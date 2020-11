أوربكس تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها

EBèNE, REPUBLIC OF MAURITIUS, MAURITIUS, November 18, 2020 / EINPresswire.com / -- احتفلت شركة أوربكس للخدمات المالية العالمية مؤخرًا بعقدها الأول في العمل كوسيط تداول مرخّص.أقيم الحفل في 17 أكتوبر 2020 في ليماسول، المدينة القبرصية التي اتخذتها الشركة مقرّاً لها منذ إنشائها في عام 2010.ضمّت الأمسية أعضاءً من موظفي المقر الرئيسي والشركاء، وكذلك سعادة عمدة ليماسول والعديد من أعضاء البلدية الموقّرين، في حفل تخللته العديد من الفعاليات وسادته أجواء الود والامتنان.الذكرى السنوية العاشرة كانت الحدث الأعظم، ولكنها لم تكن الحدث الأوحد، إذ رافقتها مجموعة من الإنجازات الأخرى التي كلّلت نجاحات أوربكس واستحقت التتويج.فالجدير بالذكر أن الشركة عزّزت مؤخرًا شروط التداول وأنواع الحسابات، حيث قدّمت لعملائها فروق أسعار منخفضة تصل إلى الصفر.تعزيزات التداول هذه تزامنت مع إتمام سنوات عشرة من الإنجازات، أتمّتها الشركة بسجل تنظيمي لم تشُبه أي شائبة، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى القوانين الأوروبية الصارمة التي تحتّم على الشركات الخاضعة لتنظيم CySEC الالتزام بها.وفي هذا الصدد، نوّه عمدة ليماسول نيكوس نيكولايدس بهذا الإنجاز قائلاً: “أنا فخور اليوم بالاحتفال بهذه المناسبة مع شركة محلية تعتبر قدوة في المجال. عقد من الالتزام بقوانين صارمة حافظت عليها أوربكس فاستحقت عن جدارة تقدير أعلى سلطة تنظيمية في بلادنا.”تأتي الذكرى السنوية بعد عام واحد فقط من حصول أوربكس على ترخيص FSC الخاص بها من خلال شركة أوربكس غلوبل لميتد، مما يزيد بشكل كبير من عدد العملاء الذين تستطيع الشركة خدمتهم في بقعة جغرافية أوسع، بالإضافة إلى إتاحة الرافعة المالية بشكل كبير لأولئك المؤهلين للتداول من خلال كيان أوربكس في موريشيوس.“عندما أسست أوربكس في عام 2010، كنت أرغب في إنشاء شركة خدمات مالية شعارها أولاً، وقبل كل شيء، التعامل بأخلاق وشفافية. الآن، وبعد عقد كامل من العمل الجديّ، أنا فخور بالسمعة التي بنيناها ومجتمع المتداولين المخلصين الذي ساهمنا في إنشائه”، قال رئيس مجلس إدارة أوربكس، السيد عبد الله عباس.بالإضافة إلى التحسينات التنظيمية والتوسّع في الأدوات المالية، حصلت أوربكس هذا العام على لقب أفضل وسيط تداول لعام 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، الذي تمنحه غلوبل بنكنغ أند فاينانس ريفيوهذه الجائزة إضيفت إلى قائمة الجوائز الأخرى الرائعة التي حصلت عليها أوربكس على مر السنين، بما في ذلك “أفضل مزود لتعليم التداول” و “أفضل مزود لتحليلات السوق” و “أفضل مزود لتوقعات الفوركس واستراتيجيات التداول”، وذلك تماشياً مع فلسفة الشركة في الترويج لنهج مستنير يقوم على التداول بمسؤولية في الأسواق العالمية.“أقف هنا اليوم بتواضع لأستعرض إنجازاتنا التي تحقّقت نتيجة عمل جاد وتفانِ منقطع النظير من قبل فريق أوربكس. أتطلع بحماس لعقد جديد ومستقبل مشرق سوف تزخر به علامتنا التجارية في السنوات القادمة ان شاء الله. عقد جديد من العطاء عنوانه الشغف والتفاني، لخدمة المتداولين بمسؤولية أكثر من أي وقت مضى.”حول أوربكسأوربكس ليمتد هي شركة وساطة عالمية حائزة على جوائز، ومرخصة ومنظمة بالكامل من قبل CySEC. يقع المقر الرئيسي لشركة أوربكس في ليماسول، قبرص، وهي توفّر خدمات التداول في أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم.أوربكس غلوبل لميتد هي شركة مرخصة ومنظمة بالكامل من قبل FSC Mauritius ومقرها في Ebene موريشيوس.توفّر الشركات تداول الأصول المتعددة بما في ذلك العملات الأجنبية والمؤشرات والسلع والمعادن. مع التركيز على البحث والتحليل والخدمة عالية المستوى، تتمتع أوربكس بسمعة طيبة وخبرة متمرسة في المجال منذ تأسيسها.جهة اتصال الوسائطs.altrad@orbex.com+35725588855This press release is issued through Arab Newswire™ – a newswire with press release distribution services to the Middle East and North Africa (MENA). For more information, go to http://www.arabnewswire.com