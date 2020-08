Is féidir iarratas a dhéanamh ar an Íocaíocht Mairteola Réidh ón lá inniu

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Dara Calleary T.D. inniu go bhfuil tús curtha leis an Íocaíocht Mairteola Réidh (BFP). Scéim deontais atá maoinithe ag an Státchiste aon uaire í seo faoi Chreat Sealadach Cúnaimh Stáit Covid19 a bhfuil maoiniú €50M ar an iomlán ag dul leis. Is é is aidhm le BFP tacaíocht a chur ar fáil d'fheirmeacha críochnaithe mairteola in Éirinn a raibh tionchar tubaisteach ag tionchair eacnamaíochta na géarchéime Covid-19 orthu.

Is éard a dúirt an tAire, "Féachtar leis an tacaíocht seo tacaíocht luachmhar ioncaim a chur ar fáil agus tionchar geilleagrach na géarchéime Covid-19 a mhaolú do na feirmeoirí a chríochnaigh eallaí i rith na tréimhse ón 1 Feabhra go dtí an 12 Meitheamh 2020. Is gníomhaíocht eacnamaíochta thábhachtach í feirmeoireacht mairteola a bhfuil éifeacht iolraitheora aici i bpobail thuaithe, mar sin, tá sé níos tábhachtaí anois ná mar a bhí riamh na pobail seo a choinneáil ag imeacht fad."

Dúirt sé chomh maith "Tá an scéim seo leagtha amach chun an próiseas iarratais a dhéanamh chomh héasca agus is inrochtana agus is féidir d'fheirmeoirí agus molaim d'aon fheirmeoir atá incháilithe le haghaidh íocaíochta iarratas a chur ar aghaidh gan mhoill."

Is féidir teacht ar Théarmaí agus ar Choinníollacha an chláir ar:

https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemesandpayments/bfp/

Ní mór iarratais a dhéanamh ar líne ar an tairseach Agfood.ie agus beifear ábalta iarratais a dhéanamh go dtí an 9 Meán Fómhair 2020.

