Press Conf: Sri Lanka Election : Rudrakumaran Prime Minister, Transnational Govt of Tamil Eelam - July 23, 6 pm SL time

Visuvanathan Rudrakumaran

When :July 23, 2020 (Thursday); Time : 6:00 pm (Sri Lanka time); where : via ZOOM Webminar

COLOMBO, SRI LANKA, July 22, 2020 / EINPresswire.com / -- Press Conference: Sri Lanka Election - By: Rudrakumaran Prime Minister Transnational Govt of Tamil Eelam (TGTE)

When: July 23, 2020 (Thursday)
Time: 6:00 pm (Sri Lanka time)
Where: via ZOOM Webminar
Webinar ID: 847 3734 4524
Passcode: 750414

You are invited to a Press conference via Zoom webinar Organised by Transnational Tamils Media Cercle.

The Prime Minister of the Transnational Government of Tamil Eelam Mr. Visuvanathan Rudrakumaran will address about Sri Lanka Election - Tamil Nation - Yes to Referendum People's Movement and the importance of referring Sri Lanka to the International Criminal Court (ICC) and answer questions. He will join from New York.

ஊடக மாநாட்டுக்கான அழைப்பு
பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன் - நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்
நாள் : யூலை 23, வியாழக்கிழமை - நேரம் : மாலை 6 மணி ( சிறிலங்கா நேரம்)

ஊடக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் !

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன் அவர்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் ZOOM Webminar வழியிலான ஊடகவியலாளர்களுடானான சந்திப்பொன்றினை நாடுகடந்த தமிழர் ஊடக வட்டம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

சிறிலங்காவின் தேர்தல், தமிழர் தேசத்தின் நிலைப்பாடு, பொதுவாக்கெடுப்புக்கான மக்கள் இயக்கம் என சமகால விடயங்கள் தொடர்பில் கருத்துரையினை அவர் வழங்க இருப்பதோடு, ஊடகர்களின் கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க இருக்கின்றார்.

இதில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள ஊடக பெருமக்களை அழைக்கின்றோம்.

அழைப்பு : நாடுகடந்த தமிழர் ஊடக வட்டம்
Phone: 00 33 7 55 16 83 41