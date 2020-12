Attori Italo-Americani Protagonisti di un Nuovo Cortometraggio Anti-COVID

Locandina del cortometraggio, con gli attori italo-americani Luca Cerbone e Sofia Maggi. Italian-American Actors Luca Cerbone and Sofia Maggi.

Il nuovo cortometraggio della campagna "Kill the COVID" presenta giovani attori italo-americani.

COVID sta uccidendo i giovani di tutto il mondo. Abbiamo bisogno di uno sforzo e di una forza unificati per combattere il virus, a cominciare dai giovani.” — Michael Sedge, Producer

NEW YORK, NY, USA, December 28, 2020 / EINPresswire.com / -- Gli attori italo-americani Luca Cerbone e Sofia Maggi sono protagonisti del nuovo cortometraggio anti- Covid , IT IS WHAT IT IS, rilasciata questa settimana da The Sedge Group come parte di una campagna mondiale contro il virus mortale.“Ci sono migliaia di programmi televisivi, reti di notizie e siti web che richiedono nuovi contenuti ogni giorno. Perché non approfittare di questa esigenza per combattere Covid? " Questa era l'idea alla base di IT IS WHAT IT IS secondo il produttore Michael Sedge“Volevamo fare un film rivolto alla fascia di età 16-35: quei giovani che frequentano bar, feste e grandi raduni che diffondono il virus. Ora stiamo raggiungendo le reti di tutto il mondo che offrono il film gratuitamente per diffondere la parola e la lotta contro Covid ".Il film di otto minuti, interpretato da Cerbone e Maggi, ritrae una giovane coppia che discute della loro partecipazione a una festa di Los Angeles. Hanno partecipato all'evento nonostante il noto rischio Covid. Non è fino alla fine che gli spettatori scoprono che è diventata una vittima del virus. L'intera discussione, così come la condivisione di un bicchiere di vino, è solo nella testa del suo fidanzato in lutto.Il cortometraggio ha ricevuto riconoscimenti dagli Independent Short Films Awards, Los Angeles, e dal Vesuvius Film Festival di Napoli. Può essere visualizzato su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eYI-CZlKGqI&t=37s

