L’enseignement scientifique en Afrique de l’Ouest

Dans cet article, nous tentons d’identifier le paysage de l’enseignement général en Afrique de l’Ouest avec un accent mis sur l’enseignement scientifique...

LOMé, TOGO, November 1, 2020 / EINPresswire.com / -- Système éducatif en Afrique de l’OuestSelon l’UNICEF, des millions d’enfants d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale sont encore privés d’éducation. La région représente un tiers du total mondial des enfants non-scolarisés en âge d’aller à l’école primaire et un cinquième du total mondial des enfants non-scolarisés en âge de fréquenter le premier cycle d’enseignement secondaire.Le système éducatif en Afrique de l’Ouest est théoriquement basé sur la formule 1-6-3-3-4. Une an d’enseignement préscolaire, 6 ans d’enseignement primaire, 3 ans d’enseignement secondaire de premier cycle, 3 ans d’enseignement secondaire de second cycle et au moins 4 ans d’enseignement supérieur. Bien que les gouvernements aient, en théorie, soutenu le système et les objectifs précités, aucun d’entre eux n’est parvenu à mettre efficacement en œuvre des politiques d’éducation.Contrairement au reste de pays dans la région, pour certains pays d’Afrique de l’Ouest comme le Togo , l’avenir semble prometteur en matière d’éducation. Ayant égard au taux d’alphabétisme parmi les jeunes au Togo (entre 15 et 25 ans), celui-ci s’élève à 84% tandis que le taux d’alphabétisme chez les adultes tourne autour de 64%. Cet état de fait quand à l’éducation au Togo témoigne de progrès dans la création de services éducatifs de base et davantage répandus tels que l’enseignement primaire gratuit.Un autre fait intéressant sur la stratégie de l’enseignement au Togo pour 2025 est celui du développement de l’enseignement primaire universel de qualité d’ici 2022 et l’extension du champ préscolaire aux zones rurales et défavorisées. En outre, le pays envisage de développer un enseignement secondaire, professionnel et supérieur de qualité, réduisant ainsi le taux d’analphabétisme.La raison pour laquelle le présent article met en évidence ces données togolaises consiste à souligner les objectifs que la région poursuit et le fait qu’il reste encore beaucoup à faire en vue d’une plus large égalité face à un enseignement de qualité, de la disponibilité des ressources éducatives essentielles, de l’égalité des genres et de la création de cycles d’enseignement qualitatifs.Aperçu historique de l’enseignent scientifique en AfriqueL’enseignement des sciences modernes en Afrique trouve son origine dans l’introduction de l’enseignement occidental au sein du continent au cours de la seconde moitié du 19ème siècle. A cette époque, l’enseignement des sciences, dans le cadre de l’école primaire, traitait principalement de nature, d’hygiène et d’agriculture. Au stade de l’enseignement secondaire, on enseignait ensuite la physique, la chimie, les sciences générales, les sciences agricoles et les sciences de la santé. Au cours du siècle qui a suivi, les sciences furent enseignées comme un dogme et non pas selon un principe d’examen systématique.Entre la fin des années 1950 et le début des années 1960, dans la plupart des états africains, le curriculum scientifique se présentait sous la forme de syllabus abordant les différents sujets mis en place dans le cadre des examens.Nécessité d’une approche pédagogique dans l’enseignement scientifiqueDès le début des années 1950, la majorité des pays africains adoptèrent une politique visant à concevoir et produire leurs propres manuels scolaires scientifiques. Les sciences dominent les programmes d’école et sont considérées comme une matière d’importance comprenant des faits certains et des informations fiables. Les manuels scolaires en usage dans l’enseignement secondaire ont été examinés alors qu’une restructuration considérable de l’enseignement scientifique au sein des pays africains avait été suggérée par de nombreuses études et experts de l’enseignement scientifique. Ces suggestions de restructuration incluent les trois éléments suivants :• Les sciences doivent être enseignées comme étant une activité humaine majeure explorant les confins de l’expérience humaine.• Les sciences doivent contribuer à sensibiliser l’élève à l’étendue des concepts, principes et généralisations liées à la vie quotidienne.Les cultures africaines traditionnelles doivent être explorées et interprétées de concert avec les sciences afin qu’elles puissent être utiles à la société africaine et ses générations à venir.Auteur: Fabrice Adjakly