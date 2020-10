Empresarios globales y expertos en Dropshipping, Loly y Andrés Zamriver, hablarán en el Social Media Day de Ecuador

Loly y Andres Zamriver son una pareja poderosa que hablará en Social Media Day Ecuador.

Los Zamrivers cooperan con múltiples negocios juntos, incluido 6FiguresClub.

La pandemia sólo aceleró la imperiosa necesidad de tener presencia online.” — Loly Zamriver

ECUADOR, October 13, 2020 / EINPresswire.com / -- Para la exitosa pareja de emprendedores Andrés y Loly Zamriver, el éxito una vez más parecía estar fuera de su alcance. Hoy, sin embargo, cooperan en múltiples empresas comerciales, incluida 6 Figures Club, reconocida mundialmente por ayudar a miles de emprendedores en el mundo digital a comenzar su negocio de Dropshipping & Dropservicing con sus cursos, libros y programas de consultorías especializadas todo incluido, siendo pioneros en Latinoamérica con estos modelos de negocios.Juntos, los Zamrivers hablarán en el próximo Social Media Day de Ecuador , que se llevará a cabo virtualmente el 15 y 16 de octubre de 2020. La pandemia tuvo consecuencias devastadoras para la economía ecuatoriana y la salud de muchos de sus habitantes se vio afectada debido a esto. Otros países de América Central y América Latina también experimentaron lo mismo.Para los Zamrivers, asegurarse de que las personas dentro de sus comunidades sepan que el empoderamiento económico y la independencia financiera pueden derivarse directamente de las empresas digitales es fundamental, es por ese motivo que tienen la misión de educar a las personas en el mundo entero sobre sus dos áreas clave de experiencia: dropshipping y dropservicing.“El comercio electrónico es lo que sostiene la economía hoy en día, y tenemos la responsabilidad de enseñar a las personas cómo vender sus productos o servicios de manera efectiva y, en algunos casos, cómo salvar su negocio existente. La pandemia sólo aceleró la imperiosa necesidad de tener presencia online ”, enfatizó Loly Zamriver.Andrés y Loly Zamriver comenzaron en la industria de los negocios digitales en el 2011, pero no vieron mucha tracción o resultados inmediatos, experimentando sus propios episodios de inseguridad económica. Fue cuando decidieron centrarse en el dropshipping cómo modelo de negocio, especializándose en esta área y aprendiendo a dominar el juego, fue hasta el 2014 cuando sus empresas empezaron a dar sus frutos."Primero abrimos ZamriverWeb, donde brindamos soluciones tecnológicas para profesionales o empresas, luego abrimos nuestra primera tienda de dropshipping y, después de aprender lo que se debe y no se debe hacer, decidimos comenzar a replicar este modelo de negocio para emprendedores que deseaban emprender con Dropshipping. ”Explicó Loly.El Social Media Day en Ecuador es el evento enfocado en marketing digital más grande del país, y también es un referente de la región. Aunque el evento se llevará a cabo virtualmente este año, los Zamrivers confían en que se logrará el mismo impacto que años anteriores.“Tenemos un gran desafío, pero al mismo tiempo una gran oportunidad cuando se trata de digitalizar nuestras marcas. La vida después de la pandemia no será la misma, es hora de reinventar nuestros negocios a lo digital”, afirmó Andrés Zamriver.Para esta pareja exitosa de emprendedores, la reinvención es ahora "parte del día a día" y tienen la intención de aportar con un granito de arena junto a los asistentes del Social Media Day Ecuador que ellos también pueden adoptar una mentalidad similar y empezar su jornada digital de la mejor manera.Puedes encontrar más información sobre el Social Media Day Ecuador y su registro aquí.Acerca de Andrés y Loly Zamriver:Andrés & Loly Zamriver son socios en el amor y en los negocios. Actualmente poseen y operan múltiples negocios juntos, siendo el más popular los servicios "Done For You - o Hecho para ti" en donde se ofrecen a través de 6FiguresClub programas de consultoría especializada hecha a la medida de Dropshipping & Dropservicing, siendo pioneros en Latinoamérica con estos modelos de negocios. También tienen a Zamriver Web, que es una agencia digital creativa respetada y reconocida a nivel mundial y con más de 6 años de experiencia en el mundo digital.