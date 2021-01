Secretary Gorbea Outlines March 2 Statewide Special Election

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is outlining key information and dates for Rhode Island's special referenda election on March 2, 2021. The seven referenda questions on the ballot involve authorizing the state to borrow money through bonds and temporary notes to make capital investments in several different areas. A complete list of the bond questions and the costs associated can be found at the bottom of this release.

"Your vote is your voice in how Rhode Island allocates funding on issues important to you - things like education, roads and bridges, housing, and childcare," said Secretary Gorbea. "Your vote matters and is critical to our state's success. I encourage all eligible Rhode Islanders to make a difference and be a voter."

As in last November's general election, voters will have three options to cast their ballot in the March 2 special election. Voters may choose to cast their ballot by mail, early in-person up to 20 days before the election, or at the polls on Election Day.

To ensure that all voters have the option of voting safely and securely from home, Secretary Gorbea will once again send all active registered voters a mail ballot application. Mail ballot applications will begin arriving in mailboxes the week of January 18. Voters will once again be able to track the status of their mail ballot application and their mail ballot on vote.ri.gov.

All voters will also be mailed a Voter Information Handbook in early February. The Voter Information Handbook will outline the bond questions in detail, as well as voting procedures in Rhode Island. This information will also be made available on vote.ri.gov. Below is a list of key dates for the March 2 statewide special election.

Special Referenda Election Schedule

• Sunday, January 31: Deadline to register to vote • Tuesday, February 9: Deadline to submit mail ballot applications • Wednesday, February 10: Early in-person voting period begins • Monday, March 1: Early in-person voting period ends at 4 p.m. • Tuesday, March 2: Special Referenda Election, polls open

State Bond Questions

Question and Principal Balance 1) Higher Education Facilities: $107,300,000 2) Beach, Clean Water and Green Bond: $74,000,000 3) Housing and Community Opportunity: $65,000,000 4) Transportation Infrastructure State Match: $71,700,000 5) Early Childhood Care and Education Capital Fund: $15,000,000 6) Cultural Arts and the Economy Grant Program and State Preservation Grants Program: $7,000,000 7) Industrial Facilities Infrastructure: $60,000,000

TOTAL BORROWING COSTS: $400,000,000

###

La Secretaria Gorbea esboza la Elección Especial Estatal del 2 de Marzo

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea está esbozando información y fechas clave para la elección del referéndum especial de Rhode Island el 2 de marzo de 2021. Las siete preguntas del referéndum en la papeleta implican autorizar al estado a solicitar dinero prestado a través de bonos y pagarés temporales para hacer inversiones de capital en varias áreas diferentes. Una lista completa de las preguntas sobre los bonos y los costos totales asociados se puede encontrar al final de este comunicado.

"Su voz es su voto y la forma en que Rhode Island asignará los fondos para los temas importantes para usted, como la educación, las carreteras y puentes, la vivienda y el cuidado de los niños", dijo la Secretaria Gorbea. "Su voto es importante y es crítico para el éxito de nuestro estado. Animo a todos los residentes elegibles de Rhode Island a que hagan la diferencia y sean votantes".

Como en la elección general de noviembre pasado, los votantes tendrán tres opciones para emitir su voto en la elección especial del 2 de marzo. Los votantes pueden elegir entre votar por correo, votar por adelantado en persona hasta 20 días antes de la elección, o votar el día de la elección en las urnas.

Para asegurar que todos los votantes tengan la opción de votar de forma segura desde su casa, una vez más, la Secretaria Gorbea les enviará a todos los votantes inscritos activos una solicitud de votación por correo. Las solicitudes de votación por correo comenzarán a llegar a los buzones durante la semana del 18 de enero. Los votantes podrán una vez más rastrear el estado de su solicitud de votación por correo y su papeleta de votación por correo en vote.ri.gov.

A todos los votantes también se les enviará por correo un manual de información para el votante a principios de febrero. El Manual de Información para el Votante describirá en detalle las preguntas sobre los bonos, así como los procedimientos de votación en Rhode Island. Esta información también estará disponible en vote.ri.gov. A continuación, se presenta una lista de fechas importantes para la elección especial estatal del 2 de marzo.

Calendario de la elección especial de referéndum

- domingo 31 de enero: Fecha límite para inscribirse para votar - martes, 9 de febrero: Fecha límite para presentar solicitudes de votación por correo - miércoles 10 de febrero: Comienza el período de votación por adelantando en persona - lunes, 1 de marzo: El período de votación por adelantado en persona termina a las 4 p.m. - martes 2 de marzo: Elección Especial de Referéndum, las urnas están abiertas

Pregunta y Principal 1) Instalaciones para la Educación Superior: $107,300,000 2) Bonos para la Playas, Agua Limpia y Geológicos: $74,000,000 3) Bonos de Vivienda y Oportunidad Comunitaria: $65,000,000 4) Subvención Estatal de Infraestructura de Transportación: $71,700,000 5) Fondo de Capital para el Cuidado y la Educación de la Primera Infancia: $15,000,000 6) El Programa de Subvenciones para las Artes Culturales y la Economía y el Programa de Subvenciones Estatal para la Preservación: $7,000,000 7) Bonos de Infraestructura de Instalaciones Industriales: $60,000,000

COSTOS TOTALES DE LOS PRESTAMOS: $400,000,000

###