Maoiniú do 58 tionscadal cuain Údarás Áitiúil fógartha ag Creed

Taca a chur faoin gcuid láir den ché. An chuid den ché atá scoilte a bhaint agus píosa nua a chur ina áit. Cuid den deic a bhaint agus píosa nua a chur ina áit a thiocfaidh leis an gcuid deisithe den ché. Cloch gearrtha a bhaint agus a athleagan ar feadh imeall na cé.

Spás feistithe breise a chur ar fáil sa chuid is doimhne den ché. 1 sholas loingseoireachta nua a shuiteáil ag béal an chuain. Gardaí nua a shuiteáil ag ceann na príomhché.

Athghrádáil agus deic a nua a chur ar an mbealach isteach chuig pontún an iascaire. Geata bordála nua a chur in áit an tseanchinn. Comharthaíocht nua agus, más gá, ráillí sábháilteachta a chur ar fáil.

Ráillí láimhe nua, gardaí coise a shuiteáil, dréimirí, fáinní múrála, ceap múrála agus geata i gcomhair aimsir stoirme nua a chur in áit na seanchinn. Na céimeanna atá ann a uasghrádú agus obair fheabhsúcháin a dhéanamh ar bhalla na cé agus dromchla nua a chur ar an bhfánán.

Beart Bhearta Sábháilteachta & Obair Fheabhsúcháin - Oileán na gCaorach (An tOileán Mór), Cé Bea Lough, Cé na Mainistreach (Inis Arcáin), An Cé Thoir (Oileán Heir), Middle Land (Inis Fada). Cé an Chalaidh & Cé na Mainistreach (Inis Arcáin)