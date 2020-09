NJDOBI anuncia cambios en las tarifas del seguro médico para el 2021, nuevos subsidios del estado ayudaran a reducir las primas para la mayoría de los asegurados en el Mercado

TRENTON — El Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey anunció que la mayoría de los asegurados inscritos en un seguro médico en el nuevo Mercado estatal de Get Covered New Jersey, que inicia este otoño, verán una reducción en sus primas mensuales de seguro médico el próximo año debido a los subsidios estatales disponible para el plan del año 2021. Las tarifas de seguro médico en el Mercado individual, para planes vendidos dentro y fuera del Mercado, aumentarán en un promedio de 3.3 por ciento para el año del plan 2021. Sin embargo, debido a los nuevos subsidios estatales que estarán disponibles para muchos consumidores, se proyecta que las primas de los asegurados elegibles del Mercado sean más bajas que el año pasado: con un promedio en reducción de aproximadamente $164 por mes en 2020 a un promedio de $117 por mes en 2021, una reducción calculada del 29 por ciento. Casi ocho de cada 10 consumidores que compren cobertura en el Mercado serán elegibles para recibir subsidios estatales. “La emergencia de salud pública COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de brindar acceso a una cobertura de salud asequible y de calidad para nuestros residentes, y con la transición al Mercado estatal podemos brindar más ayuda financiera para que la cobertura sea más asequible para los residentes y más familias”, dijo la comisionada Marlene Caride. “Nueva Jersey ha trabajado para garantizar que el acceso a una cobertura médica asequible de calidad sea la máxima prioridad. Como resultado al trabajo de esta administración, las tarifas se mantuvieron bajas para el plan del año 2021, muchos residentes ahora recibirán ayuda financiera adicional para comprar un seguro médico". La administración del gobernador Phil Murphy ha tomado muchas medidas para mejorar el acceso a la cobertura de salud entre ellas incluye la creación de un programa de reaseguro, la instauración del requisito de responsabilidad compartida y establecer un Mercado estatal. En años anteriores, estas acciones redujeron las tarifas de seguros en el Mercado individual en 22 por ciento en comparación con lo que hubieran sido de otra manera, y además asentó las bases para un mejor acceso a la cobertura médica en Nueva Jersey. El gobernador tomó medidas adicionales en julio cuando firmó una ley que crea subsidios a nivel estatal para reducir el costo del seguro médico para los residentes que compran cobertura en el Mercado este otoño y aumenta la accesibilidad para la atención médica en el estado. El programa de subsidios estará disponible para las personas de Nueva Jersey con ingresos anuales de hasta el 400% del Nivel Federal de Pobreza, lo que permite que una persona con ingresos de hasta $51,040 y una familia de cuatro con ingresos de hasta $104,800, sean elegibles para los subsidios. El cálculo promedio en subsidios para una persona sería de al menos $578 al año y de al menos $2,313 al año para una familia de cuatro. Los montos finales del subsidio se basarán en un estudio de simulación actuarial que está llevando a cabo el Departamento de Banca y Seguros con el fin de maximizar el beneficio para las personas de Nueva Jersey. Los subsidios estatales darán a los asegurados existentes, que sean elegibles para subsidios, la flexibilidad de inscribirse en el mismo plan, pero con un costo de prima más bajo, o "comprar" un plan para el cual su costo compartido esperado a nivel del plan sea menor (por ejemplo, de un plan con un deducible de $3,500 a uno con un deducible de $1,500). Aproximadamente 316.000 consumidores compran cobertura médica en el Mercado individual. Nueva Jersey pasará de utilizar CuidadoDeSalud.gov en el Mercado Federal, a un Mercado estatal, que es Get Covered New Jersey, para el período de inscripción abierta que comienza el 1 de noviembre de 2020 y termina el 31 de enero de 2021. Los subsidios estatales solo están disponibles para los planes adquiridos en el Mercado que se ofrecerán además de los créditos fiscales que son disponibles a nivel federal para aquellos que alcanzan hasta el 400% del Nivel Federal de Pobreza. Las tarifas para 2021 en el Mercado individual aumentarán un promedio de 3.3 por ciento durante 2020. Las tarifas en el Mercado de pequeños empleadores aumentarán un promedio de 2.5 por ciento con respecto al año pasado. Los aumentos de tarifas en el Mercado individual se atribuyen en gran parte a la tendencia médica. Durante la emergencia de salud pública del COVID-19, las aseguradoras en 2020 vieron una reducción en los costos de reclamos médicos debido a que hubo una reducción en la utilización de servicios tales como el aplazamiento de cirugías electivas y otros servicios médicos. No está claro si estos servicios se recuperarán más adelante en 2020 y más allá hasta 2021, o tal vez nunca más sean utilizados por completo. Bajo la ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo, las aseguradoras están obligadas a utilizar el 80 por ciento o más de la prima para el pago de reclamos y devolver las primas en exceso a los asegurados. Una vez que la información de 2020 esté disponible para el próximo año, el departamento realizará un análisis y determinará si se deben reembolsos a los consumidores en función de todos los reclamos pagados en 2020. Para garantizar el cumplimiento de la ley estatal, el Departamento revisa las tasas de las tarifas enviadas por las compañías de seguros. Por ley, las presentaciones de tasas en el Mercado individual y de pequeños empleadores son informativas y no están sujetas a aprobación previa; sin embargo, el Departamento puede desaprobar cualquier presentación informativa en el caso que el Departamento determine que la presentación está incompleta y no cumple con las leyes pertinentes o que las tarifas son inadecuadas o injustamente discriminatorias. A continuación, se muestra el total de tarifas promedio por operador: Cambio de tasa del Mercado individual para 2021 Aseguradora AmeriHealth * 6.5% Horizon* 1.1% Oscar* 6.1% Oxford 10.4% Promedio 3.3% *Indica los productos que la compañía ofrecerá en el Mercado estatal de Get Covered New Jersey para el año del plan 2021. Solo los planes ofrecidos en Get Covered New Jersey tendrán acceso a los nuevos subsidios estatales. Cambio de tasa del Mercado para pequeños empleadores para 2021 Aseguradora AmeriHealth 8.7% Horizon 5.6% Oscar 11.2% Oxford -7.6% Promedio 2.5%