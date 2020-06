Philips expands its remote clinical collaboration offering based on the Reacts platform

/EIN News/ -- June 29, 2020

Amsterdam, the Netherlands – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), a global leader in health technology, today announced that it is expanding its remote clinical collaboration and virtual training offerings across its portfolio, building on the IIT* (Innovative Imaging Technologies) Reacts collaborative platform. Leveraging innovative technologies, such as augmented reality, for remote virtual guidance, supervision and training, the platform provides unique interactive tools designed to meet the multi-faceted collaborative needs of healthcare professionals and patients.

“It is vital that we continue to advance our offering to help customers increase first-time-right diagnoses, by integrating innovations and technology that alleviate our customers’ pain points and streamline workflows,” said Bich Le, Business Leader Ultrasound at Philips. “With Reacts’ unique interactive tools we can provide secure expert solutions, and the training and support, needed for physicians to make definitive diagnostic decisions effectively and efficiently. This will enable us to accelerate our commitment to the patients we serve today as well as expanding access to imaging for new users and new use cases.”

The Reacts platform has already been deployed in more than 80 countries, across various disciplines in both clinical and educational settings. It allows healthcare professionals to interact remotely and dynamically in a wide range of applications, from teleconsultations, secure messaging, remote wound care and tele-ultrasound, to interactive telesurgical assistance and remote procedure supervision.

“Reacts addresses the clear and pressing need for secure remote collaboration and communication between healthcare providers and patients,” said Dr. Yanick Beaulieu, head of Clinical Science for Philips Ultrasound. “By deploying this interactive collaboration platform across Philips’ health technology solutions, we can change patient care models, expand telehealth capabilities, and accelerate technological developments in virtual collaboration globally.”

Since 2018, Reacts is integrated with the Philips’ Lumify point-of-care ultrasound solution , enabling users to share the live ultrasound stream from a Lumify device with a remote colleague on a mobile device, tablet or computer. This allows both parties to simultaneously view the live ultrasound image, as well as the webcam video stream, and provide real time feedback. Lumify with Reacts has proven to be a valuable tool for educational institutions, medical students and resident clinicians, EMS providers with long transit times, disaster relief providers, hospitals with satellite clinics, and clinicians seeking peer-to-peer collaboration for virtual guidance and training.

Lumify with Reacts can provide valuable diagnostic insight for front-line care providers to manage COVID-19-related lung and cardiac complications. Moreover, by enabling remote communication, Reacts reduces the need for physical interaction and can therefore help minimize the risk of virus transmission for medical teams. During the COVID-19 pandemic, Philips has also successfully piloted Reacts to provide case support during image-guided therapy procedures, remotely assisting clinicians as they diagnose and treat patients with coronary artery disease and other cardiovascular diseases. Philips will now further expand Reacts across its Diagnosis & Treatment portfolio.

* IIT Reacts is a wholly owned Philips subsidiary and part of Philips’ Ultrasound business.

Philips étend son offre en matière de collaboration clinique à distance avec la plateforme Reacts

Amsterdam, Pays-Bas – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondial dans les technologies de santé, a annoncé aujourd’hui l'expansion de son offre en matière de collaboration et formation virtuelle en santé, avec la plateforme collaborative Reacts de TII* (Technologies innovatrices d’imagerie Inc.). Grâce à des technologies novatrices, telles que la réalité augmentée pour l’éducation à distance, la supervision et la guidance virtuelle, cette plateforme offre des outils interactifs uniques conçus pour répondre aux multiples besoins de collaboration à distance des professionnels de la santé et des patients.

“Il est essentiel que nous continuions à faire progresser notre offre afin d’aider nos clients à accroître la fiabilité du diagnostic en intégrant des innovations et des technologies qui atténuent les difficultés potentielles rencontrées lors des examens et qui améliorent l’efficacité des processus,” a déclaré Bich Le, Directrice Générale de Philips Ultrasound. “Grâce aux outils interactifs uniques de Reacts, nous pouvons fournir des solutions expertes sécurisées, ainsi que la formation et le soutien dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions diagnostiques définitives de façon efficace. Cela nous permettra d’accélérer notre engagement envers les patients que nous servons aujourd’hui et d’élargir l’accès à l’imagerie à de nouveaux utilisateurs et de nouvelles utilisations.”

La plateforme Reacts est utilisée dans plus de 80 pays autant dans des contextes cliniques qu’éducatifs. Elle permet aux professionnels de la santé d’interagir à distance de façon dynamique pour un large éventail d’applications allant de téléconsultations, messagerie sécurisées, soins de plaies à distance et télé-échographie, à l’assistance télé-chirurgicale interactive et la supervision de procédures à distance.

“Reacts répond au besoin croissant de collaboration et de communication sécurisées à distance entre les professionnels de la santé et les patients,” a déclaré le Dr Yanick Beaulieu, Directeur des Sciences Cliniques chez Philips Ultrasound. “En déployant cette plateforme de collaboration interactive à travers les solutions de technologie de santé de Philips, nous pouvons changer les modèles de soins aux patients, étendre les capacités de télémédecine et accélérer les développements technologiques en matière de collaboration virtuelle à l'échelle mondiale.”

Depuis 2018, Reacts est intégrée à la solution d’échographie portable Lumify de Philips, permettant aux utilisateurs de partager en direct le flux vidéo de l’échographe Lumify en plus de partager de façon bidirectionnelle l’audio et le flux vidéo de la webcam. Cela permet à un professionnel effectuant une échographie avec le Philips Lumify, à partir d’une simple tablette ou téléphone intelligent, d’avoir accès à une expertise et une assistance virtuelles en temps réel, en collaborant à distance via Reacts avec un expert, peu importe où il se trouve dans le monde. Lumify avec Reacts s’est révélé un outil précieux pour aider les cliniciens à se connecter et à collaborer en temps réel comme jamais auparavant, sans barrière géographique. La solution peut notamment aider à optimiser les soins aux patients en permettant à des experts de superviser un examen échographique de façon virtuelle pour les établissements d’enseignement, les étudiants en médecine, les médecins résidents, les services médicaux d'urgence qui peuvent avoir de longs délais de transit, les services de secours en cas de catastrophe, les hôpitaux avec des cliniques satellites et les cliniciens qui cherchent à collaborer avec leurs pairs pour l’orientation et la formation virtuelles.

Lumify avec Reacts peut fournir des informations diagnostiques précieuses aux prestataires de soins de première ligne pour gérer les complications pulmonaires et cardiaques liées à la COVID-19. De plus, en permettant une communication à distance, Reacts réduit le besoin d'interaction physique et peut donc contribuer à minimiser le risque de transmission du virus pour les équipes médicales. Au cours de la pandémie de COVID-19, Philips a également mis Reacts à l’essai avec succès pour fournir une assistance virtuelle lors des procédures de thérapie guidée par imagerie, en aidant à distance les cliniciens à diagnostiquer et à traiter les patients atteints de coronaropathie et autres maladies cardiovasculaires. Philips étendra maintenant l'utilisation de Reacts à travers tout son portfolio de solutions de diagnostic et traitement.

* TII est une filiale à part entière de Philips et fait partie de la division Philips Ultrasound.

For further information, please contact:

Ben Zwirs

Philips Global Press Office

Tel.: +31 6 15213446

E-mail: ben.zwirs@philips.com

Anna Hogrebe

Philips Global Press Office

Tel.: +1 416 270 6757

E-mail: anna.hogrebe@philips.com

Derya Guzel

Philips Investor Relations

Tel.: +31 20 59 77055

E-mail: derya.guzel@philips.com

