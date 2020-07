€1.2 milliún bronnta i ndeontais ar 93 tionscadal ag Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh EMFF

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Dara Calleary T.D., go bhfuil luach €1.2 milliún i ndeontais bronnta ar 93 grúpa pobail áitiúla agus micrithionscadail ag sé cinn den seacht nGrúpa Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh atá bunaithe faoi Chlár Oibríochta Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh na Roinne. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar na deontais.

Dúirt an tAire Calleary fad is a bhí sé ag fógairt na chéad trainse de dheontais atá bronnta don bhliain 2020, "Tá Scéim FLAG , a thagann faoi Chlár Forbartha Bia Mara EMMF mo Roinne ar leith de bharr gurb iad daoine a dhéanann ionadaíocht ar phobail traidisiúnta iascaireachta s'againne a dhéanann cinneadh i ndáil le maoiniú a bhronnadh agus ar an mbealach sin, faigheann go leor grúpaí agus imeachtaí forbartha pobail inár gcuid pobail iascaireachta maoiniú áitiúil a bhfuil géarghá leis, chomh maith le maoiniú forbartha tábhachtach a chur ar fáil do mhicrithionscadail a bhfuil baint acu le hiascaigh agus cúrsaí dobharshaothraithe, turasóireacht muirí agus gníomhaíochtaí fóillíochta mara. Rud amháin a cheanglaíonn na tionscadail seo uilig le chéile is ea an méid a chuireann siad le geilleagar agus le forbairt shóisialta na bpobal traidisiúnta iascaireacht, agus is lena haghaidh sin atá scéim FLAG ann.

Dúirt an tAire Calleary chomh maith, "Níl Scéim Flag ar bun ach le cúpla bliain agus tá sí ag dul ó neart go neart a bhuíochas don leithroinnt €12 milliún a chuireann Clár EMFF mo Roinne ar fáil. Is léiriú é sin, ní hamháin ar an éileamh atá ann le haghaidh maoiniú forbartha áitiúil den chineál sin, ach ar an obair chrua atá déanta ag daoine deonacha sa cheantar le boird a chur le chéile i ngach ceann dár seacht FLAG.

Tá sonraí na scéime FLAG agus conas iarratas a dhéanamh uirthi le fáil ag www.bim.ie/schemes/

Nótaí d'Eagarthóirí

Seoladh Clár Oibríochta EMFF i mí Eanáir 2016. Cuirtear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, dobharshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. An Státchiste agus an tAontas Eorpach a mhaoiníonn an Clár eatarthu.

Is straitéis forbartha do phobail le cósta í FLAG, an Bhuíon Gníomhaíochta Limistéir Áitiúil Iascaigh (2014 – 2020) a bhfuil ciste €12 milliún ar fáil le dáileadh ar 7 bpobal ainmnithe le cósta na hÉireann. Is iad na 7 réigiún FLAG - Deisceart, (Corcaigh), Iardheisceart (Ciarraí, Luimneach), Oirdheisceart (Port Láirge, Loch Garman, Cill Mhantáin), Iarthar (Gaillimh, An Clár), Iarthuaisceart (Maigh Eo, Sligeach, Liatroim), Tuaisceart (Dún na nGall) agus Oirthuaisceart (Baile Átha Cliath, Lú, An Mhí).

Cuidíonn Bord Iascaigh Mhara (BIM), an Ghníomhaireacht Forbartha Bia Mara, le grúpaí FLAG an scéim seo a sheachadadh trí thacaíocht a riaradh trí dheontais i gcabhair, oiliúint agus éascú i measc an phobail. Tá comhordaitheoirí FLAG ar fáil i ngach réigiún.

Seo a leanas mar a dámhadh na deontais:

FLAG Líon na dtionscadal Infheistíocht Iomlán Deontais a Dámhadh Iarthuaisceart 15 €469,956 €229,332 Deisceart 11 €370,998 €200,465 Oirdheisceart 11 €395,837 €200,398 Iardheisceart 14 €316,175 €158,424 Iarthar 6 €477,193 €237,641 Tuaisceart 36 €287,430 €203,777 IOMLÁN 93 €2,317,592 €1,230,040

Tá sonraí ar na deontais aonair go léir a bronnadh leagtha amach thíos maidir le gach ceann den sé FLAG.

Iarratasóir Teideal an Tionscadail Ráta Tacaíochta % Infheistíocht Deontas Féile Ceoil Tíre Árainn Mhór Féile 80 €2,500.00 €2,000.00 Ionad Pobail Ard an Rátha Díon Ionad Pobail Ard an Rátha a uasghrádú 80 €4,900.00 €3,920.00 Féile Siúil Ard an Rátha Féile 80 €2,500.00 €2,000.00 Cumann Gailf an Chaisleáin Nua Buffet Bia Mara Gailf Iascairí na hÉireann 80 €2,500.00 €2,000.00 Gréasán Meán Pobail Inis Eoghain (ICMN) Croí na Farraige/Heart of the Sea - Tionscadal Oidhreachta Muirí Meán Digiteach & Clár Faisnéise Teilifíse 80 €12,250.00 €9,800.00 Inishowen Maritime Heritage Co Feabhas a chur ar an spás taispeántais 80 €5,670.00 €4,536.00 Awake Tourism Ardán don Ionad Oidhreachta 80 €10,251.00 €8,200.80 Hugh Boyle Péintéir agus Maisitheoir Trealamh 40 €4,800.00 €1,920.00 Forest View Lodges Forest View Lodges 40 €16,500.00 €6,600.00 Malin Head Community Association Ltd Mapa Turasóirí do Cheantar Chionn Mhálanna 80 €1,961.85 €1,569.48 Carrigart Development Association Tionscadal Timpeallachta & Turasóireachta Carrigart Development Association 80 €2,089.77 €1,671.82 Scoil Mhuire Bun Cranncha Ionad Seoltóireachta Scoil Mhuire 80 €10,416.24 €8,332.99 Comharchumann Iascairí Chionn Mhálanna Trealamh Doirse Rolláin 60 €8,142.00 €4,885.20 Inver Community Centre Company Limited by Guarantee Ionad Pobail Inbhir - Feabhas a chur ar Shócmhainn Pobail atá ann 80 €4,995.64 €3,996.51 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Athnuachan ar chóras séarachais ag an Chrannóg 80 €11,200.00 €8,960.00 Comharchumann na nOileán Beag Féile Ghabhla 2020 80 €2,500.00 €2,000.00 Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR Leabhrán Eolais do Thurasóirí 80 €1,992.00 €1,593.60 Kilcar Kayaks Trealamh agus Oiliúint 80 €19,122.00 €15,297.60 Coiste Halla Paróiste Clár Athnuachana Fuinnimh 80 €2,814.00 €2,251.20 Forbairt Dhún Lúiche Ionad Pobail Dhún Lúiche & Féile an Earagail 80 €4,892.93 €3,914.34 Forbairt Dhún Lúiche Féile an Earagail 80 €2,500.00 €2,000.00 Céadfhreagróirí Cairdiacha na nGleanntach Trealamh Traenála/Tarrthála a Cheannach 80 €18,719.61 €14,975.68 Donegal Dragons Bád Sábháilteachta Donegal Dragons 80 €16,500.00 €13,200.00 Cumann Staire agus Seanchais na nOileán Limistéar Picnice Ghabhla 80 €2,300.01 €1,840.00 JK Engineering Gineadóir atá Éifeachtach ó thaobh na Timpeallachta agus Plasma 50 €12,960.00 €6,480.00 Oidhreacht Thoraí (Coiste Eagrúcháin Fhéile Peile Thoraí) Féile Peile Oileán Thoraí 80 €2,500.00 €2,000.00 Gréasán Mná Dhún na nGall i mbun Gnó Croíscileanna gnó do mhná i mbun gnó 80 €2,500.00 €2,000.00 Foresters Community Hall Ltd CLG Cistin a chur isteach 80 €21,460.00 €17,168.00 Oideachas Lasmuigh Ghabhla Inneall Transaim do Bhád Sábháilteachta 50 €10,440.00 €5,220.00 Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Plean Gnó do Thogra Turasóireachta ag Teach Mhuiris, Cnoc Fola 80 €18,000.00 €14,400.00 18ú Gasóga Mara Ché Bhun an Phobail Dhún na nGall Bád cumhachta RYA Leibhéal 1 & 2, Traenáil Tarrthála Sábháilteachta Bunúsach RYA, Sail T RYA 80 €4,800.00 €3,840.00 Áislann Chill Chartha Café Riverside, An Áislann 80 €12,756.00 €10,204.80 Uachtar Reoite Bhun Glas Uachtar Reoite Bhun Glas 40 €22,497.00 €8,998.80 Comharchumann Thoraí Teo Féile Soilse Thoraí 2020 80 €2,500.00 €2,000.00 Comharchumann Thoraí Teo Oíche Fhéile Eoin - Féile Bia Mara Thoraí 2020 80 €2,500.00 €2,000.00 Teach Bhillie Féile Ceoil Ghort a Choirce 80 €2,500.00 €2,000.00 Iomlán €287,430.05 €203,776.82

Iarratasóir Teideal an Tionscadail Ráta Costas Iomlán Cúnamh Deontais Blue Water Fishing Innill a chur in áit na gceanna atá ann don árthach slatiascaireachta Blue Water 50 €92,288.00 €46,144.00 Cruzco Adventure Limited trading as West Coast Aqua Park West Coast Adventures 50 €200,000.00 €100,000.00 Killary Adventure Company Áiseanna a uasghrádú, trealamh nua agus forbairt ghnó 50 €100,850.00 €50,425.00 Misunderstood Heron Misunderstood Heron Food Truck Experience 50 €52,500.00 €26,250.00 Aster Environmental Consultants Ltd APP Shlí an Atlantaigh Fhiáin - an dúlra ar an imeall a thaisceadh 40 €9,555.00 €3,822.00 Connemara Smokehouse An láithreán gréasáin a fhorbairt & margaíocht Dhigiteach 50 €22,000.00 €11,000.00 Iomlán €477,193.00 €237,641.00

Iarratasóir Teideal an Tionscadail Ráta Costas Iomlán Cúnamh Deontais Marine Cable Services Ltd Oiliúint maidir le Marthanas ar an bhfarraige, garchabhair, oiliúint theileascópach/forcardaitheora 50 €8,270.00 €4,135.00 Seirbhísí Cábla Teoranta T/A Marine Cable Services Ltd Trealamh MSC a fháil 50 €55,968.03 €27,984.02 Galway Outdoor Education Centre Ltd Forbairt ar Ionad Achill Surf 50 €191,288.00 €95,644.00 Clew Bay Garden Trail Clew Bay Garden Trail 80 €3,898.00 €3,118.40 Horse Back West Horse Back West 40 €25,777.00 €10,310.80 Wild Atlantic Way Farm Wild Atlantic Way Farm 40 €50,646.00 €20,258.40 Salann Mara Acla Teo t/a Achill Island Sea Salt Deataitheoir intí a cheannach agus athrú a dhéanamh ar an limistéar ina bhfuil an deataitheor reatha 50 €11,815.00 €5,907.50 Clare Island Whiskey Ltd Clare Island Whiskey Céim 2 - Brandáil / Margaíocht / Pointe Díolacháin 50 €31,342.00 €15,671.00 Sligo Bay SUP Cláir sheaschéaslóireachta nua 50 €5,500.00 €2,750.00 Declan Lavelle Aonad cuisnithe nua a cheannach chun na háiseanna atá cheana a uasghrádú 60 €5,000.00 €3,000.00 Gerry Hassett agus Kieran Connaghan An tAonad Reoiteora ag Cé Purteen, An Caol, Acaill a mhéadú 60 €3,254.67 €1,952.80 Peadar Cawley PC Marine Welding & Fabrication Services 50 €8,525.82 €4,262.91 Wild West Sailing Wild West Sailing - Trealamh Sábháilteachta 50 €2,433.00 €1,216.50 Blackshell Ltd Tionscadal chun Monarcha Bithpholaiméire Cniotála Líontán a Shocrú Suas 50 €59,000.00 €29,500.00 Martin the Shore Stalla Éisc a Uasghrádú 50 €7,241.46 €3,620.73 Iomlán €469,958.98 €229,332.06

Iarratasóir Teideal an Tionscadail Ráta Costas Iomlán Cúnamh Deontais Dursey Ferry Ltd Turais Báid 50 €36,334.00 €18,167.00 Kieran O'Sullivan Bait Store Siopa Baoite & Cuisniúchán 50 €3,462.00 €1,731.00 Cé Bhaile Choitín (Údarás Calafoirt: Comhairle Chontae Chorcaí) Boscaí éisc inslithe a chur ar fáil d'iascairí na háite 100 €4,950.00 €4,950.00 Ger Coughlan Iascaire Feidhmiú ar líne 40 €657.00 €262.80 Fish Seafood Deli Ltd t/a The Fresh Fish Deli Cur leis an nGnó 50 €94,497.29 €47,248.65 Bantry Bay Boat Hire Limited Bantry Bay Boat Hire Limited 50 €991.00 €991.00 The Lobsters Tale The Lobsters Tale 50 €10,166.15 €5,083.08 Ballycotton Seafood Siopa Miondíola a Fheistiú & Táirgí Bia Mara ó Lámh an Cheardaí a Fhorbairt 50 €122,156.00 €61,078.00 Myross Rowing Club Seid chun Bád Sábháilteachta agus Báid a Stóráil 80 €40,204.19 €32,163.36 Owen Martin O'Sullivan West Coast Fish and Chips 50 €45,995.00 €22,997.50 Le Jusant Ltd Seomra Reoiteora chun cloicheáin a reodh ar an bhfarraige a stóráil ar tír 50 €11,585.00 €5,792.50 Iomlán €370,997.63 €200,464.89

Iarratasóir Teideal an Tionscadail Ráta Costas Iomlán Cúnamh Deontais The Waterford Motor Boat & Yacht Club Saoráidí leithris a uasghrádú d'úsáideoirí na muiríne 80 €20,460.09 €16,368.07 Comhairle Chontae Chill Mhantáin Suirbhé Slatiascaireachta ar Iascaireacht Bád Báite Cósta Thoir na hÉireann 70 €9,000.00 €6,300.00 Blue Mind Dunmore - SUP agus Ióga Blue Mind Dunmore - SUP agus Ióga 50 €16,205.59 €8,102.80 Caisleán Bhaile an tSigínigh Caisleán Bhaile an tSigínigh a Athchóiriú 40 €115,734.00 €46,293.60 Helen Mason Art Láithreán Gréasáin, Bainistiú Meán Sóisialta agus Taispeántas Helen Mason Art 50 €7,792.50 €3,896.25 Bunmahon Surf School Áitreabh nua do Scoil Surfála Bhun Machan 50 €17,342.80 €8,671.40 The Jolly Roger Smokehouse The Jolly Roger Smokehouse 50 €13,104.76 €6,552.38 Ealga C. Fishing Ltd Gnó agus Trealamh a Uasghrádú 50 €157,389.00 €78,694.50 Hook Rural Tourism Turais Báid chun Turasóireacht Mhara a chur chun cinn 80 €4,725.00 €3,780.00 Hook Rural Tourism Ltd Gníomhú Branda Hook Rural Tourism 80 €15,660.00 €12,528.00 The Irish Experience Plean Forbartha Turasóireachta The Irish Experience 50 €18,422.90 €9,211.45 Iomlán €395,836.64 €200,398.45

Iarratasóir Teideal an Tionscadail Ráta Costas Iomlán Cúnamh Deontais John Fitzgerald Tionscadal Sceana Feamainne & Láimhíní spúnóige 50 €1,789.00 €894.50 Mara Beo Teo Uisceadán Dingleworld Clár For-rochtana Oideachais Mhara 50 €20,047.00 €10,023.50 The Boathouse Cromane Cur chun cinn agus Trealamh 50 €10,564.49 €5,282.25 Dingle Sea Salt Co. / Salann Mara an Daingin Luach a chur le hiascaigh agus táirgí a bhaineann le cúrsaí dobharshaothraithe 50 €21,947.76 €10,973.88 Cumann Rámhaíochta Thrá Lí Cumann Rámhaíochta Thrá Lí 50 €10,000.00 €5,000.00 Skellig Michael Cruises Ltd Turais báid Éiceolaíochta Fiadhúlra chun Oileán na gCánóg, Aillte Chiarraí agus an cábla Trasatlantach a fheiceáil 30 €65,000.00 €19,500.00 Dingle Oceanworld Aquarium Oideachas aigéin idirghníomhach agus fíorúil 50 €13,444.00 €6,722.00 The Star Marina Ltd t/a Star Outdoors Bád sábháilteachta agus páirc uisce 35 €25,220.00 €9,037.50 Tehan Partners Teiliompróir a Cheannach chun tacú le feidhmíocht iascaigh mheasctha 40 €61,500.00 €24,600.00 Coiste Forbartha na Sceilge CLG Cé na Reanna a fhorbairt 80 €60,000.00 €48,000.00 Bailte Slachtmhara Neidín ECOTELLY – Uisceadán Fíorúil, Fiadhúlra Muirí Chuan Neidín - Ealaíon Poiblí 80 €7,796.63 €6,237.30 Cumann Rámhaíochta Callinafercy Bád Saighne a Athchóiriú 50 €9,792.00 €4,896.00 Maharees Conservation Association CLG Staidéar Logainmneacha ar an Machaire 80 €8,235.00 €6,588.00 Irish Elasmobranch Group Leabhrán ar Shiorcanna agus Roic na hÉireann 80 €840.00 €672.00 Iomlán €316,175.88 €158,426.93

Móriomlán €2,317,592.18 €1,230,040.13

