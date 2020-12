Strategic Magnesium Agreements for Galaxy - 拓展全球镁产业两项战略协议

Galaxy Magnesium

在最近于中国沈阳举行的第七届国际镁会议上,星河中镁与中国镁工业领导人签署了两项重要协议。

协议将星河置于一个强大的科学和商业合作中心,使公司成为客户寻求高质量、大批量、技术精密的镁产品的全球首选之地。” — Zhou Xiaofang, Vice Chairman

BEIJING 北京, BEIJING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, December 24, 2020 /EINPresswire.com/ -- NEW YORK, NY: December 24, 2020: At the 7th International Conference on Magnesium in Shenyang China recently, Galaxy Trade and Technology signed two important agreements with leaders of the magnesium industry in China. The Institute of Metal Research, an acclaimed scientific research group, and Shaanxi Yulin Magnesium Group, the financial and commodities leader, agreed to extended strategic relationships with Galaxy, a magnesium marketing, finance and technology firm based in New York. Galaxy co-produced the highly successful Conference, attended by 800 representatives from many nations around the world.

2020年12月24日,纽约:在最近于中国沈阳举行的第七届国际镁会议上,星河中镁与中国镁工业领导人签署了两项重要协议。备受赞誉的科学研究机构金属研究所和金融及大宗商品龙头陕西榆林镁业集团同意与总部位于纽约的星河扩大战略合作关系。这次会议由星河承办,来自世界多国800多名代表参会,非常成功。

首先,星河与拥有全球最大镁储量之一的陕西榆林镁业集团签署了长期供货协议。集团承诺提供给星河大量纯镁。首批储备已为星河预留,以此确保国际客户及时、高效地拿到货物。这一合作将有助于在日内瓦建立第一个开放、全天候的镁商品交易平台。

第二,星河已任命杨院生教授为首席科学顾问。教授已经开始向星河提供科学和商业方面的建议,并定期与星河交流镁科学和工业应用方面的技术发展状况。杨教授也对目标合金进行了测试并向星河汇报了测试结果;同时也评估镁的潜在应用价值。杨教授在金属研究所担任研究小组组长,成绩出色。

Together, the two agreements put Galaxy in the center of a powerful scientific and commercial alliance, positioning the company as the global choice for high-quality, high-volume, technically precise magnesium applications.

星河方合同的签署者是董事长麦克·诺斯和联席主席周晓芳,陪同出席的还有星河中国区高级执行官董榆明。杨院生教授代表金属研究所签署协议;陕西榆林镁业集团签署方是总经理周军虎。

陕西榆林镁业集团总经理周军虎表示:“我们非常高兴能与星河一起,将我们的绿色镁推向全球市场。我们与星河的合作和协同至关重要,这也是我们向星河提供大量纯镁和合金的原因。同时我们也为星河预留了相当一部分的储备,保证每月运输量。此举将使我们拥有竞争力高的价格和较低的供应链风险。我们也希望能够通过它实现前所未有的市场增长。”

金属研究所教授杨院生说:“与星河的这次合作将改善特殊用途合金的研究和生产工艺,加强学术研究小组和商业运作之间的沟通,同时加强中国顶尖学术团体与全球同行之间的合作。半个多世纪以来,金属研究所为中国经济增长做出了战略性贡献,在科学和工程领域取得了许多技术突破,获得了400多项奖项。希望我们与星河的合作能够进一步促进我们的研究。”

Michael North said: "I am very happy to sign these cooperative agreements and honored to work with our associates in Yulin and Shenyang. Their commitments address market concerns about open, efficient access to magnesium, the environmentally-responsible green metal of the future, deployed alongside expert scientific services. This represents another step in our long-term strategy: to join American and Chinese people in making significant and practical contributions to reduce global warming, forging new bonds of understanding, investment and scientific collaboration between our people, in concert with all nations of the world."

背景:

星河中镁(Galaxy Magnesium)成立于2019年,是一家横跨欧美、亚洲和中东的跨国企业,主要从事镁材料和镁合金的研发、制造和销售。公司产品包括初级镁、镁合金锭、镁合金材料、镁粉及其化合物,广泛应用于汽车、航空航天、轨道交通、能源、建筑、医药、卫生等工业领域。

官网:http://www.galaxymagnesium.com

http://www.galaxytradechnology.com

陕西榆林镁业集团有限公司成立于2020年,是一个涵盖上游生产、储备、金融的综合平台。作为世界上最大的镁生产商之一,它以陕西省为中心,以镁矿为中心,以每月一家的速度与镁矿生产企业达成合作。公司服务于国家战略需要、经济发展需要和世界客户需求,有针对性地融合国际先进技术生产设备。

金属研究所成立于1953年,隶属于中国科学院。金属研究所是我国材料科学与工程研究的重要基地,主要研究高性能金属材料、新型无机非金属材料和先进复合材料。金属研究所一直寻求对材料特性、结构和性能的理解和表征,以及材料合成和制造、加工和应用。金属研究所的使命是: 创新材料技术,攀登科技高峰,培育杰出人才,服务经济国防。截至2019年,拥有员工1800人,其中研究人员和技术服务支持人员797人,教授170多人。

官网:http:/.imr.cas.cn/

