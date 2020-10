DONY führt B2B-Gesichtsmaske für USA, Großbritannien, KSA, Japan, Dänemark, Deutschland und Kanada ein

DONY MASK - Premium-Gesichtsmaske aus antibakteriellem Stoff (waschbar, wiederverwendbar) mit CE-, FDA-, TÜV-Reichweite und DGA-Zertifizierung DONY MASK - Premium Covid antibakterielle Gesichtsmaske aus Stoff (waschbar, wiederverwendbar) mit CE-, FDA-, TÜV-Reichweite und DGA-Zertifizierung Die Dony Garment Company und andere vietnamesische Unternehmen spendeten medizinische Versorgung für die USA

DONY Reusable & Antibacterial Cloth Face Mask startet B2B-Programm in Amerika, Europa, Australien & Asien nach mehr nachgefragten umweltfreundlichen Zivilmasken

Dony Mask startet ein B2B-Gesichtsmaskenprogramm und verfügt über exklusive Vertriebshändler in Saudi-Arabien, Australien, Belgien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten.” — Henry Pham, CEO of Dony Garment

HO CHI MINH, VIETNAM, October 28, 2020 / EINPresswire.com / -- Die vietnamesische Marke Dony Garment Company bringt die DONY-Gesichtsmaske - eine wiederverwendbare, antibakterielle Premium-Stoffmaske - nach dem enormen Erfolg der Maske in Ländern wie Saudi-Arabien in den USA, Großbritannien, KSA, Japan, Dänemark, Deutschland, Hongkong und Kanada auf den Markt. Australien, Belgien, Malaysia und Vereinigte Arabische Emirate.„Wir sind stolz darauf, diese schützende Gesichtsmaske auf den Markt zu bringen, die keine gewöhnliche Maske ist. Wir haben es mit Sorgfalt entworfen und alle Anstrengungen unternommen, um es für unsere Kunden maximal wertvoll und schützend zu machen. Wir garantieren, dass unsere Produkte von höchster Qualität sind, erschwingliche Kosten verursachen und weltweit leicht zu transportieren sind “, sagte Henry Pham, CEO von Dony Garment.Die DONY-Gesichtsmaske ist unisex, angenehm zu tragen und entspricht den CDC-Richtlinien für wiederverwendbare Schutzmasken für Zivilisten. Mit der Einführung dieses Produkts möchte DONY starke Vertriebs- und Wiederverkäuferpartnerschaften in den USA, Großbritannien, KSA, Japan, Dänemark, Deutschland, Hongkong und Kanada aufbauen, wie dies in den oben genannten Ländern der Fall ist.Die Bedeutung wiederverwendbarer MaskenSowohl die CDC als auch die WHO empfehlen, beim Verlassen Ihres Hauses immer eine Gesichtsmaske zu tragen, bis diese Pandemie vorbei ist. Aber nach Monaten der Verwendung von Einwegmasken in großen Mengen auf der ganzen Welt ist ein weiteres Problem offensichtlich geworden: Unhaltbarkeit. Die CDC empfiehlt jetzt wiederverwendbare Stoffmasken für Zivilisten, die nicht in Risikokategorien fallen. Die Verbraucher in Ungarn haben begonnen, von Einwegmasken auf umweltfreundliche umzusteigen.DONY Gesichtsmasken sind dafür perfekt; Sie befolgen alle CDC-Richtlinien für Stoffmasken - sie haben zwei oder mehr Schichten, sind atmungsaktiv und waschbar und haben eine gute Passform - und sind gleichzeitig antibakteriell und wasserbeständig. Die zufriedenen Kunden von DONY in anderen Ländern können die Wirksamkeit der Maske und die Dienstleistungen des Unternehmens bestätigen."Es gibt viele Maskenhersteller in Vietnam, aber nicht alle folgen internationalen Standards", sagt Nicolas Jo, Gründer und CEO des Textilkonzerns JJFT. "Der Grund, warum wir uns für DONY-Masken entschieden haben, ist, dass sie die Marktanforderungen Japans und ihre Herstellung erfüllen." Das System wird durch unser Standardziel erreicht… Unser Unternehmen legt unsere Prioritäten auf vietnamesische Fabriken [wie DONY], um sowohl Kleidungsstücke als auch Materialien zu beschaffen. “Die schützende DONY-Gesichtsmaske: Antibakterielle, wasserbeständige, wiederverwendbare und atmungsaktive Stoff-Gesichtsbedeckung Die DONY-Gesichtsmaske ist unisex und atmungsaktiv - sie ist vollständig für Schutzzwecke zertifiziert und besteht aus drei Schichten. Eine wasserbeständige Schicht, die das Potenzial für Virusinfektionen senkt, ein Filter in der Mitte und eine antibakterielle Schicht im Inneren. Die Masken werden in medizinischen Verpackungen geliefert - das heißt, sie werden mit EO-Gastechnologie versiegelt, um sie zu sterilisieren. DONY verkauft in großen Mengen an Unternehmen, die ihr benutzerdefiniertes Etikett oder Logo auf die Maske drucken lassen können.„Wir bei DONY haben seit langem die Notwendigkeit erkannt, uns an die [COVID-19] -Pandemie anzupassen und unser Fachwissen zu nutzen, um die Bedürfnisse von Medizinern auf der ganzen Welt zu erfüllen“, sagt Pham Quang Anh, CEO der DONY Garment Company. "Wir sind stolz darauf, die Gesundheitssysteme vieler Länder mit unseren hochwertigen Gesichtsschutzmasken und medizinischer Kleidung unterstützt zu haben."Einige der DONY-Gesichtsmasken -Zertifizierungen lauten wie folgt:• C.E-Zertifizierung für den Export in europäische Märkte und Free-Sale-Zertifizierung für den freien Warenfluss nach Übersee• TÜV-Reach-Zertifizierung für Toxinfreiheit und Langzeitsicherheit• Aseptic Inspection Certification zur Gewährleistung der biologischen Freundlichkeit• Intertek Global Certification für 100% Wasserbeständigkeit, 99,95% UV-Schutz, 99,9% antibakteriellen Schutz für bis zu 60 Wäschen und 99% antibakteriellen Schutz nach 60% Schutz• DGA-Zertifizierung durch das französische Militärministerium für 99% Resistenz gegen COVID-19 im Neuzustand und 96% nach 30 Wäschen• Zertifizierung für Atmungsaktivität - Die Maske ist für den Einsatz im Sport geeignet„Die DONY-Maske bietet einen unglaublichen Schutz vor COVID-19 und anderen Viren und ist sehr angenehm zu tragen. Wir wissen, dass Angehörige der Gesundheitsberufe dieses Produkt aufgrund der vielen damit verbundenen Vorteile und der geringen Erschwinglichkeit dieser Maske zu schätzen wissen werden “, sagt Pham und fügt hinzu:„ Alle DONY-Masken werden mit E.O. sterilisiert. bevor Sie die Verbraucher erreichen, um sicherzustellen, dass sie frei von Viren und Bakterien sind. “"Die Zeit ist reif für eine bessere Art von Gesichtsmaske, und Vietnam ist das richtige Land, um sie bereitzustellen", sagt Pham. „In der Vergangenheit wandte sich die Welt an China, als es riesige Mengen an Konsumgütern benötigte. Die COVID-19-Pandemie hat dies ein wenig geändert. Andere Länder haben Chinas Produktionskapazität aufgeholt. Wir können jetzt bei Bedarf fast eine Viertelmillion Dony Masks pro Tag produzieren. Wir tun dies mit einem Maß an Präzision und Qualitätskontrolle, das größere chinesische Hersteller nicht erreichen können, und mit dem gleichen geringen Overhead, der staatlichen Unterstützung und dem Zugang zu globalen Versandkanälen, für die China bekannt ist. “Partnerschaft mit DONYAls exklusiver DONY-Distributor genießt der Partner die folgenden Vorteile:• Werden Sie der einzige DONY-Vertreter für den Verkauf seiner Masken auf dem jeweiligen Gebiet des Partners• Sie erhalten die Unterstützung des Vertriebs- und Produktionsteams von DONY sowie die Medienunterstützung der in- und ausländischen Vertriebskanäle• Bevorzugte Behandlung mit besseren Preisen, vorrangigem Produktionsauftrag und kostenlosen Mustern mit vom Partner bevorzugtem Logo, Etikett und Verpackung• Verbleib im Rahmen der firmeneigenen Kundenschutzrichtlinie von DONY und Ernennung zum DONY-Managementvertreter für den Partnerbereich Dony Mask hat exklusive Distributoren in Saudi-Arabien, Australien, Belgien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Ein weiterer Grund für die Beliebtheit der DONY-Maske ist, dass sie nicht nur schützend, sondern auch langfristig getragen werden kann.Bei weiteren Fragen können Interessenten https://garment.dony.vn/ besuchen oder sich direkt an Herry Pham unter +84985310123 oder per E-Mail an quanganh@dony.vn wenden.

Vietnam Großhandel B2B Gesichtsmaske für USA, Großbritannien, KSA, Japan, Dänemark, Deutschland, Hongkong und Kanada