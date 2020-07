Infheistíocht €3.4 milliún in 15 d'fhiontair dhobharshaothraithe fógartha ag Cowen

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Barry Cowen T.D., inniu infheistíocht nua €3.4 milliún i 15 fhiontar dobharshaothraithe, le Clár Oibríochta an Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh na Roinne faoina gcuirtear deontais €1,282,277 ar fáil.

Dúirt an tAire Cowen, "Tá áthas orm €3.4 milliún d'infheistíocht a cheadú in 15 fhiontar dobharshaothraithe le €1.3 milliún i dtacaíocht ó Chlár EMFF mo Roinne. Tá na hinfheistíochtaí is déanaí seo dírithe ar bhorradh a chur faoi tháirgeacht ag láithreáin oisrí, diúilicíní agus bradán ar fud an chósta. Is ábhar dóchais é an muinín leanúnach sa todhchaí atá ag na fiontair dhobhshaothraithe uaillmhianacha seo a fheiceáil. Cé gur raibh na míonna beaga seo dúshlánach do go leor gnóthaí dobharshaothraithe, is í an treocht ghinearálta ná go bhfuil éileamh dár dtáirgí bia mara ag méadú ar fud an domhain."

Mar SMEnna, fuair an chuid is mó de ghnóthaí dobharshaothraithe deontais le haghaidh 40% de chostas a n-infheistíochtaí, fuair fiontar amháin nach raibh ina SME 30%, fuair iontrálaí nua san earnáil 50% agus fuair infheistíocht amháin i ndeimhniú orgánach 50% chomh maith. Tá na deontais cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag an Aontas Eorpach agus faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha.

Nóta d'Eagarthóirí:

Ghlac an Coimisiúin Eorpach le Clár Oibríochta EMFF 2014-2020 na hÉireann i mí na Nollag 2015 agus sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara a bhí ann ag an am é i mí Eanáir 2016. Cuirtear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, dobharshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar an gClár.

Tá dhá scéim tacaíochta ar fáil don earnáil dobharshaothraithe d'fhonn cuidiú leo spriocanna an Phlean Straitéisigh Náisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe an Dobharshaothraithe a bhaint amach. Féachtar leis an bplean an méid a tháirgtear go hinbhuanaithe a mhéadú 45,000 tonna. Tacaíonn an Scéim um Dhobharshaothrú Inbhuanaithe le hinfheistíocht caipitil arna déanamh ag fiontair dobharshaothraithe cheadúnaithe d'fhonn táirgiúlacht a fhorás go hinbhuanaithe agus an tionchar atá ag an dobharshaothrú ar an timpeallacht a laghdú. Cuireann an Scéim um Thairseach Feasa an nuálaíocht, forbairt teicneolaíochta agus bainistiú galar san earnáil dobharshaothraithe chun cinn agus cuireann tacaíocht ar fáil ina leith.

Deontais ceadaithe - An Scéim um Dhobharshaothrú Inbhuanaithe

Tairbhí Áit Tionscadal Infheistíocht Iomlán Deontas EMFF Ráta Derrylea Holdings Gaillimh Deimhniú Orgánach ar Bhradán Feirme an Atlantaigh €7,500 €3,750 50% Sliogéisc Inisheane Teoranta Dún na nGall Acmhainneacht i ndáil le táirgeadh síolta €28,723 €11,489 40% Feirm Farraige Oileán Chliara Teoranta Dún na nGall Céim 3: Frámaí greille a shuiteáil agus Bád oibre Dobharshaothraithe a thógáil €761,595 €228,478 30% Glenn Hunter Sligeach Áis láimhseála oisrí a thógáil €68,747 €34,373 50% Ocean Farm Ltd Dún na nGall Céim 3: Uasghrádú ar theicneolaíocht feirmeoireachta bradán €1,261,663 €504,665 40% Skipper Shellfish Ltd Ciarraí Céim 2: Acmhainneacht ar fheirm oisrí a mhéadú €25,876 €10,350 40% Northern Bay Oyster Ltd Dún na nGall Acmhainneacht ar fheirm oisrí a mhéadú €29,670 €11,868 40% Mulroy Bay Mussels Ltd Dún na nGall Infheistíocht i dtrealamh nua láimhseála €75,900 €30,360 40% Killary Fjord Shellfish Ltd Gaillimh Feirm diúilicíní téada a uasghrádú go dtí córas leanúnach fadlíne €17,120 €6,848 40% Woodstown Bay Shellfish Ltd Port Láirge Céim 2: Acmhainneacht ar fheirm oisrí a mhéadú €606,815 €242,726 40% Oceanic Organic Oysters Ltd Dún na nGall Céim 2: Acmhainneacht ar fheirm oisrí a mhéadú €183,145 €73,258 40% Rosmoney Shellfish Ltd Maigh Eo Acmhainneacht ar fheirm oisrí a mhéadú €124,980 €49,992 40% Seastream Ltd Maigh Eo Córas beathaithe brainlín a cheannach €60,000 €24,000 40% Rodeen Fish Farms Ltd Corcaigh Céim 3: Córas chun saothrú diúilicíní le téada leanúnach a thabhairt isteach €83,197 €33,278 40% Seal Harbour Enterprises Ltd Corcaigh Céim 3: Trealamh diúilicíní téada a uasghrádú €42,100 €16,840 40% Iomlán: €3,377,031 €1,282,277

Date Released: 01 July 2020