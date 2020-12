DONY focus importiert COVID-Gesichtsmasken in die EU: Deutschland, Italien, Holland, Kroatien, Litauen, Spanien, Polen.

Dony Garment Company along with other Vietnamese enterprises donated medical supplies to the US Dony Garment offer free samples, trial orders, bulk wholesale, and promise to deliver 100% sterilized masks with complete ownership of the quality Fashionable & stylish cloth face mask according to the current industry trends and user demands.

We’re proud to have supported many countries’ healthcare systems with our high-quality protective face masks and medical clothing.” — said Mr. Pham Quang Anh, CEO of DONY Garment Company

HO CHI MINH, VIETNAM, December 4, 2020 / EINPresswire.com / -- Das Jahr 2020 hat viele neue Herausforderungen mit sich gebracht, von denen eine der globale COVID-19-Ausbruch ist. Inmitten dieser Coronavirus-Pandemie haben viele Unternehmen Gesichtsmasken eingeführt, um das Leben der Menschen zu schützen.Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Arten von Masken, einschließlich Modemasken, Stoffmasken (antibakteriell, spritzwassergeschützt, wiederverwendbar) bis hin zu normalen Einwegmasken. Jede hat ihre eigenen Vorteile, aber es gab niemanden, der alles in einem Service bieten konnte.„Die Zeit ist reif für eine bessere Art von Gesichtsmaske, und Vietnam ist das richtige Land, um sie bereitzustellen.In der Vergangenheit wandte sich die Welt an China, als es riesige Mengen an Konsumgütern benötigte “, bemerkt Henry Pham - CEO Dony Garment. „Die COVID-19-Pandemie hat dies ein wenig geändert, und der anhaltende Handelskrieg zwischen China und den USA hat die chinesische Produktion von PSA noch mehr gehemmt.Andere Länder haben Chinas Produktionskapazität aufgeholt: Wir können jetzt bei Bedarf fast eine Viertelmillion DONY-Masken pro Tag produzieren. Wir tun dies mit einem Maß an Präzision und Qualitätskontrolle, das größere chinesische Hersteller nicht erreichen können, und mit dem gleichen geringen Overhead, der staatlichen Unterstützung und dem Zugang zu globalen Schifffahrtskanälen, für die China bekannt ist. "Gesichtsmasken sind zu einem obligatorischen Bestandteil des Lebens der Menschen geworden und damit der damit verbundene Abfall. In Anbetracht dieser Punkte hat ein renommiertes Unternehmen, Dony Garment, ein neues Produkt mit hochinnovativer Gesichtsschutzmaske auf den EU-Markt gebracht (Deutschland, Italien, Niederlande, Kroatien, Litauen, Spanien, Polen, Belgien, Serbien, Großbritannien, Finnland, Griechenland, Dänemark) ) zertifiziert von CE, FDA und TUV Reach.Auf dem europäischen Markt haben die Menschen ihre Gewohnheiten geändert, Einwegmasken zu verwenden, um sich vor Coronaviren und anderen Umweltverschmutzungen zu schützen. Sie entscheiden sich anders für eine naturfreundliche Gesichtsmaske und Donys professionelle Schutzmaske, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht.Was diese Markenmaske einzigartig macht, ist ihre vielseitige Leistung. Diese Maske ist antibakteriell, wasserbeständig, leicht zu tragen, bequem, atmungsaktiv, leicht zu reinigen, wiederverwendbar und vor allem wirtschaftlich. Nicht jede Maske hat all diese Eigenschaften. Zusätzlich wird es durch ein schützendes Zivilgewebe erzeugt, das leicht gereinigt und wiederverwendet werden kann.Diese erstklassige, zu 99,9% antibakterielle, waschbare und wiederverwendbare Maske besteht aus einem dreilagigen, wasserfesten Tuch. Die äußere Schicht widersteht dem Anhaften von Wassertropfen, die mittlere Schicht übernimmt die Filtrationsfunktion und die innere Schicht schützt vor Bakterien, Staub und Keimen. Dieses Unisex-Design macht es atmungsaktiv, angenehm lange zu tragen und gesund.„Wir sind stolz darauf, diese schützende Gesichtsmaske auf den Markt zu bringen, die keine gewöhnliche Maske ist. Wir haben es mit Sorgfalt entworfen und alle Anstrengungen unternommen, um es für unsere Kunden maximal wertvoll und schützend zu machen. Wir garantieren, dass unsere Produkte von höchster Qualität sind, erschwingliche Kosten verursachen und weltweit leicht zu transportieren sind “, sagte Henry Pham, CEO von Dony Garment.Zusätzlich zu allen oben genannten Funktionen ist diese Dony-Gesichtsmaske auch in verschiedenen Farben erhältlich, um der Mode und dem Stil aller Bedürfnisse gerecht zu werden. Es ist also nicht nur eine Schutzmaske, sondern verleiht Outfits auch einen unverwechselbaren Stil. Sehen Sie sich das Video https://www.youtube.com/watch?v=fmcXNj569lA an, um weitere Informationen zu dieser erstaunlichen Gesichtsmaske zu erhalten.Das Herstellerunternehmen Dony Garment bietet auch Vertrieb für B2B-Zwecke, Großbestellungen und die Suche nach neuen Geschäftspartnern oder Wiederverkäufern, um diese Markengesichtsmaske auf der ganzen Welt zu verkaufen.Derzeit versenden sie problemlos von Vietnam nach Europa und umgekehrt, um den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Durch das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der Europäischen Union (EVFTA) und das Investitionsschutzabkommen der Europäischen Union (EVIPA) profitieren Länder in Europa und Vietnam von großen Vorteilen. im Handel nicht nur untereinander, sondern auch mit Märkten rund um ASEAN und im asiatisch-pazifischen Raum.Dony Garment führte diese umweltfreundliche und schützende Gesichtsmaske ein, um auch die Anforderungen der CDC zu erfüllen. Sie legt Wert darauf, nur wiederverwendbare Masken auf Stoffbasis bereitzustellen, um den zivilen Anforderungen des Gesundheitsschutzes gerecht zu werden."Wir hatten Anfragen, unseren Großhandelspreis zu senken, indem wir die Qualitätskontrolle und die Sterilisation in der Verpackung verkürzt haben, und wir haben uns geweigert, jeder dieser Anfragen nachzukommen." Wir produzieren die beste heute verfügbare Massenmarkt-Gesichtsmaske und werden dies auch weiterhin tun. “ - Pham-Anteil.Über Dony Garment:Die Dony Garment Company ist eines der größten Unternehmen in Vietnam im Bereich der Herstellung von Uniformen. Dieses Unternehmen gehört dem CEO Henry Pham, der ein sehr professioneller und phänomenaler Mann ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Freizeitkleidung, Arbeitskleidung, Uniformen und jetzt einer schützenden Gesichtsmaske. Dony Garment bietet seine Premium-Dienstleistungen weltweit per Versand an. Die Preise ihrer Produkte sind ebenfalls angemessen und beeinträchtigen niemals die Qualität der Produkte. Dony Face Mask ist ein Schritt vorwärts bei der Herstellung umweltfreundlicher Produkte.Dony Mask hat exklusive Distributoren in Saudi-Arabien, Australien, Belgien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Internationale Medien: Henry Pham (CEO von Dony Garment) - Tel.: +84985310123Produktanfragen: exportmask@dony.vnWebsite: https://garment.dony.vn/

DONY MASK: Die Covid-19-Maske - Premium-Hersteller von Stoffgesichtsmasken (waschbar / wiederverwendbar, FDA / CE / DGA)