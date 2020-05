Stratasys y AMS impulsan la transformación de la industria con Impresión 3D

El Covid-19, la Impresión 3D se ha posicionado como una tecnología que impulsa la tranformación de la industria por su versatilidad y eficiencia

“ En Stratasys estamos listos para ser el puente que sostenga esta transformación de la industria”,” — Anderson Soares, Territory Sales Leader para Stratasys Brasil y Cono Sur.

MEXICO CITY, MéXICO, May 14, 2020 / EINPresswire.com / -- Stratasys y AMS impulsan la transformación de la industria con Impresión 3DDerivado del contexto global que ha traído consigo el Covid-19, la Impresión 3D se ha posicionado como una tecnología que impulsa la tranformación de la industria por su versatilidad y eficienciaBuenos Aires, Argentina a 14 mayo de 2020. Las medidas que cada gobierno ha implementado en los diferentes países de América Latina para contener los contagios del Covid-19 han dado como resultado la disrupción de los mercados y negocios. En Argentina, un sin número de compañías se están enfrentando a diversos desafios como: el trabajo a distancia, cadenas de suministro colapasadas, así como fuertas caídas en la demanda de productos.Es cierto que esta transformación en las operaciones ha dejado ver una apertura a las nuevas tecnologías 4.0, como la Impresión 3D, la cual se ha posicionado como un aliado en la redefinición de procesos de producción sin precedentes.Advanced Machine Systems (AMS), líder en soluciones de control para procesos de manufactura, en conjunto con Stratasys, líder global en Impresión 3D, han dado asistencia y soporte a clientes industriales, instituciones educativas y profesionistas, con el objetivo de compartir su conocimiento y experiencia en la implementación y aprovechamiento de la Impresión 3D para asistirlos en el desarrollo de aplicaciones que no están habituados a fabricar.“Toyota, Scania y Mercedes Benz, por mencionar algunos ejemplos, son compañías industriales que están buscando en la Impresión 3D de Stratasys, impulsar la fabricación de equipo de protección médica para los elementos de atención primaria que en Argentina están haciendo frente al Covid-19”, explicó Aldo Di Federico, Director General de AMS.De acuerdo con cifras oficiales, los profesionales y personal de la salud expuestos ante Covid-19 representan el 16% de los contagiados en Argentina.Además de la fabricación de caretas de protección, la Impresión 3D se ha posicionado como una solución ante la escasez de algunas piezas de dispositivos médicos. Por su parte, AMS ha ofrecido sus servicios de escaneo de piezas para su posterior impresión 3D y que el equipo médico recupere rápidamente su capacidad operativa.“A medida que los hospitales y las empresas de todo el mundo luchan contra la interrupción de las cadenas de suministro, la Impresión 3D se ha convertido en una herramienta fundamental para redefinir las operaciones de las plantas de producción. En Stratasys estamos listos para ser el puente que sostenga esta transformación de la industria”, afirmó Anderson Soares, Territory Sales Leader para Stratasys Brasil y Cono Sur.Stratasys es el líder mundial en Impresión 3D o tecnología de impresión 3D y es el fabricante de FDM, PolyJet™ y las impresoras 3D de estereolitografía. Las tecnologías de la compañía son utilizadas para crear prototipos, herramientas de manufactura y piezas de producción para industrias, incluyendo la aeroespacial, automotriz, de atención médica, productos de consumo y educación. Por más de 30 años, los productos de Stratasys han ayudado a los fabricantes a reducir el tiempo de desarrollo de productos, costos y tiempo de comercialización, así como reducir o eliminar los costos de maquinaria y mejorar la calidad de producción. El ecosistema de soluciones de impresión 3D de Stratasys y su experiencia incluye impresoras 3D, materiales, software, servicios de expertos y las piezas de producción a demanda. En línea se encuentra en: www.stratasys.com Contacto de Prensa México,Agencia PRDafne RomeroO: 5294 8215 ext 131.C: 55 2183 2808.Dafne@lizetteweber.com



