Audrey Ferin

Strateggyz a lancé une formation en Reprise, Création et Analyses fondamentales d’entreprises saines ou en difficulté

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, November 3, 2020 / EINPresswire.com / -- Strateggyz , Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Administrateur de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF), a lancé une formation en Reprise, Création et Analyses fondamentales d’entreprises saines ou en difficulté pour répondre à la crise économique et sanitaire sans précédent que nous traversons. A cette occasion, Bruno Boggiani, CEO de Strateggyz, a publié une campagne publicitaire. Une vidéo originale et décalée qui dénonce la légèreté des plans de relance prévus par le gouvernement et l'inconsistance des youtubeurs qui font miroiter un avenir plus radieux !« Avec cette vidéo, l'idée était de se moquer gentiment de tous les youtubeurs qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui proposent de gagner des sommes folles quotidiennement depuis son canapé. Entre l'insuffisance des mesures proposées par le gouvernement, et ces fausses recettes miracles, nous avons pensé qu'il y avait de la place pour une offre sérieuse de formation pour aider les entreprises en difficulté », déclare Bruno Boggiani, CEO de Strateggyz Green Finance.Pour préparer ce spot publicitaire, Strateggyz a fait appel à la comédienne et mannequin Audrey Férin (films américains comme : « where we go from here » ; Harley Quinn dans « Batman » ; … ) Sur fond de belles paroles gouvernementales et d'appels insistants de marchands de rêves 2.0, la jeune femme voit son enthousiasme et ses vêtements disparaître un à un, comme un symbole d'autant de tentatives infructueuses. Jusqu'à une punchline saisissante : « Sérieusement, vous comptez sur qui pour relancer l'économie ? ». D'ailleurs, les internautes ne s'y sont pas trompés. Véritable phénomène viral, la vidéo a été vue plusieurs milliers de fois en 24h.« Le but de cette vidéo était clairement d'inviter l'internaute à prendre son destin en main. À l'heure où notre économie doit relever des défis majeurs pour sa survie, il n'est plus possible de se contenter d'attendre passivement un coup de pouce du gouvernement ou de croire à des pseudo gains pharaoniques grâce aux réseaux sociaux » ajoute Bruno Boggiani.La formation développée par Strateggyz propose, selon les formules, un diagnostic et un accompagnement complet de l'entreprise concernée. Elle touche tous les aspects de son existence, depuis le secteur financier et comptable, jusqu'au marketing commercial et stratégique, en passant par le fiscal, le juridique ou le social. Au total, ce sont près de 800 points d'analyse concrète et précise qui sont mis à la disposition des formés. Plus qu'une formation, une véritable bible de la création et de la reprise d'entreprise sous l'égide de conseillers experts en leur domaine.Le mot de la fin revient à Bruno Boggiani : « La reprise d'entreprise est une aventure longue et périlleuse. Mais chez Strateggyz, nous sommes persuadés que la solution à la crise, c'est vous ! »Retrouvez l’intégralité de l’articleContact presseBruno BOGGIANITél : 01 40 20 13 13 / 06 70 20 13 13Mail : contact@strateggyz.com