces familles. »Dans cet esprit, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) lance La science de l’information, la nouvelle vidéo d’Écoutez d’abord, une campagne destinée aux parents, aux enseignants, aux professionnels de la santé et de la prévention pour aider les enfants à travers le monde. Cette campagne est sponsorisée par le gouvernement français.Dr. Volkow précise, « Écoutez d’abord est plus que jamais pertinent, parce qu’écouter les enfants aidera les parents à être réceptifs à leurs besoins. En écoutant nos enfants, nous pouvons comprendre les problèmes qui se posent et être capables d’intervenir tôt, avant qu’il ne soit trop tard. »Toute la documentation, ressources scientifiques comprises, est disponible en français, en anglais et en espagnol pour les parents et les soignants sur www.unodc.org/unodc/fr/listen-first/ Pour voir ou télécharger la nouvelle vidéo sur La science de l’information, cliquez sur ce lien YouTube.

