AIPS Sport Media Awards: 377 submissions from 34 African countries celebrate an eager continent

International Sports Press Association (AIPS) (https://www.AIPSmedia.com) received 377 submissions from Africa for the third edition of the AIPS Sport Media Awards, as the continent increased its participation by almost 20 per cent with 34 countries represented. Africa broadens its participation presenting new countries - Burkina Faso, Namibia, Sierra Leone and South Sudan - to the international stage.

This rewarding feedback comes after several AIPS initiatives that have been warmly welcomed by the African continent: the launch of the AIPS e-College, the AIPS World e-Conference, etc. Nigeria is the most represented country with 82 submissions in total.

The third edition of the AIPS Sport Media Awards amassed a record of 1871 submissions (in 34 different languages) coming from 129 different countries.

With all continents represented, this edition highlights the remarkable resilience and importance of sports journalism amid the coronavirus pandemic, touching on local and international stories that dominated headlines between October 2019 and November 2020.

The AIPS Sport Media Awards team would like to thank all participants for their interest in these difficult times. Certificates were sent to all participants a few weeks after the submissions deadline.

Here is the list of the 334 African participating journalists in all the categories of the AIPS Sport Media Awards:

AUDIO Gaone Pearl Kerileng (Botswana) Gabz FM and CAFOnline and Gazette Stringer Alain Muhirwa (Burundi) Radio Buja FM Bienvenu Elie Gbelo (Central African Republic) Radio Ndeke Luka Laetitia Ehunza Dembo (Congo) Radio Télévision Nationale Congolaise Masika Sinandugu Justine (Congo) Radio Télévision Unité Beni RTU Lukwesa Lwafwe Amza (Congo) Radio Voix de l'Université Officielle de Semuliki VUOS Elinam Tilda Acorlor (Ghana) Freelancer Wa Carlos Kouande (Ivory Coast) Radio Yopougon 96.8 FM Sophy Okello (Kenya) Freelancer Timothy Olobulu (Kenya) Capital Group Limited Bright Kanyama (Malawi) Zodiak Broadcasting Station Deinma Abaku (Nigeria) Radio Wave FM Amarachi Emereonye (Nigeria) Darling fm Owerri David Oku (Nigeria) FLO-FM 94.9 Umuahia Abia State Youssouph Bodian (Senegal) Radio Futurs Médias Jody Hendricks (South Africa) Freelancer Vuyo Macoba (South Africa) Radio Feroz Shaik (South Africa) Freelancer Koffi Franck Nunyama (Togo) Radio Sport FM Lome Arnaud Nounagnon Acakpo Tindji (Zimbabwe) Radio Capp FM

PHOTOGRAPHY PORTFOLIO Mussie Girmay (Ethiopia) Hatricksport website Dominic Arkorful (Ghana) Freelancer Erick Barasa (Kenya) The Star Kenya Gordwin Odhiambo (Kenya) AFP Helge Schutz (Namibia) The Namibian Tielman Van Lill (Namibia) Republikein Newspaper Arnaud Bocco (Togo) Foot.tg Mehdi Jebalia (Tunisia) Infosfoot.NET Badreddine Tnani (Tunisia) Sportnews7-24.com

PHOTOGRAPHY SPORT ACTION Mussie Girmay (Ethiopia) Hatricksport website Martha Belay Workenh (Ethiopia) Ethio-Kickoff King Afriyie Akuffo (Ghana) Freelancer Yaw Ansa-Asare (Ghana) Freelancer Dominic Arkorful (Ghana) Freelancer Isaiah Juma (Kenya) Freelancer Sila Kiplagat (Kenya) Nation Media Group Rogers Ndegwa (Kenya) Mediamax Limited Network Djelika Guindo (Mali) Lesportif228.Com Helge Schutz (Namibia) The Namibian Yisa Azeez Asipita (Nigeria) Freelancer Deji Ogeyingbo (Nigeria) Making of Champions Johan Orton (South Africa) Freelancer Mawule Komlan Adzogble (Togo) Freelancer Johnson Were (Uganda) Freelancer Noah Silomba (Zambia) Freelancer

VIDEO ATHLETE PROFILE Sandrine Zougouri (Burkina Faso) Bf1 Ouagadougou Christian Chibueze (Ghana) Volta1 TV/ Global FM Bawuah Juliet (Ghana) Miss Sayon Kourouma (Guinea) Cis Médias Wakhisi Moses Isaiah (Kenya) Standard Media group KTN News Sophy Okello (Kenya) Freelancer Yisa Azeez Asipita (Nigeria) Freelancer Sam Mbonu (Nigeria) Freelancer David Oku (Nigeria) FLO-FM 94.9 Umuahia Abia State Vaylen Kirtley (South Africa) Freelancer

VIDEO DOCUMENTARY Omar Boudi (Algeria) Freelancer Salifou Ouedraogo (Burkina Faso) Freelancer Franck Ghislain Onguene (Cameroon) Freelancer Nadjilem Reoutoloum (Chad) Comite Olympique Tchadien Mohamed Elgazar (Egypt) Alwatan Newspaper Mamadou Cellou Tata Diallo (Guinea) Freelancer Celestine Karoney (Kenya) BBC Africa Chris Migwambo (Kenya) K24 TV Wakhisi Moses Isaiah (Kenya) Standard Media group KTN News Geoffrey Oiruria (Kenya) KTN News Idah Waringa (Kenya) Nation Media Group Aabir Rharib (Morocco) Freelancer Merit Jay Abaianyam (Nigeria) Salvation Television Seydi Saikou (Senegal) Emedia Invest Group Vaylen Kirtley (South Africa) Freelancer Nkululeko Nkewu (South Africa) Massiv Metro & iDiskiTV Cyrus Rogers (South Africa) Sports Lance Santos (South Africa) TRT World

VIDEO SHORT FEATURE Yassine Bouali (Algeria) Salama Magazine- Mondial Tv Ali Moumouni (Benin) Canal 3 Bénin Hilay Christelle Tolo Kpadonou (Benin) Freelancer Rene-Victoria Ekounga (Cameroon) Freelancer Elsayed Ali (Egypt) Btolat.com Rifaat El Nagar (Egypt) Freelancer Gary Al-Smith (Ghana) Freelancer Seyram Abla De-Souza (Ghana) JoyNews TV Bawuah Juliet (Ghana) Miss Bright Yaw Ofosu Larbi (Ghana) TV3 Network Daniel Yeboah (Ghana) Media General Ghana Mamadou Cellou Tata Diallo (Guinea) Freelancer Sayon Kourouma (Guinea) Cis Médias Joab James Apopo (Kenya) Mediamax Network LTD Ruth Arege (Kenya) Madgoat Tv Claudia Ekai (Kenya) Freelancer Michelle Katami Guda (Kenya) BBC Bernard Ndong (Kenya) Royal Media Services Brian Otwal (Kenya) Freelancer Idah Waringa (Kenya) Nation Media Group Mouayed Skander (Libya) WTV Janine Anthony (Nigeria) BBC Africa TV Sport Sopirinye Jaja (Nigeria) Rivers State Television Juliet Mafua (Nigeria) British Broadcasting Corporation Udoka Njoku (Nigeria) Plus TV Africa Austin Okon-Akpan (Nigeria) Television Oluwagbenga Salu (Nigeria) Freelancer Ridwan Yusuf (Nigeria) Concise News Global Souleymane Diassy (Senegal) Freelancer Tandakha Ndiaye (Senegal) Radiodiffusion Télévision Sénégalaise RTS Amy Wane (Senegal) SétanalSport Justin Ford (South Africa) eNCA Daniel Addeh (Togo) Freelancer Grace Mbabazi (Uganda) Nbs television Olivia Nakate (Uganda) Vision Group Daniel Sebakijje (Uganda) NBS Television

WRITING BEST COLOUR PIECE Nazim Bessol (Algeria) Botola Djamel Ouaglal (Algeria) Botola Gadri Tarik (Algeria) FIFA.com Gaone Pearl Kerileng (Botswana) Gabz FM Mugisha Hervé (Burundi) Groupe de Presse IWACU Albert Atangana Fouda (Cameroon) Freelancer Caristan Isseri A Maben (Cameroon) Quotidien Le Jour Ekonde Daniel Kongo (Cameroon) Freelancer Boris Esono Nwenfor (Cameroon) Pan African Visions Ghada Abdel-Kader (Egypt) Al-Ahram Foundation Elsayed Ali (Egypt) Btolat.com Mohamed Elgazar (Egypt) Alwatan Newspaper Yaw Ampofo (Ghana) Adoa Media Consult Fiifi Anaman (Ghana) Freelancer Emmanuel Ayamga (Ghana) Pulse.com.gh Aristo Dotse (Ghana) Soccernet Okai Gyimah Edmund (Ghana) Freelancer Bright Yaw Ofosu Larbi (Ghana) TV3 Network John Vigah (Ghana) New Times Corporation Terence Wood (Ghana) Freelancer Samson Ateka (Kenya) Radio Africa Group Festus Chuma (Kenya) Ducor Sports Rodgers Eshitemi (Kenya) The Standard Media Group Jeff Kinyanjui (Kenya) Nation Media Group Agnes Makhandia (Kenya) Nation Media Group Elias Makori (Kenya) Nation Media Group Grace Musyimi (Kenya) Freelancer Stephen Ochieng' (Kenya) Freelancer Timothy Olobulu (Kenya) Capital Group Limited Joel Omotto (Kenya) People Daily Tom Osanjo (Kenya) Freelancer Bernard Rotich (Kenya) Nation Media Group LTD Emmanuel Sabuni (Kenya) The Star Newspaper Pledge Jali (Malawi) Nation Publications Limited (NPL) Peter Kanjere (Malawi) Freelancer Mphatso Malidadi (Malawi) Malawi News Mohammed Benchrif (Morocco) Freelancer Regragui Dakhay (Morocco) Sport7.ma Tazarni Idriss (Morocco) Al3omk.com Jesse Jackson Kauraisa (Namibia) Namibian Sun Michael Uugwanga (Namibia) Confidente Newspaper Samuel Ahmadu (Nigeria) Goal.com Edikan Akpan (Nigeria) Nigeria Football and Others Media Gowon Akpodonor (Nigeria) The Guardian Newspaper Janine Anthony (Nigeria) BBC Africa TV Sport Solace Chukwu (Nigeria) Goal Daniel Esebre (Nigeria) Realsportsupdate.com Chidiebere Ezeani (Nigeria) Freelancer Omozokpia Faith (Nigeria) Freelancer Bayour Issah (Nigeria) Freelancer Bethel Kalu (Nigeria) Freelancer Christopher Maduewesi (Nigeria) Makingofchamps.com Enitan Obadina (Nigeria) Freelancer Precious Odabi (Nigeria) Newsverge Emmanuel Oladele (Nigeria) Nigeria Football Tolu Olasoji (Nigeria) Freelancer Monsurah Olatunji (Nigeria) Freelancer Ajibade Olusesan (Nigeria) New Telegraph Newspapers Tosin Oluwalowo (Nigeria) The Punch Nigeria Ltd Olamide Sunday Oyetunji (Nigeria) Nigeria Football and Others Zazi Bariza Samuel (Nigeria) Freelancer Idrissa Sane (Senegal) L'Observateur Alusine Rehme Wilson (Sierra Leone) Ball Newspaper Kaunda Chama (South Africa) Online Rob Delport (South Africa) Freelancer Adrian Ephraim (South Africa) Eyewitness News Daniel Gallan (South Africa) Freelancer Busisiwe Mokwena (South Africa) Kaya FM Said Nick (South Africa) Freelancer Craig Ray (South Africa) Daily Maverick Cyrus Rogers (South Africa) Eleven23 Media Yanga Sibembe (South Africa) Daily Maverick Eshlin Vedan (South Africa) Independent Media Duku Kei Emmanuel (South Sudan) Juba Monitor Newspaper Mohamed Fadlalla Khalil (Sudan) Sudanese sports newspaper Al Jawhara Hiam Salih (Sudan) Remuntada Abdul Abdallah (Tanzania) Freelancer Harun Lugoya (Tanzania) Freelancer Momodou Bah (The Gambia) Freelancer Lamin Fadera (The Gambia) Freelancer Baboucarr Fallaboweh (The Gambia) Freelancer Omar Jarju (The Gambia) The Chronicle Souhail Khmira (Tunisia) Freelancer George Katongole Kiwanuka (Uganda) Freelancer Faith Myrel Kiai (Uganda) New Vision Printing and Publishing Noah Silomba (Zambia) Freelancer Albert Marufu (Zimbabwe) Freelancer Farai Shawn Matiashe (Zimbabwe) Freelancer Noel Munzabwa (Zimbabwe) Freelancer Daniel Nhakaniso (Zimbabwe) Alpha Media Holdings Thobekile Nyoni (Zimbabwe) Pitch Patrol Mehluli Sibanda (Zimbabwe) Sunday News

WRITING BEST COLUMN Nazim Bessol (Algeria) Botola Maher Mezahi (Algeria) Freelancer Habonimana Fleurette (Burundi) Akeza.net Albert Atangana Fouda (Cameroon) Freelancer Osama Ali Ahmed Abdelmonem Elswisiy (Egypt) Alkass TV Nasser Mohamed (Egypt) Aljazeera media network Abiy Mekonnen (Ethiopia) Freelancer Martha Belay Workenh (Ethiopia) Ethio-Kickoff Mudasiru Abdul Yakeen (Ghana) Daily statesman Elinam Tilda Acorlor (Ghana) Freelancer David Afful (Ghana) Freelancer Akakpo Agodji (Ghana) Ashh FM Ayishatu Zakaria Ali (Ghana) Global Media Alliance Samuel Appiah (Ghana) Multimedia Group Limited Owusua Appiah-Fei (Ghana) Freelancer Godfred Budu (Ghana) Kickgh.com Christian Chibueze (Ghana) Volta1 TV Aristo Dotse (Ghana) Soccernet Okai Gyimah Edmund (Ghana) Freelancer Bernard Ebo Esar Osei (Ghana) Omni Media Emmanuel Frimpong (Ghana) Herosportsgh.com Bushran Mohammed (Ghana) Freelancer Francis Pieterson (Ghana) Sikka FM Adamu Seidu (Ghana) 442gh.com Abdullah Shaibu (Ghana) Ghanafootballnews.com John Vigah (Ghana) New Times Corportation Terence Wood (Ghana) Freelancer Rodgers Eshitemi (Kenya) The Standard Media Group Samuel Gacharira (Kenya) Nation Media Group Elias Makori (Kenya) Nation Media Group Tom Osanjo (Kenya) Freelancer Samuel Ouma (Kenya) Pan African Visions Abdelbassat Elhajoui (Morocco) Freelancer Hassan Abdulsalam (Nigeria) Freelancer Edikan Akpan (Nigeria) Nigeria Football and Others Media Adeleke Ayoola (Nigeria) Freelancer Solace Chukwu (Nigeria) Goal Eric Dumo (Nigeria) Sahara Reporters Olaolu Fawole (Nigeria) Federal Radio Corporation of Nigeria Bethel Kalu (Nigeria) Freelancer Christopher Maduewesi (Nigeria) Makingofchamps.com Deji Ogeyingbo (Nigeria) Making of Champions Oluwashina Okeleji (Nigeria) Freelancer Joseph Okiche (Nigeria) Sportivation.com.ng Jeremiah Ola (Nigeria) Ojbsport Emmanuel Oladele (Nigeria) Nigeria Football and Others Media Monsurah Olatunji (Nigeria) Freelancer Olatunji Ololade (Nigeria) The Nation Newspaper Tosin Oluwalowo (Nigeria) The Punch Nigeria Ltd. Destiny Onoigboria (Nigeria) Plustv Africa Oluwaseun Oyediji (Nigeria) Freelancer Agbaje Timothy (Nigeria) Freelancer Ridwan Yusuf (Nigeria) Concise News Global Desmond Tunde Coker (Sierra Leone) Freelancer Bongani Dlamini (South Africa) Freelancer Adrian Ephraim (South Africa) Eyewitness News Eddy Fwamba (South Africa) Freelancer Daniel Gallan (South Africa) Freelancer Ben Pather (South Africa) Freelancer Craig Ray (South Africa) Online Marelise Van Der Merwe (South Africa) Fin24 Kodjo Mawuli Avuletey (Togo) Mawakisports.net Arnaud Bocco (Togo) Foot.tg Abdel Aziz Hali (Tunisia) La Presse de Tunisie Ernest Akorebirungi (Uganda) Kawowo Sports Aaron Mubanga (Zambia) Freelancer Mandla Moyo (Zimbabwe) Freelancer

YOUNG REPORTERS BROADCASTING Maher Mezahi (Algeria) Freelancer Salifou Ouedraogo (Burkina Faso) Freelancer Clarisse Sih (Cameroon) Cameroon Radio Television Mihret Tesfaye (Ethiopia) Bisrat FM 101.1 Radio Stephen Keter (Kenya) Nation Media Group Kelvin Kimaili (Kenya) Citizen TV Geoffrey Oiruria (Kenya) KTN News Bright Kanyama (Malawi) Zodiak Broadcasting Station Aabir Rharib (Morocco) Freelancer Deinma Abaku (Nigeria) Wave FM Pelumi Abiara (Nigeria) Radio Chidiebere Anugwolu (Nigeria) Nigeria Info FM 99.3 Ogu Onyinyechi (Nigeria) Galaxy Television Dominic Victor (Nigeria) Freelancer Clarisse Uwimana (Rwanda) B&B-Umwezi Souleymane Diassy (Senegal) Freelancer Dominique Mendy (Senegal) SN Sport Sally Jeng (The Gambia) Paradise tv Gambia Olivia Nakate (Uganda) Vision Group Tatenda Gondo (Zimbabwe) Freelancer

YOUNG REPORTERS PHOTOGRAPHY King Afriyie Akuffo (Ghana) Freelancer Frank Darkwah (Ghana) 442gh.com Mary Eshun (Ghana) Sikafotos Sila Kiplagat (Kenya) Nation Media Group

YOUNG REPORTERS WRITING Oratile A K Otsetswe (Botswana) Freelancer Habonimana Fleurette (Burundi) Akeza.net media Caristan Isseri A Maben (Cameroon) Quotidien Le Jour Ekonde Daniel Kongo (Cameroon) Freelancer Aly Behery (Egypt) Shorouk Daily Newspaper Kidus Yemiru (Ethiopia) Hatrick Sport Mudasiru Abdul Yakeen (Ghana) Daily statesman David Afful (Ghana) Freelancer Ayishatu Zakaria Ali (Ghana) Global Media Alliance Yaw Ampofo (Ghana) Adoa Media Consult Fiifi Anaman (Ghana) Freelancer Emmanuel Ayamga (Ghana) Pulse.com.gh James Ohenba Mckeown (Ghana) Freelancer Bushran Mohammed (Ghana) Freelancer Linus Siaw Nartey (Ghana) Freelancer Samuel Gacharira (Kenya) Nation Media Group Eric Njiru (Kenya) Homeboyz Radio Stephen Ochieng' (Kenya) Freelancer Diana Yonah (Kenya) Freelancer Omar Chraibi (Morocco) Assahifa.com Merit Jay Abaianyam (Nigeria) Salvation Television Hassan Abdulsalam (Nigeria) Freelancer Toyosi Afolayan (Nigeria) Ojbsport Abiodun Awonusi (Nigeria) Soccerhub.com.ng Hanifat Mustapha (Nigeria) Freelancer Precious Odabi (Nigeria) Newsverge Esther Ogala (Nigeria) Daily Times Tolu Olasoji (Nigeria) Freelancer Olamide Sunday Oyetunji (Nigeria) Nigeria Football and Others Taiye Taiwo (Nigeria) Freelancer Reliance Udoenyin (Nigeria) Today 95.1FM Alusine Rehme Wilson (Sierra Leone) Ball Newspaper Liam Bekker (South Africa) Kick Off Magazine Lorenz Köhler (South Africa) Kick Off Tokelo Martin Mokhesi (South Africa) FARPost Yanga Sibembe (South Africa) Daily Maverick Mpendulo Sithole (South Africa) Front Runner Leonard Solms (South Africa) Freelancer Omar Jarju (The Gambia) The Chronicle Ernest Akorebirungi (Uganda) Kawowo Sports Aaron Mubanga (Zambia) Freelancer Farai Shawn Matiashe (Zimbabwe) Freelancer