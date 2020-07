Task Force Releases Recommendations for Safe and Secure Fall Elections in Rhode Island

PROVIDENCE, RI – Thursday, an elections task force consisting of state and local elections officials and members of the public released a series of recommendations to ensure that Rhode Island voters can cast their ballots in a safe and secure manner this fall.

Co-chaired by Secretary of State Nellie M. Gorbea and Board of Elections Chairwoman Diane C. Mederos, the Elections 2020 Task Force discussed potential solutions for several challenges facing elections officials during the COVID-19 pandemic.

"Our job as election officials is to ensure that Rhode Islanders can express their constitutional right to vote during this pandemic," said Secretary Gorbea. "In order to do this, I am reaching out to the General Assembly and Governor Gina Raimondo with actions we need to take so that Rhode Islanders are able to vote and stay healthy in one the most important elections of our lifetimes."

"The Board of Elections is working on a thoughtful and proactive strategy to ensure that voters in the September Primary and the November General Election are safe and feel confident in the security of their vote," said Chairwoman Mederos. "With representatives of many different government entities, public interest groups and citizens at large participating in the 2020 Presidential Primary Election Task Force, a variety of points of view have been brought to light which should be considered when planning for the upcoming elections. Cooperation is essential and I believe we are all in agreement that we need to work together for the best result."

The Elections 2020 Task Force held discussions during two public meetings with public comment periods, resulting in Thursday's proposals. Both complete task force meetings can be viewed on the Rhode Island Department of State's Facebook page.

Recommendations from the task force for the 2020 election cycle in Rhode Island include: • Centralizing the processing of mail ballot applications • Sending all active registered voters a mail ballot application for the November 3 General Election with postage pre-paid envelopes • Sending all active voters a postcard outlining voting options for the September 8 Primary Election • Eliminating the witness or notary requirement for mail ballots • Implementing 20 days of early in-person voting • Purchasing secure mail ballot drop boxes for all communities • Allowing mail ballots postmarked by Election Day to be accepted • Improving access to mail ballots for voters with disabilities • Consolidating polling places • Expanding poll worker recruitment • Implementing signature verification equipment at the Board of Elections • Improving voter education materials

Elections officials from the Department of State, Board of Elections and local boards of canvassers will now focus on implementing changes that fall under their purview. Several recommendations would require action at the legislative or executive level.

###

El Grupo de Trabajo Electoral Publica Recomendaciones para Elecciones Seguras del Otoño

PROVIDENCE, RI - Hoy el grupo de trabajo electoral formado por funcionarios electorales estatales, locales y miembros del público publicó una serie de recomendaciones para asegurar que los votantes de Rhode Island puedan emitir sus votos de manera segura este otoño. Codirigido por la Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea y la presidente de la Junta Estatal de Elecciones Electoral Diane C. Mederos, el grupo de trabajo electoral de 2020 presentó soluciones potenciales para varios retos a los que se enfrentan los funcionarios electorales durante la pandemia de COVID-19.

"Nuestro trabajo como funcionarios electorales es asegurar que los habitantes de Rhode Island puedan expresar su derecho constitucional de votar durante esta pandemia", dijo la Secretaria Gorbea. "Para lograrlo, me estoy dirigiendo a la Asamblea General y a la Gobernadora Gina Raimondo con las medidas que debemos tomar para que los habitantes de Rhode Island puedan votar y mantenerse sanos en una de las elecciones más importantes de nuestras vidas".

"La Junta Estatal de Elecciones está trabajando en una estrategia proactiva y meditada para asegurar que los votantes de las primarias de septiembre y la elección general de noviembre estén seguros y se sientan confiados en la seguridad de su voto", dijo la presidente Mederos. "Con la participación de representantes de diferentes entidades gubernamentales, grupos de interés público y habitantes en general en el grupo de trabajo electoral sobre las elecciones primarias presidenciales de 2020, una variedad de puntos de vista han sido expuestos que deben ser considerados cuando se planifiquen las próximas elecciones. La cooperación es esencial y creo que todos estamos de acuerdo en que debemos trabajar juntos para obtener el mejor resultado".

El Grupo de Trabajo sobre las elecciones de 2020 mantuvo debates durante dos reuniones públicas con períodos para comentarios públicos, que dieron lugar a las propuestas presentadas hoy. La reunión completa del grupo de trabajo de hoy se puede ver en la página de Facebook del Departamento de Estado de Rhode Island.

• Las recomendaciones del grupo de trabajo para el ciclo electoral de 2020 en Rhode Island incluyen: • Centralizar el procesamiento de las solicitudes de votación por correo • Enviarles a todos los votantes registrados activos una solicitud de votación por correo para la elección general del 3 de noviembre con sobres con franqueo pagado • Enviarles a todos los votantes activos una tarjeta postal con las opciones de votación para las elecciones primarias del 8 de septiembre • Eliminar el requisito de los testigos o del notario público para las papeletas de votación por correo • Implementar 20 días de votación anticipada en persona • La compra de buzones seguros de votación por correo para todas las comunidades • Permitir que se acepten las papeletas de votación por correo con matasellos del día de las elecciones • Mejorar el acceso a las papeletas de votación por correo para los votantes con discapacidades • La consolidación de los lugares de votación • La ampliación del reclutamiento de trabajadores electorales • La implementación de equipo de verificación de firmas en la Junta Estatal de Elecciones • Mejorar los materiales de educación electoral para los votantes

Los funcionarios electorales del Departamento de Estado, la Junta Estatal de Elecciones y las juntas locales de elecciones se ocuparán ahora de implementar los cambios correspondientes que son de su competencia. Varias recomendaciones requerirán medidas a nivel legislativo o ejecutivo.

###