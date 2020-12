El gobernador Murphy designa el 10 de diciembre como el "Día de Cobertura", alienta a los residentes de Nueva Jersey que obtengan cobertura durante la Inscripción Abierta

TRENTON —Junto a otros líderes estatales de todo el país, el gobernador Phil Murphy se unió para alentar a los residentes a inscribirse en un seguro médico durante el Período de Inscripción Abierta de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, emitiendo una proclamación que designa el 10 de diciembre como el “Día de Cobertura” en Nueva Jersey. La comisionada del Departamento de Banca y Seguros, Marlene Caride, recordó a los residentes que la fecha límite para inscribirse en la cobertura para el año nuevo es el 31 de diciembre.

El Día de Cobertura es parte de un día nacional de acción virtual y concientización creado por una coalición de estados y socios que tiene como objetivo promover la ayuda financiera disponible para el seguro médico, alentar a las personas en todo el país a cubrirse y permanecer alerta durante la pandemia. Casi 16 millones de estadounidenses no tienen seguro médico a pesar de que son elegibles para el Medicaid o la ayuda financiera ofrecida bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a través de mercados como Get Covered New Jersey que podrían reducir los costos mensuales de los costos mensuales del seguro médico.

“La pandemia del COVID-19 ha subrayado la importancia de tener un seguro médico asequible y de calidad. La inscripción abierta ya está en marcha en Nueva Jersey, por lo que aliento a los residentes que necesitan seguro médico visitar GetCovered.NJ.gov para ver sus opciones e inscribirse en un plan de salud”, dijo la comisionada Marlene Caride. “Nueva Jersey ha tomado medidas para mejorar el acceso a la atención médica y, este año, hay más ayuda financiera disponible, que en el pasado que ayudaría a reducir el costo de la cobertura a muchos. Si aún no se ha inscrito en la cobertura de 2021, vaya a Get Covered New Jersey ahora. Si ya está cubierto para el próximo año, le pido que se una a nosotros para difundir la importancia de tener cobertura médica y aliente a sus seres queridos a inscribirse. Los residentes que se inscriban en un plan antes del 31 de diciembre pueden comenzar el año nuevo con cobertura médica ".

Los residentes de Nueva Jersey ahora pueden encontrar un seguro médico asequible y de calidad de compañías privadas de seguros médicos en Get Covered New Jersey (getcovered.nj.gov), el mercado oficial de seguros médicos del estado. Get Covered New Jersey es el único lugar donde las personas elegibles pueden obtener ayuda financiera para reducir los costos de sus pagos mensuales. El período de inscripción abierta para Get Covered New Jersey comenzó el 1 de noviembre de 2020 y termina el 31 de enero de 2021. Los residentes deben inscribirse antes del 31 de diciembre de 2020 para tener cobertura a partir del 1 de enero de 2021. Para aquellos que se inscriban en enero, su cobertura comenzará el 1 de febrero de 2021.

Hasta el 5 de diciembre, un total de 226,727 se inscribieron en la cobertura de salud de 2021 por medio de Get Covered New Jersey, incluidos los más de 20,000 nuevos asegurados. Get Covered New Jersey trabajó con CuidadoDeSalud.gov para hacer la transición de los asegurados al estado y continuar de forma automática la cobertura para los consumidores elegibles; esos asegurados están incluidos en el número total. Debido a que los planes y los precios cambian anualmente, todos los consumidores deben revisar sus opciones para asegurarse de obtener el mejor plan para satisfacer sus necesidades y presupuesto.

Este año, bajo una ley firmada por el gobernador Murphy se ofrecen nuevos subsidios estatales que están disponibles en Nueva Jersey, lo que resulta en más ayuda financiera que nunca para reducir el costo del seguro médico para aquellos que son elegibles y que están por debajo del límite de ingresos de la ACA.

Los residentes de Nueva Jersey cuyos ingresos anuales es de hasta 400% del nivel de pobreza federal (FPL, por sus siglas en inglés) ($ 51,040 para una persona y $ 104,800 para una familia de cuatro) son elegibles para obtener esta ayuda financiera además del crédito fiscal anticipado para las cuotas (APTC, por sus siglas en inglés). La cantidad de ayuda financiera que reciben los residentes elegibles que han seleccionado un plan durante la inscripción abierta es de aproximadamente $ 485 al mes, o aproximadamente $ 5,820 al año. El monto de la ayuda financiera incluye por persona $ 556 al año en ahorros que vienen del subsidio estatal, además del APTC. Un promedio de la cuota mensual actual para quienes reciben ayuda financiera es la más baja que en años de $ 120 por persona mensual, comparado a $ 164 por mes por persona el año pasado.

El Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, que opera Get Covered New Jersey, es parte de la coalición de estados que lanzó la campaña Get Covered 2021, una iniciativa nacional para crear conciencia sobre la ayuda financiera que está disponible para ayudar a las personas a obtener servicios de cobertura de calidad y económica, alentar a las personas a inscribirse en la cobertura de salud y promover las prácticas de protegerse del COVID-19. La coalición también incluye líderes de salud, grupos de defensa de consumidores, pacientes, funcionarios electos y embajadores famosos que utilizarán sus respectivas plataformas para ayudar a las personas a mantenerse saludables y aseguradas. Encuentre una lista completa aquí.

Además de Nueva Jersey, entre los intercambios que participan están: California, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.

Los consumidores pueden buscar y comparar planes y ver si son elegibles para ayuda financiera en getcovered.nj.gov.

Para obtener ayuda gratuita de un asistente certificado y capacitado que le ayudará a elegir un plan vaya a Encuentre Asistencia Local en el sitio de internet de Get Covered New Jersey.

Los residentes previamente inscritos en un plan a través de CuidadoDeSalud.gov pueden encontrar más información sobre cómo acceder a su cuenta en: Clientes Existentes del Mercado.

La proclamación que designa el 10 de diciembre de 2020 como Día de Cobertura en Nueva Jersey lo puede encontrar aquí.