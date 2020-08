La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió un caso sobre violencia sexual en adolescentes en Bolivia

Brisa Liliana de Ángulo con su madre en la Caminata Por Las Víctimas de Violencia Sexual del 2018 en Cochabamba, Bolivia

NEW YORK, NEW YORK, USA, August 13, 2020 / EINPresswire.com / -- El día 7 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que refirió el caso de Brisa Liliana de Ángulo Lozada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte).Violada por un familiar adulto cuando tenía 16 años, Brisa tuvo que vivir tres juicios durante 10 años en Bolivia, pero no consiguió justicia en su país. En el 2010, ella presentó su caso ante la CIDH, que concluyó que el Estado de Bolivia había fallado en su deber de investigar y procesar su caso de manera adecuada, y al no hacerlo, violó los derechos humanos de Brisa.La experiencia de Brisa frente a al poder judicial es emblemática de las dificultades que enfrentan las adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en Bolivia. Con una de las tasas más altas de violencia sexual en America Latina, 70% de las mujeres en Bolivia afirman haber sufrido abuso fisico o sexual en sus vidas. Además de remedios individuales para Brisa, la Corte tiene la oportunidad de sentar precedentes legales para la región, que mejorarían el acceso a la justicia para jóvenes víctimas de violencia sexual..Bárbara Jiménez-Santiago, abogada de derechos humanos en Equality Now , una organización internacional feminista que promueve la igualdad legal, y miembro del equipo legal de Brisa, afirmó que este caso hará historia al ser la primera vez que una corte internacional habrá considerado el concepto legal de Estupro.“Estupro,” explica Jiménez-Santiago, “es una práctica discriminatoria que minimiza el reconocimiento del delito de violación contra niñas adolescentes. Estas leyes están arraigadas en la creencia misógina de que los hombres adultos son incapaces de resistir los modos “seductores” de las niñas adolescentes, y por lo tanto se les asigna menos culpa por sus crímenes. Equality Now ha identificado por lo menos 30 países en las Américas que tienen leyes de estupro.” Patricia Brañez, coordinadora de CLADEM Bolivia , señaló que el movimiento de mujeres en Bolivia ha luchado durante muchos años por la eliminación de la provisión de estupro en el código penal de Bolivia. Indicó que “Aunque llegamos muy cerca a la meta, el Código Penal enmendado no fue aprobado y la provisión de Estupro continúa vigente. Hoy reiteramos nuestra demanda por su revocación.”Para Brisa el caso siempre ha representado más de lo que a ella le pasó. Dice que “el referido de mi caso a la Corte Interamericana abre posibilidades para cambios específicos y concretos en el sistema de justicia. Esto mejorará el acceso a la justicia para miles de sobrevivientes de violencia sexual, ademas de poner fin a la cultura de avergonzar y culpar a la víctima que existe actualmente en Bolivia.”La Coalición Contra la Violencia Sexual en Bolivia - compuesta de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE); la Breeze of Hope Foundation; Equality Now; la Fundación Familias Saludables (FAMISAL); La Red de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Volencia Sexual (Red COVISE); el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres de Bolivia (CLADEM Bolivia); y la Coordinadora de la Mujer - reaccionó diciendo: “Celebramos este gran paso hacia obtener justicia para Brisa y todas las mujeres, niñas y adolescentes en Bolivia. La cultura de incesto, en que hombres adultos ejercen control de manera violenta y coactivo sobre miembros de su familia, no se tolerará.”Para los jóvenes activistas de la Red Departamental de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Violencia Sexual, el referido a la mayor Corte en la región representa un triunfo de su activismo colectivo y su perseverancia. Dijo el grupo: “El caso de Brisa habla por muchas de nosotras desde el mensaje que transmite: mi lucha es tu lucha; hoy hablo por ti mientras sanes y cobres fuerzas, porque mañana sé que lo harás tú, serás la voz de los que después de ti podrán hablar.”En el informe de Fondo la CIDH realizó recomendaciones al Estado de Bolivia, las cuales luego de proveer tiempo para cumplirlas, determinó que no cumplió, refiriendo el caso a la Corte. Incluimos un resumen de las recomendaciones:1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial.2. Disponer las medidas de atención en salud necesarias para la rehabilitación de Brisa De Angulo Lozada, de ser su voluntad y de manera concertada.3. Continuar la investigación y proceso penal de manera diligente, con perspectiva de género y niñez y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos de forma completa, y determinar las posibles responsabilidades con sus correspondientes sanciones. Además, el Estado deberá iniciar de oficio una investigación sobre la actuación de los funcionarios tanto médicos como de otra índole, que cometieron directamente o contribuyeron a la materialización de las violaciones declaradas en el informe.4. Disponer de medidas de no repetición que incluyan la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para asegurar la debida capacitación a los y las funcionarios y funcionarias que entran en contacto con denuncias de violencia sexual en perjuicio de niñas y adolescentes, su investigación y enjuicamiento.Tras el referido del caso, la Corte revisará la documentación y al admitir el caso, comenzará el proceso de litigio por escrito. Posteriormente, se espera que la primera audiencia tenga lugar durante la segunda mitad del 2021, y una decisión final durante el 2022.