AM Craft adquiere 4 impresoras 3D FDM, siendo uno de los pedidos aeroespaciales más grandes hasta el momento

El proveedor de servicios Latvian busca utilizar la F900 para producir aplicaciones certificadas de interiores de aeronaves

MEXICO, September 7, 2020 / EINPresswire.com / -- Stratasys registró uno de sus pedidos aeroespaciales más grandes hasta el momento luego de que el proveedor de servicios Latvian AM Craft comprara cuatro sistemas F900 de Modelado de Deposición Fundida (FDM por sus siglas en inglés).El pedido representa una inversión de cientos de miles de dólares y completará una flota ya instalada de cuatro sistemas de impresión 3D Stratasys Fortus F450mc. En conjunto, ocho unidades de impresión 3D FDM estarán ubicadas en un sitio nuevo Riga y contribuirán a la producción de piezas impresas en 3D certificables para una gama de aplicaciones de interiores de aeronaves que van desde asientos, paneles y conductos, para los proveedores y las aerolíneas que conforman la base de clientes de AM Craft.La apertura del sitio Riga de AM Craft está programada para el cuarto trimestre del 2020, esta última inversión en impresión 3D la convierte en una de las empresas independientes más grandes de servicios de impresión 3D orientadas a la industria aeroespacial en Europa, el Medio Oriente y África. Aprovechando materiales como ULTEM 9085 de Stratasys, certificado para la certificación Airbus y utilizado para producir miles de piezas para la aeronave produce A350 XWB aircraft, y trabajando con la empresa de certificación Magnetic MRO, a través de una colaboración con la empresa hermana de AM Craft, Baltic 3D, el proveedor de servicios Latvian espera fabricar de manera aditiva un host de componentes aeroespaciales certificados.“En los últimos años hemos visto una creciente demanda de piezas de producción impresas en 3D entre los principales fabricantes de equipos originales para aeronaves”, comentó Jānis Jātnieks, co-fundadora y Directora General de AM Craft. “A pesar de que el COVID-19 ha sacudido a la industria en los últimos meses, observamos los esfuerzos para regresar al negocio remodelando aviones de pasajeros para envíos de carga, así como proyectos para incrementar las medidas de seguridad de los clientes y mejorar la experiencia de los usuarios a bordo, por ejemplo: ofreciendo estaciones de carga para los dispositivos móviles e infraestructura de Wi-Fi. En dichos casos la manufactura aditiva está más adelantada que los lentos y costosos métodos tradicionales”.Agregó, “Uno de los pilares fundamentales que nos permite convertir este caso de negocio en aplicaciones del mundo real es la tecnología de impresión 3D basada en FDM de Stratasys altamente repetible en conjunto con los materiales de grado aeroespacial como ULTEM 9085. Significativamente, esto nos da la capacidad de cumplir reglas y regulaciones estrictas en torno a la certificación que demandan el nivel más alto de repetibilidad y trazabilidad en cada pieza fabricada”.Para Stratasys, es otra validación de su oferta de impresión 3D FDM dentro del sector aeroespacial. La compañía de impresión 3D y Manufactura Aditiva considera esta sólida industria como uno de sus mercados verticales clave con compañías como Diehl Aviation, Boom Supersonic, Marshal Aerospace y Defence entre los usuarios que implementan la manufactura aditiva para aplicaciones interiores de aeronaves.“Así como la pandemia del COVID-19 ha hecho que el mundo reconsidere las estrategias de la cadena de abasto, AM ya iba un paso adelante”, comentó Yann Rageul, Director de Manufacturing Solutions de Stratasys. “La misma flexibilidad que ofrece la tecnología FDM de Stratasys y que permitió a los fabricantes del sector aeroespacial cambiar la marcha y producir rápidamente equipo de protección personal en respuesta a la escasez de las cadenas de abasto, es la que permite a aquellas empresas aeroespaciales avanzar en sus metas de personalización de cabinas. Tanto para la recuperación de la disrupción en las cadenas de abasto como para la personalización de cabinas se requiere una manufactura repetible, rentable y de volumen bajo, y eso es exactamente en lo que AM Craft ha invertido con Stratasys”.Acerca de StratasysPor casi 30 años, Stratasys Ltd. ha sido una fuerza determinante en la impresión 3D manufactura aditiva moldeando la manera en que las cosas son hechas. Con sede en Minneapolis, Minnesota y Rehovot, Israel, la compañía empodera a los clientes en los mercados verticales, incluyendo Aereoespacial, Automotriz, Cuidado de la Salud, Educación y Productos de Consumo, permitiendo nuevos planteamientos para el diseño y la manufactura. Las soluciones de Stratasys ofrecen libertad de diseño y flexibilidad de la manufactura al reducir el plazo de lanzamiento y disminuyendo los costos de desarrollo y a la vez, mejorando los productos y la comunicación. reconocimientos en tecnología y liderazgo. En línea se encuentra en www.stratasys.com http://blog.stratasys.com/ . Síganos en LinkedIn. Stratasys se reserva el derecho de utilizar cualquiera de las plataformas de redes sociales anteriores, incluidos los sitios web de la compañía, para compartir información material no público de conformidad con el reglamento. En la medida necesaria y ordenada por la ley aplicable, Stratasys también incluirá dicha información en sus presentaciones de divulgación pública. Stratasys, FDM, F900 y Nylon 12 FC son marcas comerciales registradas de Stratasys Ltd. y/o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños, y Stratasys no asume ninguna responsabilidad con respecto a la selección, el rendimiento o el uso de estos productos.