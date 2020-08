NJDOBI aconseja a propietarios de viviendas sobre cómo presentar reclamos de seguro de vivienda por daños relacionados con la tormenta tropical Isaias

TRENTON — El Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, emitió hoy recomendaciones para los propietarios de viviendas sobre cómo presentar un reclamo del seguro de vivienda por daños relacionados con las tormentas. El departamento además proporcionó información sobre seguros contra inundaciones para los residentes afectados por la reciente tormenta tropical. Las recomendaciones vienen a medida que se acerca la temporada alta de tormentas tropicales y huracanes. “La tormenta tropical Isaías dejó a su paso mucho daño y destrucción en todo el estado. Los propietarios de viviendas que hayan sufrido daños en su hogar a causa de la tormenta pueden presentar un reclamo ante la compañía que asegura su vivienda. También queremos que los propietarios sepan que, si tienen un problema o inquietud relacionada con su reclamo de seguro, pueden comunicarse con el departamento”, dijo la comisionada Marlene Caride. El seguro de vivienda protege de daños a su hogar tales como las estructuras que no están unidas a la casa como los garajes separados, las cercas, los almacenamiento separados, como también la propiedad personal como los muebles. Las pólizas de seguro de viviendas excluyen los daños causados por agua ​como resultado de las inundaciones. La póliza de seguro de inquilinos también excluye la cobertura de daños causados por las inundaciones. Solo el seguro contra inundaciones cubre la vivienda y los bienes personales del consumidor al momento de una inundación. Los consumidores pueden comprar una póliza de seguro contra inundaciones del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones; un programa federal que es el principal proveedor de seguros contra inundaciones para propietarios de viviendas. El seguro privado contra inundaciones también es una opción. Los huracanes traen peligro a las comunidades costeras y las áreas del interior de Nueva Jersey. Una tormenta que no alcanza la fuerza de un huracán aún puede causar grandes daños. La actividad más elevada de huracanes y tormentas tropicales en Nueva Jersey se extiende desde mediados de agosto hasta finales de octubre. La temporada de huracanes inicia desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Cómo presentar un reclamo de seguro de viviendas Llame a su agente o compañía de seguros. Para reportar una pérdida llame a su agente o aseguradora lo antes posible. Antes de hacer la llamada, asegúrese de tener a la mano su número de póliza junto con cualquier otra información que pueda ser relevante, y tenga papel y bolígrafo a la mano para registrar el número de reclamo, información de contacto del representante a quien presentó su reclamo y cualquier otra información importante sobre su reclamo. Asegúrese de preguntar a su agente o compañía de seguros qué documentación deberá proporcionarles. Si tiene alguna pregunta, su agente o compañía de seguros lo ayudará. Realice las reparaciones necesarias. En el caso de que su propiedad haya sufrido daños, es importante hacer las reparaciones necesarias de forma temporal para proteger su vivienda de más daños y más pérdidas. Por ejemplo, las ventanas que están afectadas deben cercarlas para protegerte de vandalismo y el clima. Asegúrate de guardar todos los recibos para presentarlos junto con su reclamo. Trabaje con el tasador de reclamos. Su compañía de seguros le asignará un tasador de reclamos para inspeccionar los daños y determinar la cobertura. Usted debe cooperar con el tasador y mantener apuntes sobre las conversaciones relacionadas con su reclamo. La compañía de seguro debe proporcionarle una copia del cálculo de los daños y en el caso que usted solicite, la compañía proporcionarle el nombre de un contratista que hará el trabajo al precio evaluado. No es necesario que usted utilice al contratista recomendado por la compañía. Si la totalidad o parte de la pérdida no está cubierta, la compañía debe explicar cómo se excluyó la cobertura de su póliza. Resolviendo disputas. En caso de que usted y la compañía de seguros no llegan a un acuerdo, primero intente resolver sus problemas con la compañía. A veces ayuda que su contratista hable directamente con el tasador de reclamos. En caso de que no pueda resolver la disputa con su compañía de seguros, tenga en cuenta que puede: Comunicarse con la línea directa para el consumidor del Departamento llamando al 1-800-446-7467 (de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm EST), o visite la página de internet del Departamento y haga clic en asistencia al consumidor - consultas / quejas, en www.dobi.nj.gov Aprenda sobre el seguro contra inundaciones Los seguros contra inundaciones no componen la lista de la mayoría de las pólizas de seguros para viviendas, como tampoco forman parte de las pólizas de los propietarios de condominios e inquilinos. Los consumidores pueden comprar un seguro contra inundaciones del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) o por medio de una aseguradora que ofrece seguros contra inundaciones privado. Los consumidores deben tener en cuenta de que los seguros contra inundaciones no entran en vigor hasta después de los 30 días de haber comprado la póliza. Por lo que se recomienda a las personas que quieran comprar un seguro contra inundaciones para esta temporada contactar inmediatamente a un agente aprobado de seguros contra inundaciones y no esperar a que se aproxime otra tormenta. Para más información sobre seguros contra inundaciones por medio del NFIP visite la página en internet en español de www.floodsmart.gov. Las personas interesadas en comprar un seguro contra inundaciones privado en Nueva Jersey pueden empezar consultando con la lista de compañías de seguro privado contra inundaciones del departamento. Para más información visite: Para aprender más sobre cobertura de seguro de vivienda Para aprender más sobre cobertura de seguro de inquilinos Para aprender más sobre el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones Para aprender más sobre la preparación de emergencia en Nueva Jersey