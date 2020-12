Dr Florian Kongoli - Citoyen d'honneur de Rio de Janeiro Dr Florian Kongoli avec le diplôme qui lui donne le titre de citoyenneté honoraire de Rio de Janeiro dans le grand hall d'entrée du palais Pedro Ernesto de l'hôtel de ville de Rio de Janeiro, sur la place Florian de Rio de Janeiro Dr Florian Kongoli est apparu à Time Square à New York, les 7, 10 et 11 août 2020, à l'occasion de devenir citoyen d'honneur de Rio de Janeiro

Le seul scientifique au monde à avoir obtenu ce titre

Je pense que c'est non seulement un plaisir mais aussi un honneur pour notre ville d'avoir cette occasion d'honorer Dr Florian Kongoli” — Atila Nunes, conseillère municipale de Rio de Janeiro

MONT-ROYAL, QC, CANADA, December 14, 2020 / EINPresswire.com / -- Grâce à un décret législatif spécial voté à l'unanimité, le conseil municipal de Rio de Janeiro, au Brésil, a attribué au Dr Florian Kongoli le titre officiel de citoyen d'honneur de Rio de Janeiro pour sa contribution significative en science et technologie dans le cadre du développement durable.Dr Florian Kongoli, président de FLOGEN STARS OUTREACH et PDG de FLOGEN Technologies Inc. est le seul scientifique au monde à avoir obtenu ce titre.«Je profite de cette occasion pour féliciter Dr Florian Kongoli pour la reconnaissance juste et bien méritée», a déclaré Jorge Felippe, président du conseil municipal de Rio de Janeiro.«Je pense que c'est non seulement un plaisir mais aussi un honneur pour notre ville d'avoir cette occasion d'honorer Dr Florian Kongoli», explique Atila Nunes, conseillère municipale de Rio de Janeiro.«Je tiens à vous féliciter pour la citoyenneté honoraire», écrit Son Excellence Jennifer May, ambassadrice du Canada au Brésil. «Nous sommes toujours fiers de voir les Canadiens briller à l'étranger, projetant les valeurs canadiennes sur la scène internationale».Le titre honorifique a été décerné le 26 novembre 2019, lors d'une séance plénière spéciale de 45 minutes du conseil municipal, entièrement consacrée à la cérémonie de remise du prix au Dr Florian Kongoli. La cérémonie s'est déroulée en anglais pour la première fois dans l'histoire du conseil municipal. Dr Florian Kongoli a organisé à Rio de Janeiro, en novembre 2018, le Sustainable Industrial Processing Summit / Sommet sur les procédés industriel durables (SIPS 2018) - un événement majeur avec la participation record de 7 lauréats du prix Nobel.Un documentaire en français produit à cette occasion sur Dr Florian Kongoli peut être vu ici: https://youtu.be/nC5iaR_brdk et la cérémonie vidéo complète avec d'autres photos et entrevues du Dr Florian Kongoli peut être vue ici: https://www.flogen.org/?p=33&an=2019&m=11 À propos:Dr Florian Kongoli est président de FLOGEN STAR OUTREACH, PDG de FLOGEN Technologies Inc. et président du comité d'organisation du Sommet sur les procédés industriels durables (SIPS). Il est, entre autres, membre élu de l'Académie euro-méditerranéenne des arts et des sciences et a reçu en 2017 le prix du PDG pour l’environnement de l'année 2017 par le magazine CEO-Monthly au Royaume-Uni. (CV: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf FLOGEN Stars Outreach ( www.flogen.org ) est une société sans but lucratif qui a 3 objectifs: atteindre la durabilité par la science et la technologie, rehausser le profil de la science et de l'ingénierie dans la société et honorer correctement les scientifiques et les ingénieurs comme ils le méritent à juste titre.FLOGEN Technologies ( www.flogen.com ) est un institut de recherche appliquée de haute technologie dédié au développement de nouvelles technologies durables et à la transformation des technologies existantes en technologies durables.SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit ( https://www.flogen.org/sips2020/ ) est une conférence multidisciplinaire axée sur la science et l'ingénierie industrielle qui se tient chaque année dans plusieurs pays du monde avec une participation moyenne de 500 auteurs du monde universitaire, de l'industrie, du gouvernement et du monde de l'entrepreneuriat représentant en moyenne 80 pays. Le sommet est dédié à l'objectif d'atteindre la durabilité par la science et la technologie et accueille régulièrement de nombreux prix Nobel.

Une vidéo documentaire en langue française sur Dr Florian Kongoli à l'occasion de la remise du titre de Citoyen d'Honneur de Rio de Janeiro (12 minutes)