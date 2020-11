Green Finance et La Bourse Du Luxembourg : c’est signé

La Bourse de Luxembourg (LuxSE), NextSee et Green Finance, média de référence en finance verte, ont décidé d’unir leurs forces pour

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, November 6, 2020 / EINPresswire.com / -- La Bourse de Luxembourg (LuxSE), l’agence de conseil en stratégie et de communication NextSee et Green Finance, média de référence en finance verte, ont décidé d’unir leurs forces pour proposer des formations sur la finance durable. L’objectif de ces cours sera de donner aux institutionnels les clés pour développer des stratégies de finance verte et de sensibiliser les investisseurs pour réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Les cours devraient démarrer très prochainement. Ils seront assurés par des experts de la finance durable de Luxembourg Green Exchange ( LGX ), première plateforme mondiale entièrement dédiée aux titres durables.“Nous sommes sollicités pour partager nos connaissances en finance durable”«Depuis la création de LGX, nous sommes sollicités pour partager nos connaissances en finance durable et organiser des formations.[…] Nous sommes ravis de nous joindre à NextSee pour renforcer les connaissances en finance durable du marché français », a déclaré Julie Becker, CEO adjointe de LuxSE et fondatrice de LGX.Spécialiste de l’analyse des grandes transitions du XXIème siècle, et notamment de la transformation des modèles économiques autour de la finance verte et des investissements durables, NextSee édite des contenus éditoriaux auprès de multiples acteurs. Le programme de formations sur la finance durable en lien avec LuxSE et Green Finance s’inscrit dans cette démarche de partage d’informations.“Nous sommes vraiment ravis de pouvoir amener cette expertise en France”«NextSee défend une approche engagée, durable, responsable et humaniste de l’information, du conseil et de la formation. […] Pour faire face aux grands défis des transitions écologique, énergétique et sociétal, l’expertise et les compétences uniques de LGX en finance durable sont essentiels. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir amener cette expertise en France» a commenté Jean-Claude Fontanive, fondateur et CEO de NextSee.“Parce que la finance verte doit enfin être l’affaire de tous”NextSee s’est entourée de nombreux partenaires publics et privés comme Green Finance, IdealCO ou TV Finance. Organisme de formation, Green Finance centralise les bonnes pratiques et les meilleures méthodologies pour créer une véritable collaboration sociale. Avec cet accord, Green Finance prend la dimension européenne qu’elle mérite. Une reconnaissance à la hauteur du travail qu’elle fournit quotidiennement pour défendre la finance verte.Le mot de la fin revient à Bruno Boggiani, CEO de Green Finance : « Je suis vraiment ravi et particulièrement fier de voir Green Finance s’associer à des partenaires aussi prestigieux pour proposer des formations toujours plus green. Parce que la finance verte doit enfin être l’affaire de tous ! »